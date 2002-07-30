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Реально ли заработать используя партнерскую программу???
30/07/2002
Можно и лета не дожидаться =))))))))
/партнер
Можно и лета не дожидаться =))))))))
/партнер
09/09/2002
Здравствуйте!
Прочитал Ваше сообщение случайно. Вот что могу сказать.
Советую принимать участие в зарубежных партнерских программах. В России пока это дело еще не получило распространения. Напишите любое письмо на мой e-mail (это автоответчик) и Вы ежедневно будете получать по одному письму с кратким описанием таких программ. Лично мне больше всех нравится Go4Millions.
Если плохо с английским, то используйте переводчика, например, MagicGoody.
Успехов Вам.
Здравствуйте!
Прочитал Ваше сообщение случайно. Вот что могу сказать.
Советую принимать участие в зарубежных партнерских программах. В России пока это дело еще не получило распространения. Напишите любое письмо на мой e-mail (это автоответчик) и Вы ежедневно будете получать по одному письму с кратким описанием таких программ. Лично мне больше всех нравится Go4Millions.
Если плохо с английским, то используйте переводчика, например, MagicGoody.
Успехов Вам.
16/09/2002
В рунете искать заработка не стоит. С зарубежнами партнерскими программами также нужно быть крайне осторожным. Мы провели анализ более 120 прграмм и обнаружили всего 14 относительно честных, которые представили на rujob.ru. Для успеха необходимы четыре условия: знание английского, умение выбрать верную программу, обучаемость методам продаж и ,конечно, терпеливый труд.
В рунете искать заработка не стоит. С зарубежнами партнерскими программами также нужно быть крайне осторожным. Мы провели анализ более 120 прграмм и обнаружили всего 14 относительно честных, которые представили на rujob.ru. Для успеха необходимы четыре условия: знание английского, умение выбрать верную программу, обучаемость методам продаж и ,конечно, терпеливый труд.
16/09/2002
Инна! Любая партнерская программа предполагает потенцильный заработок партнера не более 5% от оборота, созданного по вашим рекомендациям. Там, где обещают больше - либо откровенные мошенники, либо это рекламная акция без гарантий реальной оплаты. Вы можете потратить массу своих усилий и получить мизерный результат!
Если хотите реально зарабатывать - то нужно работать с компанией, реально выплачивающей хорошие комиссионные своим партнерам, и лучше, если это будет Российская компания с хорошим набором продуктов и услуг. Настоятельно рекомендую познакомиться с материалами моего сайта.
Инна! Любая партнерская программа предполагает потенцильный заработок партнера не более 5% от оборота, созданного по вашим рекомендациям. Там, где обещают больше - либо откровенные мошенники, либо это рекламная акция без гарантий реальной оплаты. Вы можете потратить массу своих усилий и получить мизерный результат!
Если хотите реально зарабатывать - то нужно работать с компанией, реально выплачивающей хорошие комиссионные своим партнерам, и лучше, если это будет Российская компания с хорошим набором продуктов и услуг. Настоятельно рекомендую познакомиться с материалами моего сайта.
20/09/2002
Цитирую дословно описание партерской программы с одного довольно мелькающего магазина -
"....Если каждый день с Вашего сайта придет хотя бы один покупатель, Вы получите 37,5 х 30 = 1125 долларов в месяц. Неплохо?
Если с Вашего сайта ежедневно к нам заходит, например, 50 человек, в конце месяца Вы получите 50 х 0.10(0.15) х 30 = 300-450 долларов США!....."
Довольно интересная математика :).
Реальный возможный заработок от партнерской программы, на мой взгляд, не может превышать 120-150. Это уровень очень хорошо посещаемого ресурса, при этом имеющего прямое отношение к товару магазина и довольно кропотливой работы вебмастера по эффективному размещению рекламы.
Даже деньги из воздуха надо зарабатывать !
Цитирую дословно описание партерской программы с одного довольно мелькающего магазина -
"....Если каждый день с Вашего сайта придет хотя бы один покупатель, Вы получите 37,5 х 30 = 1125 долларов в месяц. Неплохо?
Если с Вашего сайта ежедневно к нам заходит, например, 50 человек, в конце месяца Вы получите 50 х 0.10(0.15) х 30 = 300-450 долларов США!....."
Довольно интересная математика :).
Реальный возможный заработок от партнерской программы, на мой взгляд, не может превышать 120-150. Это уровень очень хорошо посещаемого ресурса, при этом имеющего прямое отношение к товару магазина и довольно кропотливой работы вебмастера по эффективному размещению рекламы.
Даже деньги из воздуха надо зарабатывать !
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