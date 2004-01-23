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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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СОРИЕНТИРУЙТЕ В СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА



Ссылка на сообщение Роман
23/01/2004

2 ТаШа - а чем Вам русские женщины не угодили? Умные дюже? ;)



Ссылка на сообщение Sasha
23/01/2004

ТаШа:

"Правда направление другое - стильный штучный товар для женщин с ориентацией на Запад.Таких ИМ - только три штуки в Ру." Так если на запад, то почему "РУ"? Я думаю западных женщин ".ру" будет отпугивать. И вообще это вопрос маркетинга.

Саша



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/01/2004

=Саша

по оборачиваемости, я думаю, что ваш начальный объем вложений в товар не 1 млн. умных енотов, а намного меньше. Стало быть, если предположить, что начальные затраты на покупку у Вас не более 10 тыс. этих енотов. Отсюда период оборачиваемости можно оценить примерно в 20-25 дней.

Период оборачиваенмости зависит от 2 переменных:

1. объем вложений в товар

2. средняя величина продаж в 1 день

А там легко подсчитать что и сколько.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/01/2004

=Саша

По Таше. Она как раз и торгует для наших российских женщин. Просто товар ее предназначен для узкой аудитории, стильных и плотноследящих за иностранной модой дам.

Она в принципе правильно делает - ищет и занимает свою нишу на рынке.



Ссылка на сообщение Sasha
23/01/2004

Олег,



"По Таше." - откуда такая информация?



По оборачиваемости я смысл понял. Т.е. 100уе оборачивается в 10 раз быстрее, чем 1000уе. Логично. Я просто перепутал, наверное, товарный оборот с денежным. Сам себя запутал.

Саша



Ссылка на сообщение www.epilot.ru
23/01/2004

Складской запас на первом этапе не нужен. Начинайте работу как drop shipper. Будет постояный поток заказов - тогда создавайте складской запас.



Вообще склад - это не очень хорошо - ограбить могут



Ссылка на сообщение Sasha
23/01/2004

2 www.epilot.ru

drop shipper - слова понятные, но что конкретно имеется в виду? Саша



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
24/01/2004

=Саша

По бизнесу Таши - я просто внимательно прочел ее сообщение и подумал, что не совсем верно продавать стильные вещи для американских дам, используя российский адрес. Скорее всего она продает для наших женщин.

Далее. По стоимости инет-проекта Вы смотрели подобные сообщения на этом форуме? Там можно много найти полезного, даже цифры встречаются - есть от чего оттолкнутся. Я повторюсь, но все же начните с организационной схемы всего своего дела, а уж потом заморачиваетесь с инет-магазином.



Ссылка на сообщение Sasha
24/01/2004

Олег,

"По бизнесу Таши" - Логично, я об этом же.

По стоимости - я смотрел другие обсуждения уже после того, как начал эту тему, т.к. на ОБОРОТе был в первый раз, не успел во всем разобраться. Тем более, уж слишком много тут разных тем. Конкрентые цифры тут тоже местами появляются.

А вот интересно, учасвуют ли в форуме администраторы либо владельцы по-настоящему крупных действующих ИМ?

По поводу организац. схемы всего дела -- так вот идея то и была, чтобы ИМ и был делом.

Саша



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
24/01/2004

=Саша

Я ведь не зря предлагал Вам почитать сначала другие темы на форуме. Да - долго, но совершенно необходимо. Потому что получается что Вы хотите запрячь лошадь позади телеги. Не получится! Поэтому читайте форум, думайте, еще раз читайте и делайте выводы. Это долго, повторюсь, но совершенно необходимо. Быстро только кошки получаются (да и то не всегда). А Вы собираетесь открыть свое дело. Понимаете - СВОЕ ДЕЛО, не дядино, не тетино а свое. Поэтому не торопитесь, обдумайте все хорошенько.

Например, Вы сами будете товар доставлять или кто-то? Склад под товары Вам нужен или нет? Вы регистрируете предприятие или будете работать как частный предприниматель? Эти и подобные им вопросы никакого отношения к ИМ не имеют, а вот к ДЕЛУ в целом - да. А интернет-магазин это всего лишь способ коммуникации с потребителями. Он стоит в очереди Ваших задач на 4 или 5 позиции.



Ссылка на сообщение Sasha
25/01/2004

= Олег

Хорошо, мой первоначальный вопрос касался именно ИМ, не склада под товары, регистрации и т.п.

Хотя если есть желание поделиться идеями про склад, то очень прошу. Тут уже эта тема затрагивалась, кто-то упоминал некое понятие "drop shipper", без дополнительных объяснений... Данный вопрос я задавал и директору 1Клик(а)... Хотелось бы иметь вразумительный ответ по поводу того, как начинать и как развиваться в плане товарооборота -- на каких условиях лучше работать с поставщиками, когда нужен склад и т.п.

Пишите.



Ссылка на сообщение Роман
26/01/2004

2 Sasha:

про первоначальный вопрос - ответы есть на форуме, правда однозначного ответа все равно нет.

Про drop shipper`а

Тут такое дело - либо Вы уже "сидите" на товаре(работаете на оптовом складе, имеете выход на того, кто работает), либо Вы заключаете договора официально.

По первому пункту по-моему все ясно - наш любимый, русский бизнес. Так работают многие ИМ косметики, сувениров, книг, спортинвентаря всякой фармацефтики.

По второму пункту сложнее - дистрибьюторы вряд ли дадут Вам хорошую цену, пока Вы не наберете объемы. Но тут тоже можно заработать, например выйти на российский рынок, а не на локальный. Риск потерь больше, но и прибиль тоже выше.

Или найти еще какую-нибудь "фишку". Кстати, "найти фишку" - первое, что надо при открытии своего дела.



Ссылка на сообщение Sasha
07/04/2004

По поводу "фишки". Я понимаю, но рынок не настолько у нас заполнен, что без "фишки" не выедешь. Тут в Минсе нет ни одного на мой взгляд нормального магазина. Функционального, удобного. И чтобы работал без балды. Типа заказываешь товар, а там его либо нет, либо цена не та.



Ссылка на сообщение Елена
07/04/2004

Интернет-магазин открыть и раскрутить нормальным путем, чтобы у вас не воровали товар , а покупали стоит 10 000 $



Ссылка на сообщение Павел Коротов
07/04/2004

10 000... Хорошая цифра. А почему не 7, не 15? Тоже вроде неплохо.



И очень интересно по поводу воровства товаров. Не поделитесь опытом?


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