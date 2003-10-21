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Сколько стоит Инетмагазин ?
21/10/2003
На осКоммерс... Хз, есть минусы.
На осКоммерс... Хз, есть минусы.
21/10/2003
2 Константин
да год, а то и больше, у меня по срокам так получается, восьмой месяц пошел и я реально знаю, что еще потребуется полгода. Одинаковых решений не бывает.
В проектах сущесвует четыре вида значений: объем, цена, сроки, качество. Вот посчитайте свои сроки и ресурсы и умножьте на 2 получите реальное положение дел. Если при реализации получится меньше, тогда хорошо, а если нет.
Я не буду вас уговаривать про ASP или про другие разработки.
В каждом конктретном случае и инструмент подбирается для этого. Вы же на кабриолете не будете огород пахать, для этого есть культиватор. А что касается удачных или неудачных магазинов, так в области интернет торговли наблюдается все тоже самое, что было в начале 90-х годов, везде палатки и никакого учета, как в басне Крылова - лебедь, рак и щука.
Про специальное,я полностью с вами согласен. Только есть ли специальные Adobe или Corel для каждого, нет есть универсальный пакет, с которым вы работаете, а насколько вы им грамотно владете, то из под пера у вас может выйти красивая картина или просто каляка маляка.
И что вы думаете, что программер как только вы ему сказали начал писать и описывать все сложные места и стилить подстилку. Появится один релиз, потом второй, дай бог третий. Итерации, тестирование, отладка. Времени на подбор команды может занят месяц, а то и более.
Если вы считаете, что секретарь может вести раздел сайта дай бог, в каждом случае должен быть администратор.
Если вы против ASP решения, то назовите с каким-либо вы конкретно работали и что вам не понравилось?
А про Балду и про мужика, который двух генералов прокормил, так что в результате, вспомните чем все закончилось.:)
2 Константин
да год, а то и больше, у меня по срокам так получается, восьмой месяц пошел и я реально знаю, что еще потребуется полгода. Одинаковых решений не бывает.
В проектах сущесвует четыре вида значений: объем, цена, сроки, качество. Вот посчитайте свои сроки и ресурсы и умножьте на 2 получите реальное положение дел. Если при реализации получится меньше, тогда хорошо, а если нет.
Я не буду вас уговаривать про ASP или про другие разработки.
В каждом конктретном случае и инструмент подбирается для этого. Вы же на кабриолете не будете огород пахать, для этого есть культиватор. А что касается удачных или неудачных магазинов, так в области интернет торговли наблюдается все тоже самое, что было в начале 90-х годов, везде палатки и никакого учета, как в басне Крылова - лебедь, рак и щука.
Про специальное,я полностью с вами согласен. Только есть ли специальные Adobe или Corel для каждого, нет есть универсальный пакет, с которым вы работаете, а насколько вы им грамотно владете, то из под пера у вас может выйти красивая картина или просто каляка маляка.
И что вы думаете, что программер как только вы ему сказали начал писать и описывать все сложные места и стилить подстилку. Появится один релиз, потом второй, дай бог третий. Итерации, тестирование, отладка. Времени на подбор команды может занят месяц, а то и более.
Если вы считаете, что секретарь может вести раздел сайта дай бог, в каждом случае должен быть администратор.
Если вы против ASP решения, то назовите с каким-либо вы конкретно работали и что вам не понравилось?
А про Балду и про мужика, который двух генералов прокормил, так что в результате, вспомните чем все закончилось.:)
22/10/2003
Тут Константин писал :
---------------
А он-лайн поддержка покупателя? Реальная?
А обработка заказов?
А доставка?
И вся остальная инфраструктура в виде бухгалтерии, склада и прочего?
---------------------
Может определимся? Вы,Роман, просто "проходили мимо" и захотели интернет-магазин "с нуля"? или у вас уже есть своя фирма со своими товарами, своей доставкой и инфраструктурой? Если так, то готовое решение наверняка лучше. Вам не придется вкладывать 300000 и ждать четыре года пока оно окупится. (сколько там Амазон и Озон окупались? и еще не окупились...а туда миллионы вбухали) А так, на все про все 500-1000 и окупится намного быстрее. А если уже очень круто дело пойдет, тогда и движок "под себя закажите". Постоянные клиенты и домен то ваши остануться. А то, вложите кучу денег, и развалитесь, как 90% проектов, которые доверились много болтающим "логистикам", "маркетологам" и прочим проктологам. А уж понаразваливалось проектов - куча. И из них немало зарубежных, по всей науке построенных. Это то и обидно. Все дело в том, что в интернете очень трудно строить прогнозы. Особенно в нашем. А я знаю людей, которые кипятком писают от счастья, купив средненькое готовое решение. Вложив копейки получают большую прибыль и довольны как слоны. Мебель в продают. Первые в городе оказались.
А по поводу готовых решений, я знаю пять достойных контор, но лучше прям на Обороте закажите подобрать. Он для этого и создан.
Тут Константин писал :
---------------
А он-лайн поддержка покупателя? Реальная?
А обработка заказов?
А доставка?
И вся остальная инфраструктура в виде бухгалтерии, склада и прочего?
---------------------
Может определимся? Вы,Роман, просто "проходили мимо" и захотели интернет-магазин "с нуля"? или у вас уже есть своя фирма со своими товарами, своей доставкой и инфраструктурой? Если так, то готовое решение наверняка лучше. Вам не придется вкладывать 300000 и ждать четыре года пока оно окупится. (сколько там Амазон и Озон окупались? и еще не окупились...а туда миллионы вбухали) А так, на все про все 500-1000 и окупится намного быстрее. А если уже очень круто дело пойдет, тогда и движок "под себя закажите". Постоянные клиенты и домен то ваши остануться. А то, вложите кучу денег, и развалитесь, как 90% проектов, которые доверились много болтающим "логистикам", "маркетологам" и прочим проктологам. А уж понаразваливалось проектов - куча. И из них немало зарубежных, по всей науке построенных. Это то и обидно. Все дело в том, что в интернете очень трудно строить прогнозы. Особенно в нашем. А я знаю людей, которые кипятком писают от счастья, купив средненькое готовое решение. Вложив копейки получают большую прибыль и довольны как слоны. Мебель в продают. Первые в городе оказались.
А по поводу готовых решений, я знаю пять достойных контор, но лучше прям на Обороте закажите подобрать. Он для этого и создан.
23/10/2003
185? А дизайн, а его интеграция, а русификация, а возможные доработки из расчёта 25 у.е. за час?
И, кстати, в Вашем случае - очень жаль, что в программе изначально не предусмотрены функции сравнения товара и поиск по характеристикам. Для магазинов сотовой связи это довольно важные функции.
Плюс, стоит отметить практически полное отсутствие в *****.com контентной системы и, наоборот, наличие возможностей, которые, вероятно, отлично идут на Западе, но непривычны для отечественных покупателей (хотя, их всегда можно отключить).
А вообще, *****.com для своих денег достаточно хорошая вещь, хотя (как и другие решения) не является панацеей. Каждый случай всё равно необходимо рассматривать индивидуально.
185? А дизайн, а его интеграция, а русификация, а возможные доработки из расчёта 25 у.е. за час?
И, кстати, в Вашем случае - очень жаль, что в программе изначально не предусмотрены функции сравнения товара и поиск по характеристикам. Для магазинов сотовой связи это довольно важные функции.
Плюс, стоит отметить практически полное отсутствие в *****.com контентной системы и, наоборот, наличие возможностей, которые, вероятно, отлично идут на Западе, но непривычны для отечественных покупателей (хотя, их всегда можно отключить).
А вообще, *****.com для своих денег достаточно хорошая вещь, хотя (как и другие решения) не является панацеей. Каждый случай всё равно необходимо рассматривать индивидуально.
01/11/2003
Ну мужики ??!!
Проблема в том, что каждая дизайн студия впаривает «индивидуальную разработк».
Реально это совершенно не так. Каждая студия имеет библиотеку готовых наработок, которую незначительно изменив впаривает как уникальную. Мы специализируемся на рынке РБ где от суммы в 3000 баков пропадает аппетит даже у предприятий. Поэтому честно признав перед клиентами что мы используем готовые (но свои) наработки мы можем снижать ценник за изготовление. Поэтому такой движок как на вышеупомянутом сайте ( www.sibgsm.ru ) на PHP мы делаем в течении двух недель за 250 баков, его дизайн оцениваем в 150 , наполнение отдельная тема ( и то найти заказчика проблематично т.к. у нас рушится экономика страны в целом) . При этом клиент имеет свое, собственное ПО настроенное под его нужды. Еще самое важное это то чего посетители не видят – админская часть. Мы изучили (за пять лет специализации на движках магазинов) все более или менее известные движки и имеем собственные выводы Если нет таких денег (а для РБ это зачастую так), можно арендовать движок на ASP за 40 -60 в месяц, самостоятельного настроить его, создать дизайн, (если не умеет – поможем) + к этому, вывалим его на торговую площадку. С удовольствием выйдем с нашими ценами на рынок России. Проблема тут одна – законодательство не позволяет принимать оплату с карточек и электронных систем.
Ну мужики ??!!
Проблема в том, что каждая дизайн студия впаривает «индивидуальную разработк».
Реально это совершенно не так. Каждая студия имеет библиотеку готовых наработок, которую незначительно изменив впаривает как уникальную. Мы специализируемся на рынке РБ где от суммы в 3000 баков пропадает аппетит даже у предприятий. Поэтому честно признав перед клиентами что мы используем готовые (но свои) наработки мы можем снижать ценник за изготовление. Поэтому такой движок как на вышеупомянутом сайте ( www.sibgsm.ru ) на PHP мы делаем в течении двух недель за 250 баков, его дизайн оцениваем в 150 , наполнение отдельная тема ( и то найти заказчика проблематично т.к. у нас рушится экономика страны в целом) . При этом клиент имеет свое, собственное ПО настроенное под его нужды. Еще самое важное это то чего посетители не видят – админская часть. Мы изучили (за пять лет специализации на движках магазинов) все более или менее известные движки и имеем собственные выводы Если нет таких денег (а для РБ это зачастую так), можно арендовать движок на ASP за 40 -60 в месяц, самостоятельного настроить его, создать дизайн, (если не умеет – поможем) + к этому, вывалим его на торговую площадку. С удовольствием выйдем с нашими ценами на рынок России. Проблема тут одна – законодательство не позволяет принимать оплату с карточек и электронных систем.
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