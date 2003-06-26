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Стоит ли показывать в каталоге позиции, которых сейчас на складе нет.



Ссылка на сообщение Олег
26/06/2003

Андрэ. Не согласен по лживости 70% информации в Рунете. Скорее всего меньше - около 20-30%.

По анекдотам - это к Павлу Коротову.

Кстати советую очень прочесть УК - яснее будет по поводу обмана.

Потеря репутации вследщсвтии обмана - совершенно реальная вещь. И если не видеть прямую связь последней с прибылью и доходом - это очень плохо для е-продавца.

А этика зависит от Вас. Если вы считате в порядке вещей прямой обман - то о какой этике мы говорим?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
26/06/2003

Думают, что нужны такие нормы - нормы, которые бы соблюдались цивилизованными участниками рынка. Потому отсутствие таких норм ведет к краткосрочному выигрышу отдельных, нечестно работающих участников и в перспективе к падению доверия со стороны потребителей - к долгосрочной потере прибыли всеми.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
26/06/2003

"Товар временно не доступен" (по денпинговым ценам) - согласен, по психике покупателя бьет. Не с той точки, что у тебя купит, а с той, что НЕ купит у конкурента.

Про "как вы коллегам объясните" - я вас умоляю ;)! Бизнес - это война. Тут даже иногда убивают из-за денег. Поэтому конкурентам - коллегам никто ничего объяснять не будет.

Поэтому "показывать - не показывать" - дело совести каждого. Но юзер, увидев ВЕЩЬ на 15-20% "дешевле", и оставив на нее "заявку", скорее всего выкупит ее по обычной цене впоследствии, если ему объяснить причину ("производитель поднял цены", то-сё...). Ну дайте ему за "ожидание" 3% скидки...

Он будет Щастлив!



Ссылка на сообщение Andre
26/06/2003

О, Константин первый раз со мной согласился, к чему бы это?



Ссылка на сообщение Олег
27/06/2003

Про то, что бизнес - это война, я скорее всего соглашусь. Вот только вопрос - кто с кем воюет?. если вы с конкурентами - да. Если с собственными покупателями - нет. Вы сами рубите сук, на котором сидите? Спрашивается зачем?

Обман в этом случае и есть рубка этого сука. Значит вы губите свой собственный бизнес сами. Вот и весь ответ.

А Константин вас подначивает. Ждет чтобы вы согласились и поступили так как он предлагает. Конкуренция, однако.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/06/2003

Вот неправда ваша, Олег.

Знаю по себе, к ак тяжело переходить на "новые цены". К тому же никто никого не подначивает. Это просто маркетинговый ход.

Вот встаньте на место покупателя. Он ищет ВЕЩЬ. У него - 100+ предложений на руках. Везде ну примерно одинаковые цены, одинаковые условия поставки. Но среди этих предложений есть одно, в котором говорится, что "товар ожидается через Х дней, ОЖИДАЕМАЯ цена - на 10-15% ниже средней".

И как Вы, Олег, думаете, не согласится ли этот потенциальный покупатель подождать несколько дней, оставив "заявку" на эту вещь? Если только ему эта вещь не нужна до-зарезу, скорее-всего согласится.

Причем не обязательно, что скидка будет именно те 15%. Пусть окажется только 3-5. Но и это сработает.



Тут конечно много тонкостей. Если скидок не будет вообще - обмануть одного покупателя удасться только один раз. Потом на него этот прием не сработает и про ваш ИМ он забудет. Но зато если удасться обеспечить ему скидку побольше (пусть не 15, а 7-8%) - он ваш навсегда.



Ссылка на сообщение Андрей
27/06/2003

Все зависит от того, какие цели преследует Ваш и-магазин. Если это электронная витрина, - то на должны присутствовать только те товары, которые есть в наличии (аналог off-line магазина). Если же Вы планируете использовать свой магазин как информационный каталог, -то безусловно количество посетителей будет больше, вот только качественных посетителей, т.е. сделавших покупку будет гораздо меньше.



Ссылка на сообщение Олег
28/06/2003

Переход на новые цены и "дутые" позиции в каталоге - не есть одно и то же.

Обмануть покупателя можно и не применяя механизм скидок, но только один раз. Второй раз он точно к вам не вернется (здесь я согласен с Константином).

Рально я думаю, что надо показывать только те позиции, которые есть в наличии (физически на складе). Которых нет, значит и показывать не стоит. Как пишли - смело включайте в каталог.



Ссылка на сообщение Oxana S.
28/06/2003

С тем, что бизнес - война, я, с некоторой натяжкой, пожалуй, соглашусь... Однако ведется у нас эта война какими-то партизанскими, я бы даже сказала, первобытнообщинными методами. Прибежал, увидел, чего у конкурента интересненького появилось, побежал, сделал у себя такое же - срубил пару новых заказов, сидит довольный. Разве ж это бизнес?

Для чего изобретать велосипед? Есть же уже отлаженные механизмы привлечения покупателей, продвижения товаров, есть законы логистики, законы рынка и т.д. Нет, нам надо во что бы то ни стало стать первооткрывателями! Да открыто уже всё, открыто, куда там еще бежать...



По поводу темы топика - ужжжжасно раздражает, когда тебе начинают впаривать не то, что ты заказал. И маленький ассортимент раздражает не меньше. Так что ищите золотую середину, господа предприниматели, ищите золотую середину!:))


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