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Создание и-магазина детских товаров в Москве. Какова эффективность? С чем придется столкнуться?
28/04/2005
А ещё что хотите?! По литературе поищите и в том же инете
А ещё что хотите?! По литературе поищите и в том же инете
01/05/2005
Светлана, вопрос, полагаю, мне, хотя я Андрей.
Начинал 2 года назад, сейчас ситуация НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ! Поставщики поддерживают те же условия, что и 2 года назад. На реализацию дают не все - это факт, только те у кого товар давно лежит и не продается. Остальным нет смысла давать не реализацию, если товар и так уходит.
Некоторые дают отсрочку по оплате от месяца и более - это факт.
Начинали с "левой" фирмы, реквизиты которой использовались для обналички в другой конторе.
Сейчас стали бдительнее к регистрационным документам, но зарегистрироваться - не проблема, было бы желание. Регистрировались (официально) тоже без проблем - взяли образцы документов у знакомого юриста (можно найти и в интернете), проконсультировались, а регистрировались сами.
Надо поднимать все связи, распрашивать всех знакомых и шевелиться, шевелиться и еще раз шевелиться.
Светлана, вопрос, полагаю, мне, хотя я Андрей.
Начинал 2 года назад, сейчас ситуация НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ! Поставщики поддерживают те же условия, что и 2 года назад. На реализацию дают не все - это факт, только те у кого товар давно лежит и не продается. Остальным нет смысла давать не реализацию, если товар и так уходит.
Некоторые дают отсрочку по оплате от месяца и более - это факт.
Начинали с "левой" фирмы, реквизиты которой использовались для обналички в другой конторе.
Сейчас стали бдительнее к регистрационным документам, но зарегистрироваться - не проблема, было бы желание. Регистрировались (официально) тоже без проблем - взяли образцы документов у знакомого юриста (можно найти и в интернете), проконсультировались, а регистрировались сами.
Надо поднимать все связи, распрашивать всех знакомых и шевелиться, шевелиться и еще раз шевелиться.
04/05/2005
А как вам следующая идея:
начните как служба доставки
Позиционируйте себя именно как "приносим на дом".
Целевая аудитория - молодая семья: муж на работе до 19-00, жена дома/гуляет с ребенком не дальше продуктового.
Рынки работают до 19, в магазинах все дороже и не все купишь в одном.
С минимальной прибылью (наценка за доставку д.б. не велика) наработаете клиентскую базу, под которую будете закупать товар уже партиями, получая цены дешевле, чем на рынке.
Образец такого бизнеса - разнос питания с молочной кухни.
Старт проекта - 2 человека только для закупки-доставки.
Офис не нужен. Мини-склад в квртире.
Мобильный и-нет - не проблема, телефон как и службу приема заказов можно в call-центре за 50$ в месяц получить.
Пойдет?
А как вам следующая идея:
начните как служба доставки
Позиционируйте себя именно как "приносим на дом".
Целевая аудитория - молодая семья: муж на работе до 19-00, жена дома/гуляет с ребенком не дальше продуктового.
Рынки работают до 19, в магазинах все дороже и не все купишь в одном.
С минимальной прибылью (наценка за доставку д.б. не велика) наработаете клиентскую базу, под которую будете закупать товар уже партиями, получая цены дешевле, чем на рынке.
Образец такого бизнеса - разнос питания с молочной кухни.
Старт проекта - 2 человека только для закупки-доставки.
Офис не нужен. Мини-склад в квртире.
Мобильный и-нет - не проблема, телефон как и службу приема заказов можно в call-центре за 50$ в месяц получить.
Пойдет?
04/05/2005
Здравствуйте!
Идея интересная, но я сразу хочу сказать – именно у Вас не получится.
Вы не проанализировали Интернет, а хотите начать работать в нём. Это тоже самое, что заниматься химией, при этом не зная ничего в таблице Менделеева.
Скажите, а как вы будите продвигать свой сайт? Сделать одно, а его нужно будет ещё и продвигать….
Здравствуйте!
Идея интересная, но я сразу хочу сказать – именно у Вас не получится.
Вы не проанализировали Интернет, а хотите начать работать в нём. Это тоже самое, что заниматься химией, при этом не зная ничего в таблице Менделеева.
Скажите, а как вы будите продвигать свой сайт? Сделать одно, а его нужно будет ещё и продвигать….
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