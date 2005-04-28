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Создание и-магазина детских товаров в Москве. Какова эффективность? С чем придется столкнуться?



Ссылка на сообщение Светлана
28/04/2005

А ещё что хотите?! По литературе поищите и в том же инете



Ссылка на сообщение nato007
29/04/2005

Подскажите, где найти поставщика детских товаров



Ссылка на сообщение Владимир
29/04/2005

nato007, можно воспользоваться поисковыми машинами. Это, к примеру, ya.ru и google.com.



Ссылка на сообщение Андрей
29/04/2005

Кто бы что ни говорил, а начать реально можно почти с нуля. Я стартовал с 500$ (на двоих с приятелем), а в магазине было товара более чем на 50 000$.

Дело не в средствах, а в подходе и желании.



Ссылка на сообщение Светлана
30/04/2005

Алексей если не секрет то когда Вы начинали? Сейчас всё изменилось. Помещение стоит денег, я имею ввиду аренда. Товар как раньше на реализацию недадут, и потом та же фирма и всё такое. А раньше согласна можно было и без денег!



Ссылка на сообщение Андрей
01/05/2005

Светлана, вопрос, полагаю, мне, хотя я Андрей.

Начинал 2 года назад, сейчас ситуация НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ! Поставщики поддерживают те же условия, что и 2 года назад. На реализацию дают не все - это факт, только те у кого товар давно лежит и не продается. Остальным нет смысла давать не реализацию, если товар и так уходит.

Некоторые дают отсрочку по оплате от месяца и более - это факт.

Начинали с "левой" фирмы, реквизиты которой использовались для обналички в другой конторе.

Сейчас стали бдительнее к регистрационным документам, но зарегистрироваться - не проблема, было бы желание. Регистрировались (официально) тоже без проблем - взяли образцы документов у знакомого юриста (можно найти и в интернете), проконсультировались, а регистрировались сами.

Надо поднимать все связи, распрашивать всех знакомых и шевелиться, шевелиться и еще раз шевелиться.



Ссылка на сообщение Светлана
01/05/2005

Андрей правильно, кажется?!Я согласна на счет шевеления, но на счет 500 долларов неа))))))



Ссылка на сообщение Peter
04/05/2005

А как вам следующая идея:

начните как служба доставки



Позиционируйте себя именно как "приносим на дом".



Целевая аудитория - молодая семья: муж на работе до 19-00, жена дома/гуляет с ребенком не дальше продуктового.

Рынки работают до 19, в магазинах все дороже и не все купишь в одном.



С минимальной прибылью (наценка за доставку д.б. не велика) наработаете клиентскую базу, под которую будете закупать товар уже партиями, получая цены дешевле, чем на рынке.



Образец такого бизнеса - разнос питания с молочной кухни.



Старт проекта - 2 человека только для закупки-доставки.

Офис не нужен. Мини-склад в квртире.

Мобильный и-нет - не проблема, телефон как и службу приема заказов можно в call-центре за 50$ в месяц получить.



Пойдет?



Ссылка на сообщение Алексей
04/05/2005

Здравствуйте!

Идея интересная, но я сразу хочу сказать – именно у Вас не получится.

Вы не проанализировали Интернет, а хотите начать работать в нём. Это тоже самое, что заниматься химией, при этом не зная ничего в таблице Менделеева.



Скажите, а как вы будите продвигать свой сайт? Сделать одно, а его нужно будет ещё и продвигать….



Ссылка на сообщение Сергей
09/05/2005

Готов предоставить короткие денюжки для оборотки или для раскрутке.

С удовольствием прийму участие в развитии.

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