У нас есть опыт создания книжных и других Интернет-магазинов различной сложности. Можем создать как готовое, так и заказное решение.

shoponline(Buy-Shop):



А через год когда ваш магазин окрепнет и начнет приносить прибыль и захочется своего, уйти с аренды будет не просто,

Наше программное обеспечение предоставляется на условиях аренды, однако с клиентами мы встраиваем долгосрочные отношения, и не считаем, что аренда - это только на какое-то непродолжительное время.По мере развития бизнеса мы можем развивать магазин на взаимовыгодных условиях, поэтому совсем не обязательно, что у Вас появится желание "уйти с аренды".В любом случае, если в Вашей компании нет разработчиков интернет-магазинов высокого уровня, то даже при наличии программого обеспечения, разработанного специально для Вас, все равно придется искать специалистов для сопровождения магазина.