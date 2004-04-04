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Снижение активности..



Ссылка на сообщение Константин
04/04/2004

"Его нужно держать в любом случае"

Истину глаголешь!



"Полгода-год максимум, дальше покупатель уже и не вспомнит где он что купил."

Вот если держать не будешь - не вспомнит. Если будешь, и грамотно - не то что не забудет - даже тени сомнения не будет где покупать...



Ссылка на сообщение Михаил
05/04/2004

У нас покупают и довольно активно, перед Новым годом всем чей e-mail был, отправили поздравления, кто заказывал по телефону, наняли на неделю

пятерых женщин с приятными голосами дали списки с именами и телефонами, включили в них 20 номеров сотрудников (для проверки) и они от имени фирмы поздравили и пожелали приятных покупок в будущем году в нашем магазине и всего за 500$. Людям было приятно.



Ссылка на сообщение Михаил
05/04/2004

Вопрос Edward у:

Где они сделают следущую покупку?



Ссылка на сообщение Edward
05/04/2004

Ну а кто спорит то? Это все правильно сделано. Моя мысль заключалась в том, что если Вы торгуете крупной бытовой техникой, то нужно также продвигать к ней акссесуары. Пример: человек купил пылесос, к нему в комплекте идет набор бумажных мешков для сбора пыли. Несложно прикинуть, когда эти мешки закончатся и сделать ему соотв. предложение.



Ссылка на сообщение Роман
05/04/2004

а слышал я мысль, что содержание/поддержание/удержание постоянных клиентов временами обходится даже дороже, чем поиск новых...



/ это я так, для поддержания разговора :) /



Ссылка на сообщение Знак вопроса
05/04/2004

Роман:



Давно доказано, что удерживать старых в разы дешевле привлечения новых.



Ссылка на сообщение Andre
05/04/2004

Ну-ну, доказано....

Если Альфа-ромео продаете или на худой конец холодильник или расходку с откатом- то без вопросов.

А так- практики могут посчитать- кому-то выгодно, кому-то нет, каждому свое. Еще раз: нечего носиться с жупелом Постоянный!!! Покупатель!!! Каждому -свое...



Ссылка на сообщение Роман
06/04/2004

Знак вопроса, хороший ход, главное свежий :)

Давно доказано и все тут!



Ну дык эта, Знак вопроса, м.б. Вы табачный ларек, торгующий "Примой", откроете и будете удерживать своих покупателей?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
06/04/2004

А почему бы "Приму" не продавать?

Я бы, правда, не стала



Ссылка на сообщение Тайфур
07/04/2004

"Ну дык эта, Знак вопроса, м.б. Вы табачный ларек, торгующий "Примой", откроете и будете удерживать своих покупателей?"



А почему бы нет, прима довольно таки ходовой товар. Скажем кончилась прима у сисадмина и сорваться нельзя, а тут по аське можно быстро заказать и привезут целую коробку (или блок)



"а слышал я мысль, что содержание/поддержание/удержание постоянных клиентов временами обходится даже дороже, чем поиск новых..."

Как говорится брендовый забор вам поможет. В чём сложности если покупатель уже оставил вам свой майл? Наверно код писать не умеем, или зарплату за}|{опили програмеру и он уволился?



Ссылка на сообщение Роман
07/04/2004

Тайфур, по-моему писатели кодов пасутся в другом месте, они обычно не в курсе про оборот, зато в курсе про приму и сисадминов.



Для танкистов: я предлагал "знаку вопроса" не просто торговать примой, а проводить акции по удержанию покупателей этой примы.



Ссылка на сообщение Тайфур
07/04/2004

"У меня такой вопрос. Резко упали продажи + посещаемость в последние 1,5 недели."



Участвую в партнёрках, посещаемость если упала то незначительно. А вот на партнёрских аккаунтах заказы стали реже появляться. Даже чувство какоето закралось что и-нет магазины накалывают :(



Ссылка на сообщение Константин
07/04/2004

" не просто торговать примой, а проводить акции по удержанию покупателей этой примы."



Траву что ли подмешивать в табак? Я слышал, афганская - "удерживает" намертво... :):):)



" А вот на партнёрских аккаунтах заказы стали реже появляться. Даже чувство какоето закралось что и-нет магазины накалывают"



:) Вас накололи 1 раз - когда вы вступили в партнерку. Юзер совершив покупку первый раз через вас, второй раз прется сразу в магазин, минуя вас (грохнув куки. сменив комп, доступ ипр и др. - 770 причин ПЕРЕСТАТЬ его идентифицировать как "вашего").



Ссылка на сообщение Сергей
07/04/2004

Ты хочешь сказать, "оптимизаторы" опять в пролете?



************************

В пролете только те оптимизаторы, которые делали упор только на один из элементов продвижения, например релевантность страниц по низкочастотным запросам. Сайты тех, кто занимается этим в комплексе удержали позиции.

Да и про пролет трудно говорить. За предыдущий период уже столько поимели посетителей "на халяву", что хватит времени и средств, что бы распознать ньюансы новых изменений.



Ссылка на сообщение Тайфур
07/04/2004

"У меня такой вопрос. Резко упали продажи + посещаемость в последние 1,5 недели."



Это яндекс наверно хитрит ;) Он же теперь откручивает банеры за клики с товаром справа на странице результатов поиска. Естественно ему выгодней чтобы посетитель туды кликал а не на наши площадки пёрся.


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