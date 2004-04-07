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Снижение активности..
07/04/2004
>Вас накололи 1 раз - когда вы вступили в партнерку. Юзер совершив покупку первый раз через вас, второй раз прется сразу в магазин, минуя вас (грохнув куки. сменив комп, доступ ипр и др. - 770 причин ПЕРЕСТАТЬ его идентифицировать как "вашего"
Я также считаю, что ПП в сегодняшнем виде не выживут в перспективе. ПП потенциально может работать только при равном контроле между партнером и владельцем ИМ. А для этого фактически партнерский сайт должен представлять из себя полноценный ИМ
>Вас накололи 1 раз - когда вы вступили в партнерку. Юзер совершив покупку первый раз через вас, второй раз прется сразу в магазин, минуя вас (грохнув куки. сменив комп, доступ ипр и др. - 770 причин ПЕРЕСТАТЬ его идентифицировать как "вашего"
Я также считаю, что ПП в сегодняшнем виде не выживут в перспективе. ПП потенциально может работать только при равном контроле между партнером и владельцем ИМ. А для этого фактически партнерский сайт должен представлять из себя полноценный ИМ
07/04/2004
Хех, видимо мои партнеры, которые работают по партнерской программе, некоторые из которых зарабатывают несколько сотен долларов в месяц чувствуют себя обманутыми ;)
Кстати, ОЧЕНЬ с трудом представляю себе ЗЛОБНОГО ЮЗЕРА, который СПЕЦИАЛЬНО грохает куки из браузера.... БОЛЬШИНСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ "КУКИ", за исключением тех, кто знает английский ;) но это уже другая история
Хех, видимо мои партнеры, которые работают по партнерской программе, некоторые из которых зарабатывают несколько сотен долларов в месяц чувствуют себя обманутыми ;)
Кстати, ОЧЕНЬ с трудом представляю себе ЗЛОБНОГО ЮЗЕРА, который СПЕЦИАЛЬНО грохает куки из браузера.... БОЛЬШИНСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ "КУКИ", за исключением тех, кто знает английский ;) но это уже другая история
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