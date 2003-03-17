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способ оплаты



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
17/03/2003

2Alex56, полностью согласен- ЗАДУМКА ХОРОШАЯ. Но вот реализация пока... Ну, посмотрим....



Ссылка на сообщение Alex56
19/03/2003

Получил первые 5 баксов через rupay.ru Правда получилось немного "комом" - но все ж почин сделал. В принципе годится, но работать и работать им еще много надо, чтобы система стала действительно удобной и надежной. Будем надеяться что все отладят и будет у нас простая и надежная система приема платежей.



Ссылка на сообщение Kostya
20/03/2003

Зато все очень быстро, мне вчера понадобилось принимать кредитки, вчера зашел, установил и вчера уже начал получать платежи, правда выплатят аж через 14 дней.



Ссылка на сообщение sonya
21/05/2003

Есть еще такая система assist.ru. кто что про нее знает страшного? :)



Ссылка на сообщение Виктор
21/05/2003

Что за глупость "авторизация по billing_addres, к-я не поддерживается нашими банками)" ??? Просто надо вводить адрес банка (это тот адрес, где выдают выписки по операциям с картой)



Ссылка на сообщение PS
23/05/2003

Ввод денег - через e-gold (www.e-gold.com), вывод - через GiftCard (www.giftcard-online.com). Как Вам такая идея?



Ссылка на сообщение Alex
24/05/2003

Я тоже ищу хорошую платежную, но никак не могу найти что бы работала с украискими банками, все было на русском языке(сама компания русскоговорящая).Может кто знает, подскажите...

Очень прошу написать на мой е-мэйл.Спасибо.


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