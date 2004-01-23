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СОРИЕНТИРУЙТЕ В СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
23/01/2004
2 ТаШа - а чем Вам русские женщины не угодили? Умные дюже? ;)
2 ТаШа - а чем Вам русские женщины не угодили? Умные дюже? ;)
23/01/2004
=Саша
по оборачиваемости, я думаю, что ваш начальный объем вложений в товар не 1 млн. умных енотов, а намного меньше. Стало быть, если предположить, что начальные затраты на покупку у Вас не более 10 тыс. этих енотов. Отсюда период оборачиваемости можно оценить примерно в 20-25 дней.
Период оборачиваенмости зависит от 2 переменных:
1. объем вложений в товар
2. средняя величина продаж в 1 день
А там легко подсчитать что и сколько.
=Саша
по оборачиваемости, я думаю, что ваш начальный объем вложений в товар не 1 млн. умных енотов, а намного меньше. Стало быть, если предположить, что начальные затраты на покупку у Вас не более 10 тыс. этих енотов. Отсюда период оборачиваемости можно оценить примерно в 20-25 дней.
Период оборачиваенмости зависит от 2 переменных:
1. объем вложений в товар
2. средняя величина продаж в 1 день
А там легко подсчитать что и сколько.
24/01/2004
=Саша
По бизнесу Таши - я просто внимательно прочел ее сообщение и подумал, что не совсем верно продавать стильные вещи для американских дам, используя российский адрес. Скорее всего она продает для наших женщин.
Далее. По стоимости инет-проекта Вы смотрели подобные сообщения на этом форуме? Там можно много найти полезного, даже цифры встречаются - есть от чего оттолкнутся. Я повторюсь, но все же начните с организационной схемы всего своего дела, а уж потом заморачиваетесь с инет-магазином.
=Саша
По бизнесу Таши - я просто внимательно прочел ее сообщение и подумал, что не совсем верно продавать стильные вещи для американских дам, используя российский адрес. Скорее всего она продает для наших женщин.
Далее. По стоимости инет-проекта Вы смотрели подобные сообщения на этом форуме? Там можно много найти полезного, даже цифры встречаются - есть от чего оттолкнутся. Я повторюсь, но все же начните с организационной схемы всего своего дела, а уж потом заморачиваетесь с инет-магазином.
24/01/2004
Олег,
"По бизнесу Таши" - Логично, я об этом же.
По стоимости - я смотрел другие обсуждения уже после того, как начал эту тему, т.к. на ОБОРОТе был в первый раз, не успел во всем разобраться. Тем более, уж слишком много тут разных тем. Конкрентые цифры тут тоже местами появляются.
А вот интересно, учасвуют ли в форуме администраторы либо владельцы по-настоящему крупных действующих ИМ?
По поводу организац. схемы всего дела -- так вот идея то и была, чтобы ИМ и был делом.
Саша
Олег,
"По бизнесу Таши" - Логично, я об этом же.
По стоимости - я смотрел другие обсуждения уже после того, как начал эту тему, т.к. на ОБОРОТе был в первый раз, не успел во всем разобраться. Тем более, уж слишком много тут разных тем. Конкрентые цифры тут тоже местами появляются.
А вот интересно, учасвуют ли в форуме администраторы либо владельцы по-настоящему крупных действующих ИМ?
По поводу организац. схемы всего дела -- так вот идея то и была, чтобы ИМ и был делом.
Саша
24/01/2004
=Саша
Я ведь не зря предлагал Вам почитать сначала другие темы на форуме. Да - долго, но совершенно необходимо. Потому что получается что Вы хотите запрячь лошадь позади телеги. Не получится! Поэтому читайте форум, думайте, еще раз читайте и делайте выводы. Это долго, повторюсь, но совершенно необходимо. Быстро только кошки получаются (да и то не всегда). А Вы собираетесь открыть свое дело. Понимаете - СВОЕ ДЕЛО, не дядино, не тетино а свое. Поэтому не торопитесь, обдумайте все хорошенько.
Например, Вы сами будете товар доставлять или кто-то? Склад под товары Вам нужен или нет? Вы регистрируете предприятие или будете работать как частный предприниматель? Эти и подобные им вопросы никакого отношения к ИМ не имеют, а вот к ДЕЛУ в целом - да. А интернет-магазин это всего лишь способ коммуникации с потребителями. Он стоит в очереди Ваших задач на 4 или 5 позиции.
=Саша
Я ведь не зря предлагал Вам почитать сначала другие темы на форуме. Да - долго, но совершенно необходимо. Потому что получается что Вы хотите запрячь лошадь позади телеги. Не получится! Поэтому читайте форум, думайте, еще раз читайте и делайте выводы. Это долго, повторюсь, но совершенно необходимо. Быстро только кошки получаются (да и то не всегда). А Вы собираетесь открыть свое дело. Понимаете - СВОЕ ДЕЛО, не дядино, не тетино а свое. Поэтому не торопитесь, обдумайте все хорошенько.
Например, Вы сами будете товар доставлять или кто-то? Склад под товары Вам нужен или нет? Вы регистрируете предприятие или будете работать как частный предприниматель? Эти и подобные им вопросы никакого отношения к ИМ не имеют, а вот к ДЕЛУ в целом - да. А интернет-магазин это всего лишь способ коммуникации с потребителями. Он стоит в очереди Ваших задач на 4 или 5 позиции.
25/01/2004
= Олег
Хорошо, мой первоначальный вопрос касался именно ИМ, не склада под товары, регистрации и т.п.
Хотя если есть желание поделиться идеями про склад, то очень прошу. Тут уже эта тема затрагивалась, кто-то упоминал некое понятие "drop shipper", без дополнительных объяснений... Данный вопрос я задавал и директору 1Клик(а)... Хотелось бы иметь вразумительный ответ по поводу того, как начинать и как развиваться в плане товарооборота -- на каких условиях лучше работать с поставщиками, когда нужен склад и т.п.
Пишите.
= Олег
Хорошо, мой первоначальный вопрос касался именно ИМ, не склада под товары, регистрации и т.п.
Хотя если есть желание поделиться идеями про склад, то очень прошу. Тут уже эта тема затрагивалась, кто-то упоминал некое понятие "drop shipper", без дополнительных объяснений... Данный вопрос я задавал и директору 1Клик(а)... Хотелось бы иметь вразумительный ответ по поводу того, как начинать и как развиваться в плане товарооборота -- на каких условиях лучше работать с поставщиками, когда нужен склад и т.п.
Пишите.
26/01/2004
2 Sasha:
про первоначальный вопрос - ответы есть на форуме, правда однозначного ответа все равно нет.
Про drop shipper`а
Тут такое дело - либо Вы уже "сидите" на товаре(работаете на оптовом складе, имеете выход на того, кто работает), либо Вы заключаете договора официально.
По первому пункту по-моему все ясно - наш любимый, русский бизнес. Так работают многие ИМ косметики, сувениров, книг, спортинвентаря всякой фармацефтики.
По второму пункту сложнее - дистрибьюторы вряд ли дадут Вам хорошую цену, пока Вы не наберете объемы. Но тут тоже можно заработать, например выйти на российский рынок, а не на локальный. Риск потерь больше, но и прибиль тоже выше.
Или найти еще какую-нибудь "фишку". Кстати, "найти фишку" - первое, что надо при открытии своего дела.
2 Sasha:
про первоначальный вопрос - ответы есть на форуме, правда однозначного ответа все равно нет.
Про drop shipper`а
Тут такое дело - либо Вы уже "сидите" на товаре(работаете на оптовом складе, имеете выход на того, кто работает), либо Вы заключаете договора официально.
По первому пункту по-моему все ясно - наш любимый, русский бизнес. Так работают многие ИМ косметики, сувениров, книг, спортинвентаря всякой фармацефтики.
По второму пункту сложнее - дистрибьюторы вряд ли дадут Вам хорошую цену, пока Вы не наберете объемы. Но тут тоже можно заработать, например выйти на российский рынок, а не на локальный. Риск потерь больше, но и прибиль тоже выше.
Или найти еще какую-нибудь "фишку". Кстати, "найти фишку" - первое, что надо при открытии своего дела.
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