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Сложно ли ракрутить форум?
30/01/2004
2 Света не нужен тебе человек, который бы форум за отдельную плату раскручивал.
Тебе консультант с языком нужен для ответов по телефону и желательно специалист в твоей области.
Вот, он и должен вести форум.
2 Константин, СОГЛАСЕН, с тем, что
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не давите участников идиотскими правилами и необоснованными ограничениями.
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Однако написал слово "СОГЛАСЕН" и кажется нарушил в подтверждение выше сказанного одно из правил этого форума.:-)
Плохо когда модератор навязывает взрослым людям что и как они должны писать. Правила не должны мешать людям общаться, но и защищать эту возможность. Модератор, это не амбициозный вахтер, но собеседник, который пользуется авторитетом и ведет за собой. К сожалению это редкость, часто в модераторы идут немного ущербные и закомплексованные личностии с желанием применять власть. Не реализовашие себя в жизни. Вот этого больше всего нужно бояться.
Но, все же нужно следить за своими комерческими интересами.
2 Света не нужен тебе человек, который бы форум за отдельную плату раскручивал.
Тебе консультант с языком нужен для ответов по телефону и желательно специалист в твоей области.
Вот, он и должен вести форум.
2 Константин, СОГЛАСЕН, с тем, что
----------------
не давите участников идиотскими правилами и необоснованными ограничениями.
----------------------
Однако написал слово "СОГЛАСЕН" и кажется нарушил в подтверждение выше сказанного одно из правил этого форума.:-)
Плохо когда модератор навязывает взрослым людям что и как они должны писать. Правила не должны мешать людям общаться, но и защищать эту возможность. Модератор, это не амбициозный вахтер, но собеседник, который пользуется авторитетом и ведет за собой. К сожалению это редкость, часто в модераторы идут немного ущербные и закомплексованные личностии с желанием применять власть. Не реализовашие себя в жизни. Вот этого больше всего нужно бояться.
Но, все же нужно следить за своими комерческими интересами.
30/01/2004
Ксюша, а зачем нужен "очень даже посещаемый" форум?
И еще - нужен именно посещаемый или "живой", с большим трафиком ежедневных сообщений?
Вот например "хобот" - это пример для подражания? А авто.ру?
На финансовые темы по-моему говорят на банкир.ру. И по-моему неплохо так говорят: "...Банкиры, находящиеся сейчас на форуме: 304..."
Чтобы завести новый форум придется отнять часть посетителей у них.
В общем все как всегда: изучаем рынок, определяем собственную фишку, позиционируемся, начинаем вторжение :)
Ксюша, а зачем нужен "очень даже посещаемый" форум?
И еще - нужен именно посещаемый или "живой", с большим трафиком ежедневных сообщений?
Вот например "хобот" - это пример для подражания? А авто.ру?
На финансовые темы по-моему говорят на банкир.ру. И по-моему неплохо так говорят: "...Банкиры, находящиеся сейчас на форуме: 304..."
Чтобы завести новый форум придется отнять часть посетителей у них.
В общем все как всегда: изучаем рынок, определяем собственную фишку, позиционируемся, начинаем вторжение :)
30/01/2004
Ксюша, полистал Ваш форум...
Ему как минимум не хватает услуг оптимизатора. Да и сайт надо бы "затюнить", причем работы там прилично.
Правда я не в курсе, умеет ли местный герой-оптимизатор работать со скриптами, или только с чистым хтмл :)
/ а вот провокатора на Вашем форуме не надо, а то я уже хотел напроситься :) /
Ксюша, полистал Ваш форум...
Ему как минимум не хватает услуг оптимизатора. Да и сайт надо бы "затюнить", причем работы там прилично.
Правда я не в курсе, умеет ли местный герой-оптимизатор работать со скриптами, или только с чистым хтмл :)
/ а вот провокатора на Вашем форуме не надо, а то я уже хотел напроситься :) /
30/01/2004
извольте.
снял все ограничения на своей Опере и посетил...
:( Боюсь, Ксюша, дешево вам не отвертеться...
1) Пришел - 250 кб на борт принял (хорошо, что я на выделенке и все по-быстрому.
Перешел на тему - еще 218 Кб принял. "Обновил" страницу - 260 Кб на борту.
И на фига мне такое Щастье? А кто на диалапе 14-20 Кбит?
(хорошо что Опера позволяет поубивать всю вашу красоту неписанную с 260 до 38 Кб, но Оперов мало. В основном ИЕ, да еще по полной программе - с картинками и пр.)
2) У вас там девичьи посиделки или деловой форум "за бизнес", "за инвестиции"?
Я понимаю, что вам, как девушке, все эти рюшечки, кружавчики, аватарчики, смайлики и пр. цыганщина душевно близки. Но на деловом форуме то они зачем?
Достаточно было бы 4-5-ти стандартных.
3) статистика у вас закрыта, поэтому откуда взялись эти 10 человек с утра - я не узнал.
Дальше пока не копал.
Но боюсь, что начинать вам придется либо с кастрации (и серьезной) phpBB-шного движка, либо с установки нового. Потому что только фанат этого форума согласится "принимать" по 250 Кб ради нового сообщения, состоящего наполовину из "цитаты", наполовину из смайликов. Ну и 2 десятка слов (500 байт). :)
извольте.
снял все ограничения на своей Опере и посетил...
:( Боюсь, Ксюша, дешево вам не отвертеться...
1) Пришел - 250 кб на борт принял (хорошо, что я на выделенке и все по-быстрому.
Перешел на тему - еще 218 Кб принял. "Обновил" страницу - 260 Кб на борту.
И на фига мне такое Щастье? А кто на диалапе 14-20 Кбит?
(хорошо что Опера позволяет поубивать всю вашу красоту неписанную с 260 до 38 Кб, но Оперов мало. В основном ИЕ, да еще по полной программе - с картинками и пр.)
2) У вас там девичьи посиделки или деловой форум "за бизнес", "за инвестиции"?
Я понимаю, что вам, как девушке, все эти рюшечки, кружавчики, аватарчики, смайлики и пр. цыганщина душевно близки. Но на деловом форуме то они зачем?
Достаточно было бы 4-5-ти стандартных.
3) статистика у вас закрыта, поэтому откуда взялись эти 10 человек с утра - я не узнал.
Дальше пока не копал.
Но боюсь, что начинать вам придется либо с кастрации (и серьезной) phpBB-шного движка, либо с установки нового. Потому что только фанат этого форума согласится "принимать" по 250 Кб ради нового сообщения, состоящего наполовину из "цитаты", наполовину из смайликов. Ну и 2 десятка слов (500 байт). :)
30/01/2004
Вошел в форум - сразу наткнулся на обсуждение новостей, причем каждой отдельно взятой. А новости - весьма многочисленные. Зачем? Просто формочку под новостью сделайте, и обсуждение тут же пойдет...
И еще. Темы какие-то неживые. Мне вот, хоть и связанному с бизнесом человеку, они показались неинтересными и формальными.
Вошел в форум - сразу наткнулся на обсуждение новостей, причем каждой отдельно взятой. А новости - весьма многочисленные. Зачем? Просто формочку под новостью сделайте, и обсуждение тут же пойдет...
И еще. Темы какие-то неживые. Мне вот, хоть и связанному с бизнесом человеку, они показались неинтересными и формальными.
30/01/2004
Относительно "тяжелости" - полностью согласен с Константином. Грузится тяжеловато (у меня вот диалап).
И модератор нужен грамотный. Ну куда это годится - обсуждение пенсионной реформы в разделе "аудит".
Круг тем такой широкий, что возникает подозрение - а просчитывалась ли целевая аудитория?
Относительно "тяжелости" - полностью согласен с Константином. Грузится тяжеловато (у меня вот диалап).
И модератор нужен грамотный. Ну куда это годится - обсуждение пенсионной реформы в разделе "аудит".
Круг тем такой широкий, что возникает подозрение - а просчитывалась ли целевая аудитория?
30/01/2004
=Светик
Услуги по раскрутке форума стоят дорого. За спасибо или за 30-50 у.е. даже не думай. Представь, сколько стоит работа такого специалиста как я, который каждый день утром и вечером посещает форум. А в месяце 30 дней. В среднем 3-4 часа в день. Итого 100-120 часов. И это просто временные затраты. А если учесть творческие?...
Так что такая работа стоит дорого и весьма продолжительная по времени (6 мес - самый минимум. Лучше 1 год и выше). Хотя я точно знаю, у кого спросить по стоимости раскрутки форума. Это Павел Коротов, наш добрый гений, который точно знает "сколько стоит раскрутить форум".
=Ксюша
Выше многие уже написали свое мнение по форуму. Частично согласен со многими их утверждениями.
Форум однозначно надо менять. И грузится долго, и слишком большой диапазон тем (растеклись мыслию по древу) и общение весьма формальное и немного странное. Например в 2 ветках форума общаются между собой только модераторы этих веток?!... В другом вообще одни новости и ни одного ответа. В третьем пустая болтовня занимает почти 80% сообщений.
В целом возникает чувство что форум создан для общения самих сотрудников вышеупомянутой фирмы между собой и тем, интересных для посторонних на нем просто нет. Поэтому сейчас сказать что этот форум можно раскрутить довольно сложно. Необходимы исследования.
=Светик
Услуги по раскрутке форума стоят дорого. За спасибо или за 30-50 у.е. даже не думай. Представь, сколько стоит работа такого специалиста как я, который каждый день утром и вечером посещает форум. А в месяце 30 дней. В среднем 3-4 часа в день. Итого 100-120 часов. И это просто временные затраты. А если учесть творческие?...
Так что такая работа стоит дорого и весьма продолжительная по времени (6 мес - самый минимум. Лучше 1 год и выше). Хотя я точно знаю, у кого спросить по стоимости раскрутки форума. Это Павел Коротов, наш добрый гений, который точно знает "сколько стоит раскрутить форум".
=Ксюша
Выше многие уже написали свое мнение по форуму. Частично согласен со многими их утверждениями.
Форум однозначно надо менять. И грузится долго, и слишком большой диапазон тем (растеклись мыслию по древу) и общение весьма формальное и немного странное. Например в 2 ветках форума общаются между собой только модераторы этих веток?!... В другом вообще одни новости и ни одного ответа. В третьем пустая болтовня занимает почти 80% сообщений.
В целом возникает чувство что форум создан для общения самих сотрудников вышеупомянутой фирмы между собой и тем, интересных для посторонних на нем просто нет. Поэтому сейчас сказать что этот форум можно раскрутить довольно сложно. Необходимы исследования.
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