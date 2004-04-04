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Снижение активности..
04/04/2004
"Его нужно держать в любом случае"
Истину глаголешь!
"Полгода-год максимум, дальше покупатель уже и не вспомнит где он что купил."
Вот если держать не будешь - не вспомнит. Если будешь, и грамотно - не то что не забудет - даже тени сомнения не будет где покупать...
"Его нужно держать в любом случае"
Истину глаголешь!
"Полгода-год максимум, дальше покупатель уже и не вспомнит где он что купил."
Вот если держать не будешь - не вспомнит. Если будешь, и грамотно - не то что не забудет - даже тени сомнения не будет где покупать...
05/04/2004
У нас покупают и довольно активно, перед Новым годом всем чей e-mail был, отправили поздравления, кто заказывал по телефону, наняли на неделю
пятерых женщин с приятными голосами дали списки с именами и телефонами, включили в них 20 номеров сотрудников (для проверки) и они от имени фирмы поздравили и пожелали приятных покупок в будущем году в нашем магазине и всего за 500$. Людям было приятно.
У нас покупают и довольно активно, перед Новым годом всем чей e-mail был, отправили поздравления, кто заказывал по телефону, наняли на неделю
пятерых женщин с приятными голосами дали списки с именами и телефонами, включили в них 20 номеров сотрудников (для проверки) и они от имени фирмы поздравили и пожелали приятных покупок в будущем году в нашем магазине и всего за 500$. Людям было приятно.
05/04/2004
Ну а кто спорит то? Это все правильно сделано. Моя мысль заключалась в том, что если Вы торгуете крупной бытовой техникой, то нужно также продвигать к ней акссесуары. Пример: человек купил пылесос, к нему в комплекте идет набор бумажных мешков для сбора пыли. Несложно прикинуть, когда эти мешки закончатся и сделать ему соотв. предложение.
Ну а кто спорит то? Это все правильно сделано. Моя мысль заключалась в том, что если Вы торгуете крупной бытовой техникой, то нужно также продвигать к ней акссесуары. Пример: человек купил пылесос, к нему в комплекте идет набор бумажных мешков для сбора пыли. Несложно прикинуть, когда эти мешки закончатся и сделать ему соотв. предложение.
07/04/2004
"Ну дык эта, Знак вопроса, м.б. Вы табачный ларек, торгующий "Примой", откроете и будете удерживать своих покупателей?"
А почему бы нет, прима довольно таки ходовой товар. Скажем кончилась прима у сисадмина и сорваться нельзя, а тут по аське можно быстро заказать и привезут целую коробку (или блок)
"а слышал я мысль, что содержание/поддержание/удержание постоянных клиентов временами обходится даже дороже, чем поиск новых..."
Как говорится брендовый забор вам поможет. В чём сложности если покупатель уже оставил вам свой майл? Наверно код писать не умеем, или зарплату за}|{опили програмеру и он уволился?
"Ну дык эта, Знак вопроса, м.б. Вы табачный ларек, торгующий "Примой", откроете и будете удерживать своих покупателей?"
А почему бы нет, прима довольно таки ходовой товар. Скажем кончилась прима у сисадмина и сорваться нельзя, а тут по аське можно быстро заказать и привезут целую коробку (или блок)
"а слышал я мысль, что содержание/поддержание/удержание постоянных клиентов временами обходится даже дороже, чем поиск новых..."
Как говорится брендовый забор вам поможет. В чём сложности если покупатель уже оставил вам свой майл? Наверно код писать не умеем, или зарплату за}|{опили програмеру и он уволился?
07/04/2004
" не просто торговать примой, а проводить акции по удержанию покупателей этой примы."
Траву что ли подмешивать в табак? Я слышал, афганская - "удерживает" намертво... :):):)
" А вот на партнёрских аккаунтах заказы стали реже появляться. Даже чувство какоето закралось что и-нет магазины накалывают"
:) Вас накололи 1 раз - когда вы вступили в партнерку. Юзер совершив покупку первый раз через вас, второй раз прется сразу в магазин, минуя вас (грохнув куки. сменив комп, доступ ипр и др. - 770 причин ПЕРЕСТАТЬ его идентифицировать как "вашего").
" не просто торговать примой, а проводить акции по удержанию покупателей этой примы."
Траву что ли подмешивать в табак? Я слышал, афганская - "удерживает" намертво... :):):)
" А вот на партнёрских аккаунтах заказы стали реже появляться. Даже чувство какоето закралось что и-нет магазины накалывают"
:) Вас накололи 1 раз - когда вы вступили в партнерку. Юзер совершив покупку первый раз через вас, второй раз прется сразу в магазин, минуя вас (грохнув куки. сменив комп, доступ ипр и др. - 770 причин ПЕРЕСТАТЬ его идентифицировать как "вашего").
07/04/2004
Ты хочешь сказать, "оптимизаторы" опять в пролете?
************************
В пролете только те оптимизаторы, которые делали упор только на один из элементов продвижения, например релевантность страниц по низкочастотным запросам. Сайты тех, кто занимается этим в комплексе удержали позиции.
Да и про пролет трудно говорить. За предыдущий период уже столько поимели посетителей "на халяву", что хватит времени и средств, что бы распознать ньюансы новых изменений.
Ты хочешь сказать, "оптимизаторы" опять в пролете?
************************
В пролете только те оптимизаторы, которые делали упор только на один из элементов продвижения, например релевантность страниц по низкочастотным запросам. Сайты тех, кто занимается этим в комплексе удержали позиции.
Да и про пролет трудно говорить. За предыдущий период уже столько поимели посетителей "на халяву", что хватит времени и средств, что бы распознать ньюансы новых изменений.
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