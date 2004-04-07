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СОРИЕНТИРУЙТЕ В СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
07/04/2004
Павел, кстати про 15:
пару лет назад мы консультировали одну крупную туркомпанию на тему покупки супер-пупер сайта для их бизнеса.
Продавцы хотели более круглую сумму - 100.000
В результате долгих подсчетов и расчетов у нас получалось максимум 50.000 и то в течении полгода, а не сразу, причем с учетом того ПО, что стоит в фирме, не "готовый портал под ключ", как редлагали продавцы.
Кроме того, просчитали эффективность такой покупки для бизнеса. Получилось, что магазин только облегчал работу менеджеров и все, при работе с продвинутыми покупателями, точно знающими куда и когда они хотят ехать.
Ну да ладно, я отвлекся. Сумма в 10 и впрямь маловата, предлагаю новую - 50.000$
Павел, кстати про 15:
пару лет назад мы консультировали одну крупную туркомпанию на тему покупки супер-пупер сайта для их бизнеса.
Продавцы хотели более круглую сумму - 100.000
В результате долгих подсчетов и расчетов у нас получалось максимум 50.000 и то в течении полгода, а не сразу, причем с учетом того ПО, что стоит в фирме, не "готовый портал под ключ", как редлагали продавцы.
Кроме того, просчитали эффективность такой покупки для бизнеса. Получилось, что магазин только облегчал работу менеджеров и все, при работе с продвинутыми покупателями, точно знающими куда и когда они хотят ехать.
Ну да ладно, я отвлекся. Сумма в 10 и впрямь маловата, предлагаю новую - 50.000$
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