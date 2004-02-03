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Тема называется: релэкс



Ссылка на сообщение Maxidron
03/02/2004

=Олег

Возникает чувство, что тебя хотят сделать идиотом.=

========================

Это чувство сродни паранойе. Не стоит сваливать все на зомбирование и происки "Большого брата".

Человек может оставаться человеком в самых сложных ситуациях.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
03/02/2004

=Максидрон

Спасибо, что поддержали. Будем осторожны, а также избегать скользких тем.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
03/02/2004

Да! Релакса не вышло...

Самый главный цензор - это моя система ценностей.

И очень любопытно складывается жизнь. Стоит притянуть за уши какую-либо "установку", так ты и попадешь в переплет и установка твоя будет проверена не на словах.

Олег, мне кажется, что ты свои установки именно притягиваешь за уши. Я говорю тебе об этом из дружеских чувств.

Ты будешь поставлен в условия, когда тебе ПРИДЕТСЯ переосмыслить многое. И в такое время надо думать, учиться и перевоспитываться.

А нужно все это, чтобы ту самую шелуху-скорлупу с себя снять и быть голеньким, но искренним с собой и близкими.

Когда ТАК бичуют чужие пороки, мне становится не по-себе. знаешь, что нужно делать, когда хочется кого-то заклеймить? Проанализировать почему человек поступил именно так и как я бы сделал на его месте (только очень честно, без морализаторства).

Вот это-то я и называю маслом масленным (ханжеством-фарисейством): легкость с которой мы осуждаем других.

отправляю, а то передумаю



Ссылка на сообщение Константин
03/02/2004

:)) Случай тяжелейший... Почти клиника... Тлетворное влияние Запада, имхо



Ссылка на сообщение Andre
03/02/2004

Забавно,

все началось с обсуждения пошлятины, а закончилось выяснением в стиле "А ты кто такой?" (copyright Паниковский).

Давайте еще жизни будем друг друга учить на Обороте...

Других тем нет, чтоль?


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