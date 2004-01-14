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тарифы на продвижение в поисковиках ?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
14/01/2004

А какой самый?

"Самый" - это когда на посетитель приходит именно к вам. А достигается это разными способами. Конечно, достойный сайт должен легко находиться в поисковиках. Но это необходимое, но недостаточное условие.



Ссылка на сообщение Константин
14/01/2004

И опять Эдвард (и Св.Морозова) правы, Денис.

Занес - не занес вопрос не в этом. Но у него выбора не стоит, ГДЕ он будет покупать в следующий раз. И цена (а также место в результатах поиска, дизайн сайта и пр и др) тут не главные. И тут оооочень важен положительный "первый контакт". Если вы ему не понравились за первые 30 секунд - он не ваш. Даже если он что то у вас купит - это скорее вынужденная покупка и он постоянно будет "смотреть на сторону".



Ссылка на сообщение Денис
14/01/2004

Вот знаете, господа, чем больше хожу по разным специализированным форумам, тем больше убеждаюсь, что дельный совет получить нереально. Я понимаю, что у всех свои секреты, которые продаются дорого, однако предмет форума неясен. Я знаю, что мне ответят сейчас. Что-нибудь типа: " на чужом горбу в рай въехать хочешь" или еще чего похлеще... Ничего личного никому, но я ни разу не получил внятного ответа на поставленный вопрос (исключение - Константин, который прямо сказал мне как-то, что услуги стоят денег. За это и уважаю).



Ссылка на сообщение Константин
14/01/2004

На какой вопрос? "самый-самый способ"?

Так ответили, кажется... Пахать надо и нарабатывать постоянных клиентов. Тогда вы не будете зависеть ни от дизайнера, веб-мастера, поисковика и пр... Одно "сарафанное радио" принесет вам клиентов больше, чем все поисковики вместе взятые. Надо "бренд" нарабатывать.

Вы просто ждете какого то "секрета". Да нету никакого секрета! Есть соответсвие спроса и вашего предложения помноженное на качество вашей работы. Сможете вы качественно удовлетворять спрос - у вас будет непотопляемый бизнес.

А оплата на услуги - это естественно. Только под услугами подразумевается не раскрытие "секретов", а организация вашей работы. Либо вы ее делаете сами, либо кого то нанимаете на нее.

Да можно вывести сайт вверх. А что толку от этого, если продавцы хамят клиентам, а товар фуфловый. Пройдет не много времени с ссылку №1 вверху результатов все просто будут игнорировать, потому что знают, что за ней стоит. Многим бизнесам. что в поисковики рвутся не рекламы не хватает. Им грамотного менеджмента не хватает...



Ссылка на сообщение Денис
14/01/2004

Спасибо, Константин! Вот примерно такой ответ и нужен был ;)



Ссылка на сообщение Сергей_К
14/01/2004

Тоже хожу по многим специализированным форумам и считаю их основным источником "дельных" ответов.

Часто встречаемая проблема - неверно поставленный вопрос.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
14/01/2004

=Денис

Константин Вам практически уже ответил. Я со всем согласен, особенно в части менеджемента.

Мне бы хотелось просто добавить несколько слов от себя.

Дело в том, что одного "самого главного" секрета, который все может - нет. Поэтому Вам никто его не смог сказать. Есть определенные профессиональные тайны и набор азов (кирпичиков) предпринимательства, бизнеса, экономики и пр. Если специалист стоящий, то он никогда свои профессиональные секреты за просто так не раскроет. Только за деньги (иногда очень большие деньги). Хотя это правило не применятся по отношению к ученикам, но последнее весьма и весьма редко в наше время.

Поэтому либо сами изучайте и постигайте азы мастерства либо приглашайте специалиста со стороны.

Правда в том, что постигнув эти азы или собрав кирпичики бизнеса, каждый начинает их складывать в "единое здание" как видит. И у кого в итоге получается храм, у кого - что-то менее величественное, а кто-то всю жизнь камни таскает.

А по вопросам... Как вопрос задашь, такой ответ и получишь.

Например спроси - что можно продавать чтобы заработать? (а на этом форуме такой вопрос чуть не каждый второй по частоте спроса). Вряд ли тебе ответят честно и откровенно. Даже если ответят, не факт что это правда.

А вот спроси человека - как ты стал богатым. Узнаешь не только это, но много чего "сверху".

Вот так.



Ссылка на сообщение Edward
14/01/2004

Все таки, хорошо, что у оборота на форуме такая небольшая форма ввода ;) А так конечно приятно почитать про "кирпичики" ;)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
14/01/2004

"Например спроси - что можно продавать чтобы заработать?"

Да этот вопрос имеет самый простой ответ: "Все что угодно!"



Ссылка на сообщение Денис
14/01/2004

=Светлана

:) Точно!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
15/01/2004

=Эдвард

В форме неудобно, поэтому я готовлю текст в Блокноте, а сюда просто копирую.

=Денис

Если Вас устраивают такие ответы, то непонятны к чему эти сентенции "...чем больше хожу по разным специализированным форумам, тем больше убеждаюсь, что дельный совет получить нереально".

Знания того, что есть некие "кирпичики" бизнеса - есть философия бизнеса.

А упорная работа без соответствующих знаний - это катание бревна в известной басне.

Денис. Вы думаете, что у меня не было таких моментов. Были, правда давно. Я тоже искал секреты в новой области, а потом мне один хороший человек объяснил, что ищи не секреты, а изучай азы. Примерно так я учился столярному делу. Если не умеешь держать стамеску в руках - никакие секреты не помогут. А научишься, постигнешь азы, постепенно придет мастерство и свои секреты.

Тоже самое и здесь - в бизнесе и е-коммерции.


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