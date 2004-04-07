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Снижение активности..



Ссылка на сообщение Edward
07/04/2004

>Вас накололи 1 раз - когда вы вступили в партнерку. Юзер совершив покупку первый раз через вас, второй раз прется сразу в магазин, минуя вас (грохнув куки. сменив комп, доступ ипр и др. - 770 причин ПЕРЕСТАТЬ его идентифицировать как "вашего"



Я также считаю, что ПП в сегодняшнем виде не выживут в перспективе. ПП потенциально может работать только при равном контроле между партнером и владельцем ИМ. А для этого фактически партнерский сайт должен представлять из себя полноценный ИМ



Ссылка на сообщение Константин
07/04/2004

" А для этого фактически партнерский сайт должен представлять из себя полноценный ИМ"

То бишь "франчайзинг". Ну почти франчайзинг. Перечень товаров и условия и все такое. Единственное - заказ сваливается реальному ИМ.



Ссылка на сообщение Edward
07/04/2004

Да, при этом у владельца ИМ должно быть понимание зачем ему это нужно и нормальная схема партнерства. А не так, как сейчас "ну давай мы у себя зарегистрируем еще одного прыщавого студента в качестве партнера - "поставщика кликов"



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
07/04/2004

Хех, видимо мои партнеры, которые работают по партнерской программе, некоторые из которых зарабатывают несколько сотен долларов в месяц чувствуют себя обманутыми ;)



Кстати, ОЧЕНЬ с трудом представляю себе ЗЛОБНОГО ЮЗЕРА, который СПЕЦИАЛЬНО грохает куки из браузера.... БОЛЬШИНСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ "КУКИ", за исключением тех, кто знает английский ;) но это уже другая история



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
07/04/2004

кстати, контроль организовывается ЭЛЕМЕНТАРНО - на сайте партнера ставится скрипт, который непосредственно отдаёт клик магазину, а на магазине и так всё есть (иначе что это за ПП)?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
07/04/2004

И еще одно дополнение... по теме ;)



Яндекс похоже восстановил алгоритм или скорректировал его, трафик с яндекса вернулся на прежний уровень ;)


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