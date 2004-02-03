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Тема называется: релэкс
03/02/2004
=Олег
Возникает чувство, что тебя хотят сделать идиотом.=
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Это чувство сродни паранойе. Не стоит сваливать все на зомбирование и происки "Большого брата".
Человек может оставаться человеком в самых сложных ситуациях.
=Олег
Возникает чувство, что тебя хотят сделать идиотом.=
========================
Это чувство сродни паранойе. Не стоит сваливать все на зомбирование и происки "Большого брата".
Человек может оставаться человеком в самых сложных ситуациях.
03/02/2004
Да! Релакса не вышло...
Самый главный цензор - это моя система ценностей.
И очень любопытно складывается жизнь. Стоит притянуть за уши какую-либо "установку", так ты и попадешь в переплет и установка твоя будет проверена не на словах.
Олег, мне кажется, что ты свои установки именно притягиваешь за уши. Я говорю тебе об этом из дружеских чувств.
Ты будешь поставлен в условия, когда тебе ПРИДЕТСЯ переосмыслить многое. И в такое время надо думать, учиться и перевоспитываться.
А нужно все это, чтобы ту самую шелуху-скорлупу с себя снять и быть голеньким, но искренним с собой и близкими.
Когда ТАК бичуют чужие пороки, мне становится не по-себе. знаешь, что нужно делать, когда хочется кого-то заклеймить? Проанализировать почему человек поступил именно так и как я бы сделал на его месте (только очень честно, без морализаторства).
Вот это-то я и называю маслом масленным (ханжеством-фарисейством): легкость с которой мы осуждаем других.
отправляю, а то передумаю
Да! Релакса не вышло...
Самый главный цензор - это моя система ценностей.
И очень любопытно складывается жизнь. Стоит притянуть за уши какую-либо "установку", так ты и попадешь в переплет и установка твоя будет проверена не на словах.
Олег, мне кажется, что ты свои установки именно притягиваешь за уши. Я говорю тебе об этом из дружеских чувств.
Ты будешь поставлен в условия, когда тебе ПРИДЕТСЯ переосмыслить многое. И в такое время надо думать, учиться и перевоспитываться.
А нужно все это, чтобы ту самую шелуху-скорлупу с себя снять и быть голеньким, но искренним с собой и близкими.
Когда ТАК бичуют чужие пороки, мне становится не по-себе. знаешь, что нужно делать, когда хочется кого-то заклеймить? Проанализировать почему человек поступил именно так и как я бы сделал на его месте (только очень честно, без морализаторства).
Вот это-то я и называю маслом масленным (ханжеством-фарисейством): легкость с которой мы осуждаем других.
отправляю, а то передумаю
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