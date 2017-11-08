Главная Форум Ведение бизнеса Юридические вопросы
Товарные знаки-претензии((
08/11/2017
Всем доброго времени суток! Пишут уже второе письмо на почту некая ООО Brand seciurity.
1я претензия на сумку Furla
2я на тренировочную маску traning mask
грозятся 7ми значным штрафом. Что делать? Ни одного товара так я и не продал, за все это время.Интернет магазин всего 7 месяцев. Все это время налаживал запуск его((
Посоветуйте что нибудь, кто сталкивался??
Всем доброго времени суток! Пишут уже второе письмо на почту некая ООО Brand seciurity.
1я претензия на сумку Furla
2я на тренировочную маску traning mask
грозятся 7ми значным штрафом. Что делать? Ни одного товара так я и не продал, за все это время.Интернет магазин всего 7 месяцев. Все это время налаживал запуск его((
Посоветуйте что нибудь, кто сталкивался??
09/11/2017
К нашим клиентам иногда поступают такие претензии, мы получаем их через датацентры, где расположены наши серверы.
Как правило, спорные товары либо оперативно убирают с сайта, либо предоставляют правообладателям документы, подтверждающие право продавать ту или иную продукцию. Направлено все это на то, чтобы вы покупали для продажи товары непосредственно у брендов, заключив с ними договор, а не продавали "серые" товары.
Т.е. либо убрать, либо заключить договор и предоставить его в это ООО.
К нашим клиентам иногда поступают такие претензии, мы получаем их через датацентры, где расположены наши серверы.
Как правило, спорные товары либо оперативно убирают с сайта, либо предоставляют правообладателям документы, подтверждающие право продавать ту или иную продукцию. Направлено все это на то, чтобы вы покупали для продажи товары непосредственно у брендов, заключив с ними договор, а не продавали "серые" товары.
Т.е. либо убрать, либо заключить договор и предоставить его в это ООО.
09/11/2017
Там расклад примерно такой - у Бренда должна быть зарегистрирована торговая марка в РФ. Только при этом условии они могут что-то предъявить.
Т.е. только у них есть исключительное право на использование этого ТЗ в РФ.
Если в этом случае товар легально завезен в РФ (ими или другой организацией, которая имеет на это право), т.е. введет в гражданский оборот, и куплен потом уже Вами, то магазин имеет полное право делать с товаром что хочет. Это называется - Исчерпание прав на товарный знак. Цену, кстати, они тоже не имеют право диктовать розничную.
Вендоры могут отлавливать серые поставки, если они явно не для РФ произведены, без русского языка, нет маркировок и т.п. Как правило это контрольная закупка причем нотариусом, нотариальное заверение сайта, досудебная претензия.
Т.е. в принципе если товар завезен легально (ну или часть , то никто ничего не может предъявить. Мы не рассматриваем случай подделок.
Там расклад примерно такой - у Бренда должна быть зарегистрирована торговая марка в РФ. Только при этом условии они могут что-то предъявить.
Т.е. только у них есть исключительное право на использование этого ТЗ в РФ.
Если в этом случае товар легально завезен в РФ (ими или другой организацией, которая имеет на это право), т.е. введет в гражданский оборот, и куплен потом уже Вами, то магазин имеет полное право делать с товаром что хочет. Это называется - Исчерпание прав на товарный знак. Цену, кстати, они тоже не имеют право диктовать розничную.
Вендоры могут отлавливать серые поставки, если они явно не для РФ произведены, без русского языка, нет маркировок и т.п. Как правило это контрольная закупка причем нотариусом, нотариальное заверение сайта, досудебная претензия.
Т.е. в принципе если товар завезен легально (ну или часть , то никто ничего не может предъявить. Мы не рассматриваем случай подделок.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив