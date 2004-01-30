/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 Следующая
Ответить

Сложно ли ракрутить форум?



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
30/01/2004

2 Света не нужен тебе человек, который бы форум за отдельную плату раскручивал.

Тебе консультант с языком нужен для ответов по телефону и желательно специалист в твоей области.

Вот, он и должен вести форум.

2 Константин, СОГЛАСЕН, с тем, что

----------------

не давите участников идиотскими правилами и необоснованными ограничениями.

----------------------

Однако написал слово "СОГЛАСЕН" и кажется нарушил в подтверждение выше сказанного одно из правил этого форума.:-)

Плохо когда модератор навязывает взрослым людям что и как они должны писать. Правила не должны мешать людям общаться, но и защищать эту возможность. Модератор, это не амбициозный вахтер, но собеседник, который пользуется авторитетом и ведет за собой. К сожалению это редкость, часто в модераторы идут немного ущербные и закомплексованные личностии с желанием применять власть. Не реализовашие себя в жизни. Вот этого больше всего нужно бояться.

Но, все же нужно следить за своими комерческими интересами.



Ссылка на сообщение Ксюша
30/01/2004

Форум реально существует.. И адрес его не секрет. Если не против администрация могу оставить ссылочку.



Ссылка на сообщение Константин
30/01/2004

могу оставить ссылочку.

------------

:) вообще-то тут даже специальное поле для этого в форме есть... "сайт" называется...



Ссылка на сообщение Ксюша
30/01/2004

Отлично. Будет интересно узнать Ваши мнения о форуме



Ссылка на сообщение Роман
30/01/2004

Ксюша, а зачем нужен "очень даже посещаемый" форум?

И еще - нужен именно посещаемый или "живой", с большим трафиком ежедневных сообщений?



Вот например "хобот" - это пример для подражания? А авто.ру?



На финансовые темы по-моему говорят на банкир.ру. И по-моему неплохо так говорят: "...Банкиры, находящиеся сейчас на форуме: 304..."

Чтобы завести новый форум придется отнять часть посетителей у них.



В общем все как всегда: изучаем рынок, определяем собственную фишку, позиционируемся, начинаем вторжение :)



Ссылка на сообщение Роман
30/01/2004

Ксюша, полистал Ваш форум...

Ему как минимум не хватает услуг оптимизатора. Да и сайт надо бы "затюнить", причем работы там прилично.



Правда я не в курсе, умеет ли местный герой-оптимизатор работать со скриптами, или только с чистым хтмл :)



/ а вот провокатора на Вашем форуме не надо, а то я уже хотел напроситься :) /



Ссылка на сообщение Константин
30/01/2004

извольте.

снял все ограничения на своей Опере и посетил...

:( Боюсь, Ксюша, дешево вам не отвертеться...



1) Пришел - 250 кб на борт принял (хорошо, что я на выделенке и все по-быстрому.

Перешел на тему - еще 218 Кб принял. "Обновил" страницу - 260 Кб на борту.

И на фига мне такое Щастье? А кто на диалапе 14-20 Кбит?

(хорошо что Опера позволяет поубивать всю вашу красоту неписанную с 260 до 38 Кб, но Оперов мало. В основном ИЕ, да еще по полной программе - с картинками и пр.)



2) У вас там девичьи посиделки или деловой форум "за бизнес", "за инвестиции"?

Я понимаю, что вам, как девушке, все эти рюшечки, кружавчики, аватарчики, смайлики и пр. цыганщина душевно близки. Но на деловом форуме то они зачем?

Достаточно было бы 4-5-ти стандартных.



3) статистика у вас закрыта, поэтому откуда взялись эти 10 человек с утра - я не узнал.



Дальше пока не копал.

Но боюсь, что начинать вам придется либо с кастрации (и серьезной) phpBB-шного движка, либо с установки нового. Потому что только фанат этого форума согласится "принимать" по 250 Кб ради нового сообщения, состоящего наполовину из "цитаты", наполовину из смайликов. Ну и 2 десятка слов (500 байт). :)



Ссылка на сообщение Ксюша
30/01/2004

Роман, Хотелось бы чтобы это был "живой" форум. Как площадка для общения людей, которым интересны инвестиции или которые побольше хотят узнать о них.

А что означает "затюнить"?



Ссылка на сообщение Ксюша
30/01/2004

Константин, Большое спасибо.. Будем думать как это сделать.. :)



Ссылка на сообщение Константин
30/01/2004

Всегда пожалста. Тюнить - от тюнинговать, т.е. настраивать. :) Но вам это не грозит.



Ссылка на сообщение Vadim
30/01/2004

Вошел в форум - сразу наткнулся на обсуждение новостей, причем каждой отдельно взятой. А новости - весьма многочисленные. Зачем? Просто формочку под новостью сделайте, и обсуждение тут же пойдет...

И еще. Темы какие-то неживые. Мне вот, хоть и связанному с бизнесом человеку, они показались неинтересными и формальными.



Ссылка на сообщение Ксюша
30/01/2004

Вот и хочется уйти от формальностей.. Чтобы было живое общение...



Ссылка на сообщение Vadim
30/01/2004

Относительно "тяжелости" - полностью согласен с Константином. Грузится тяжеловато (у меня вот диалап).

И модератор нужен грамотный. Ну куда это годится - обсуждение пенсионной реформы в разделе "аудит".

Круг тем такой широкий, что возникает подозрение - а просчитывалась ли целевая аудитория?



Ссылка на сообщение Edward
30/01/2004

если хотите уйти от формальностей, то нужно переименовать обезличенные "новостной отдел" и т.п. Каждый постинг - это конкретное лицо.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
30/01/2004

=Светик

Услуги по раскрутке форума стоят дорого. За спасибо или за 30-50 у.е. даже не думай. Представь, сколько стоит работа такого специалиста как я, который каждый день утром и вечером посещает форум. А в месяце 30 дней. В среднем 3-4 часа в день. Итого 100-120 часов. И это просто временные затраты. А если учесть творческие?...

Так что такая работа стоит дорого и весьма продолжительная по времени (6 мес - самый минимум. Лучше 1 год и выше). Хотя я точно знаю, у кого спросить по стоимости раскрутки форума. Это Павел Коротов, наш добрый гений, который точно знает "сколько стоит раскрутить форум".

=Ксюша

Выше многие уже написали свое мнение по форуму. Частично согласен со многими их утверждениями.

Форум однозначно надо менять. И грузится долго, и слишком большой диапазон тем (растеклись мыслию по древу) и общение весьма формальное и немного странное. Например в 2 ветках форума общаются между собой только модераторы этих веток?!... В другом вообще одни новости и ни одного ответа. В третьем пустая болтовня занимает почти 80% сообщений.

В целом возникает чувство что форум создан для общения самих сотрудников вышеупомянутой фирмы между собой и тем, интересных для посторонних на нем просто нет. Поэтому сейчас сказать что этот форум можно раскрутить довольно сложно. Необходимы исследования.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены