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Тема называется: релэкс



Maxidron







Возникает чувство, что тебя хотят сделать идиотом.=



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Это чувство сродни паранойе. Не стоит сваливать все на зомбирование и происки "Большого брата".



Человек может оставаться человеком в самых сложных ситуациях. =ОлегВозникает чувство, что тебя хотят сделать идиотом.=========================Это чувство сродни паранойе. Не стоит сваливать все на зомбирование и происки "Большого брата".Человек может оставаться человеком в самых сложных ситуациях.





Олег Краюшкин







Спасибо, что поддержали. Будем осторожны, а также избегать скользких тем. =МаксидронСпасибо, что поддержали. Будем осторожны, а также избегать скользких тем.





Светлана Морозова







Самый главный цензор - это моя система ценностей.



И очень любопытно складывается жизнь. Стоит притянуть за уши какую-либо "установку", так ты и попадешь в переплет и установка твоя будет проверена не на словах.



Олег, мне кажется, что ты свои установки именно притягиваешь за уши. Я говорю тебе об этом из дружеских чувств.



Ты будешь поставлен в условия, когда тебе ПРИДЕТСЯ переосмыслить многое. И в такое время надо думать, учиться и перевоспитываться.



А нужно все это, чтобы ту самую шелуху-скорлупу с себя снять и быть голеньким, но искренним с собой и близкими.



Когда ТАК бичуют чужие пороки, мне становится не по-себе. знаешь, что нужно делать, когда хочется кого-то заклеймить? Проанализировать почему человек поступил именно так и как я бы сделал на его месте (только очень честно, без морализаторства).



Вот это-то я и называю маслом масленным (ханжеством-фарисейством): легкость с которой мы осуждаем других.



отправляю, а то передумаю Да! Релакса не вышло...Самый главный цензор - это моя система ценностей.И очень любопытно складывается жизнь. Стоит притянуть за уши какую-либо "установку", так ты и попадешь в переплет и установка твоя будет проверена не на словах.Олег, мне кажется, что ты свои установки именно притягиваешь за уши. Я говорю тебе об этом из дружеских чувств.Ты будешь поставлен в условия, когда тебе ПРИДЕТСЯ переосмыслить многое. И в такое время надо думать, учиться и перевоспитываться.А нужно все это, чтобы ту самую шелуху-скорлупу с себя снять и быть голеньким, но искренним с собой и близкими.Когда ТАК бичуют чужие пороки, мне становится не по-себе. знаешь, что нужно делать, когда хочется кого-то заклеймить? Проанализировать почему человек поступил именно так и как я бы сделал на его месте (только очень честно, без морализаторства).Вот это-то я и называю маслом масленным (ханжеством-фарисейством): легкость с которой мы осуждаем других.отправляю, а то передумаю





Константин



:)) Случай тяжелейший... Почти клиника... Тлетворное влияние Запада, имхо





Andre







все началось с обсуждения пошлятины, а закончилось выяснением в стиле "А ты кто такой?" (copyright Паниковский).



Давайте еще жизни будем друг друга учить на Обороте...



Других тем нет, чтоль? Забавно,все началось с обсуждения пошлятины, а закончилось выяснением в стиле "А ты кто такой?" (copyright Паниковский).Давайте еще жизни будем друг друга учить на Обороте...Других тем нет, чтоль?



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