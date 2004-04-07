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СОРИЕНТИРУЙТЕ В СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА



Ссылка на сообщение Роман
07/04/2004

Павел, кстати про 15:

пару лет назад мы консультировали одну крупную туркомпанию на тему покупки супер-пупер сайта для их бизнеса.

Продавцы хотели более круглую сумму - 100.000

В результате долгих подсчетов и расчетов у нас получалось максимум 50.000 и то в течении полгода, а не сразу, причем с учетом того ПО, что стоит в фирме, не "готовый портал под ключ", как редлагали продавцы.

Кроме того, просчитали эффективность такой покупки для бизнеса. Получилось, что магазин только облегчал работу менеджеров и все, при работе с продвинутыми покупателями, точно знающими куда и когда они хотят ехать.



Ну да ладно, я отвлекся. Сумма в 10 и впрямь маловата, предлагаю новую - 50.000$



Ссылка на сообщение Павел Коротов
07/04/2004

Я уже где-то говорил, но повторюсь. Это как в анекдоте:

- Петька, приборы!

- 20!

- Что 20?

- А что приборы?



К тому, что без осознания задачи давать советы бессмысленно. Это как: "Хочу станок!" Какой станок? Для чего предназначенный? Для крупного завода или ювелирной мастерской?


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