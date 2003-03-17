Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
способ оплаты
17/03/2003
2Alex56, полностью согласен- ЗАДУМКА ХОРОШАЯ. Но вот реализация пока... Ну, посмотрим....
2Alex56, полностью согласен- ЗАДУМКА ХОРОШАЯ. Но вот реализация пока... Ну, посмотрим....
19/03/2003
Получил первые 5 баксов через rupay.ru Правда получилось немного "комом" - но все ж почин сделал. В принципе годится, но работать и работать им еще много надо, чтобы система стала действительно удобной и надежной. Будем надеяться что все отладят и будет у нас простая и надежная система приема платежей.
Получил первые 5 баксов через rupay.ru Правда получилось немного "комом" - но все ж почин сделал. В принципе годится, но работать и работать им еще много надо, чтобы система стала действительно удобной и надежной. Будем надеяться что все отладят и будет у нас простая и надежная система приема платежей.
23/05/2003
Ввод денег - через e-gold (www.e-gold.com), вывод - через GiftCard (www.giftcard-online.com). Как Вам такая идея?
Ввод денег - через e-gold (www.e-gold.com), вывод - через GiftCard (www.giftcard-online.com). Как Вам такая идея?
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено