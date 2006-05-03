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Создание Интернет магазина Медицинской книги
03/05/2006
А не интересно было бы вам выступить поставщиком для уже существующего магазина с налаженой службой доставки и.т.д. ? Причем ваши книги могут продаваться на всех витринах магазина + на вашей специализированой витрине, на которой написано магазин мед. книги ?
А не интересно было бы вам выступить поставщиком для уже существующего магазина с налаженой службой доставки и.т.д. ? Причем ваши книги могут продаваться на всех витринах магазина + на вашей специализированой витрине, на которой написано магазин мед. книги ?
10/07/2008
Есть два варианта:
1 дешевый
2. подороже.
Тот что дешево это обычный интернет магазин на базе DataLife Engine к стати и не плохой выход.
Второй вариант - подороже это Битрикс.....
Хостинг -- 90 у.е в год, + собственное доменное имя ...
Вот в принципе и всё...Да еще сам битрикс стоит пакет "Старт" 4900 рубликов..
Посмотрите здесь на эти магазины...
http://www.1c-bitrix.ru/sitemanager/projects/
Если что пишите.... vizits@tut.by
Есть два варианта:
1 дешевый
2. подороже.
Тот что дешево это обычный интернет магазин на базе DataLife Engine к стати и не плохой выход.
Второй вариант - подороже это Битрикс.....
Хостинг -- 90 у.е в год, + собственное доменное имя ...
Вот в принципе и всё...Да еще сам битрикс стоит пакет "Старт" 4900 рубликов..
Посмотрите здесь на эти магазины...
http://www.1c-bitrix.ru/sitemanager/projects/
Если что пишите.... vizits@tut.by
10/07/2008
У нас книжный интернет-магазин общей тематики (каталог более 100тыс. экз.). В том числе отлаженные процессы, отлаженный движок, система обработки заказов, импорты/экспорты, партнерская программа и т.д. Интересно было бы пообщаться по поводу возможного сотрудничества (приватно). Сотрудничество возможно в разных формах.
Пишите, пожалуйста - msbitinkov @ gmail.com (без пробелов)
PS. То что предлагают здесь вроде бесплатных движков или движков за $50 - поверьте, это не то, что нужно для магазина с таким каталогом, как у Вас, и с такими объемами. Загубите идею
У нас книжный интернет-магазин общей тематики (каталог более 100тыс. экз.). В том числе отлаженные процессы, отлаженный движок, система обработки заказов, импорты/экспорты, партнерская программа и т.д. Интересно было бы пообщаться по поводу возможного сотрудничества (приватно). Сотрудничество возможно в разных формах.
Пишите, пожалуйста - msbitinkov @ gmail.com (без пробелов)
PS. То что предлагают здесь вроде бесплатных движков или движков за $50 - поверьте, это не то, что нужно для магазина с таким каталогом, как у Вас, и с такими объемами. Загубите идею
11/07/2008
У нас есть опыт создания книжных и других Интернет-магазинов различной сложности. Можем создать как готовое, так и заказное решение.
Наше программное обеспечение предоставляется на условиях аренды, однако с клиентами мы встраиваем долгосрочные отношения, и не считаем, что аренда - это только на какое-то непродолжительное время.
По мере развития бизнеса мы можем развивать магазин на взаимовыгодных условиях, поэтому совсем не обязательно, что у Вас появится желание "уйти с аренды".
В любом случае, если в Вашей компании нет разработчиков интернет-магазинов высокого уровня, то даже при наличии программого обеспечения, разработанного специально для Вас, все равно придется искать специалистов для сопровождения магазина.
У нас есть опыт создания книжных и других Интернет-магазинов различной сложности. Можем создать как готовое, так и заказное решение.
shoponline(Buy-Shop):
А через год когда ваш магазин окрепнет и начнет приносить прибыль и захочется своего, уйти с аренды будет не просто,
А через год когда ваш магазин окрепнет и начнет приносить прибыль и захочется своего, уйти с аренды будет не просто,
Наше программное обеспечение предоставляется на условиях аренды, однако с клиентами мы встраиваем долгосрочные отношения, и не считаем, что аренда - это только на какое-то непродолжительное время.
По мере развития бизнеса мы можем развивать магазин на взаимовыгодных условиях, поэтому совсем не обязательно, что у Вас появится желание "уйти с аренды".
В любом случае, если в Вашей компании нет разработчиков интернет-магазинов высокого уровня, то даже при наличии программого обеспечения, разработанного специально для Вас, все равно придется искать специалистов для сопровождения магазина.
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