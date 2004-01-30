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Сложно ли ракрутить форум?
30/01/2004
Олег!
Так ты работаешь на Обороте?!
Олег!
Так ты работаешь на Обороте?!
31/01/2004
Здрасте, как говорится, приехали.
Света, с чего ты взяла что я работаю на Обороте?!!
Если бы это было так.... Эх...
А по поводу стоимости раскрутки, ну это же элементарно, Светик.
Мы с тобой где общаемся - на Обороте. А кто его автор и главный ведущий - П.Коротов. Значит кто знает чего это стоит и сколько времени на это надо потратить...
Здрасте, как говорится, приехали.
Света, с чего ты взяла что я работаю на Обороте?!!
Если бы это было так.... Эх...
А по поводу стоимости раскрутки, ну это же элементарно, Светик.
Мы с тобой где общаемся - на Обороте. А кто его автор и главный ведущий - П.Коротов. Значит кто знает чего это стоит и сколько времени на это надо потратить...
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