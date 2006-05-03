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Создание Интернет магазина Медицинской книги



Ссылка на сообщение Vladimir
03/05/2006

А не интересно было бы вам выступить поставщиком для уже существующего магазина с налаженой службой доставки и.т.д. ? Причем ваши книги могут продаваться на всех витринах магазина + на вашей специализированой витрине, на которой написано магазин мед. книги ?



Ссылка на сообщение bokov1709
10/07/2008

Есть два варианта:
1 дешевый
2. подороже.
Тот что дешево это обычный интернет магазин на базе DataLife Engine к стати и не плохой выход.
Второй вариант - подороже это Битрикс.....
Хостинг -- 90 у.е в год, + собственное доменное имя ...
Вот в принципе и всё...Да еще сам битрикс стоит пакет "Старт" 4900 рубликов..
Посмотрите здесь на эти магазины...
http://www.1c-bitrix.ru/sitemanager/projects/

Если что пишите.... vizits@tut.by



Ссылка на сообщение Dmitry Lebedev
10/07/2008

bokov1709:

Вот в принципе и всё...Да еще сам битрикс стоит пакет "Старт" 4900 рубликов..
Посмотрите здесь на эти магазины...


Старт любого более-менее потенциально интересного интернет-магазина на битриксе это суммы от 200-250 тыс. рублей.

С уважением,
Дмитрий Лебедев



Ссылка на сообщение msbitin
10/07/2008

У нас книжный интернет-магазин общей тематики (каталог более 100тыс. экз.). В том числе отлаженные процессы, отлаженный движок, система обработки заказов, импорты/экспорты, партнерская программа и т.д. Интересно было бы пообщаться по поводу возможного сотрудничества (приватно). Сотрудничество возможно в разных формах.

Пишите, пожалуйста - msbitinkov @ gmail.com (без пробелов)

PS. То что предлагают здесь вроде бесплатных движков или движков за $50 - поверьте, это не то, что нужно для магазина с таким каталогом, как у Вас, и с такими объемами. Загубите идею :?



Ссылка на сообщение bokov1709
11/07/2008

Так что тогда вы хотите ...если у Вас все отлажено...???



Ссылка на сообщение msbitin
11/07/2008

bokov1709:

Так что тогда вы хотите ...если у Вас все отлажено...???

Можем помочь запустить книжный магазин с минимальными усилиями и рисками.



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
11/07/2008

У нас есть опыт создания книжных и других Интернет-магазинов различной сложности. Можем создать как готовое, так и заказное решение.

shoponline(Buy-Shop):

А через год когда ваш магазин окрепнет и начнет приносить прибыль и захочется своего, уйти с аренды будет не просто,


Наше программное обеспечение предоставляется на условиях аренды, однако с клиентами мы встраиваем долгосрочные отношения, и не считаем, что аренда - это только на какое-то непродолжительное время.

По мере развития бизнеса мы можем развивать магазин на взаимовыгодных условиях, поэтому совсем не обязательно, что у Вас появится желание "уйти с аренды".

В любом случае, если в Вашей компании нет разработчиков интернет-магазинов высокого уровня, то даже при наличии программого обеспечения, разработанного специально для Вас, все равно придется искать специалистов для сопровождения магазина.


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