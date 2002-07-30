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Реально ли заработать используя партнерскую программу???



Ссылка на сообщение Roman
30/07/2002

Можно и лета не дожидаться =))))))))


/партнер



Ссылка на сообщение Sergej
09/09/2002

Здравствуйте!


Прочитал Ваше сообщение случайно. Вот что могу сказать.


Советую принимать участие в зарубежных партнерских программах. В России пока это дело еще не получило распространения. Напишите любое письмо на мой e-mail (это автоответчик) и Вы ежедневно будете получать по одному письму с кратким описанием таких программ. Лично мне больше всех нравится Go4Millions.


Если плохо с английским, то используйте переводчика, например, MagicGoody.


Успехов Вам.



Ссылка на сообщение Олег
11/09/2002

Цитата: "...и Вы ежедневно будете получать по одному письму с кратким описанием таких программ. Лично мне больше всех нравится Go4Millions."



Ссылка на сообщение Виктор
16/09/2002

Есть еще одна программа, выплачивают по 5$.



Ссылка на сообщение Александр
16/09/2002

Есть еще 300! :-)



Ссылка на сообщение Илья
16/09/2002

В интернет-магазине Озон я стою на первом месте среди партнеров по заработку (согласно их рейтингу).


Но пока не получилось зарабатывать больше 70$ в месяц.


Вот и смотрите... И делайте выводы...


А ведь у Озона тысячи партнеров. Сколько же зарабатывают они?



Ссылка на сообщение Михаил
16/09/2002

В рунете искать заработка не стоит. С зарубежнами партнерскими программами также нужно быть крайне осторожным. Мы провели анализ более 120 прграмм и обнаружили всего 14 относительно честных, которые представили на rujob.ru. Для успеха необходимы четыре условия: знание английского, умение выбрать верную программу, обучаемость методам продаж и ,конечно, терпеливый труд.



Ссылка на сообщение Сергей
16/09/2002

Инна! Любая партнерская программа предполагает потенцильный заработок партнера не более 5% от оборота, созданного по вашим рекомендациям. Там, где обещают больше - либо откровенные мошенники, либо это рекламная акция без гарантий реальной оплаты. Вы можете потратить массу своих усилий и получить мизерный результат!


Если хотите реально зарабатывать - то нужно работать с компанией, реально выплачивающей хорошие комиссионные своим партнерам, и лучше, если это будет Российская компания с хорошим набором продуктов и услуг. Настоятельно рекомендую познакомиться с материалами моего сайта.



Ссылка на сообщение Someone
16/09/2002

"лучше, если это будет Российская компания с хорошим набором продуктов и услуг..."





К коему описанию раскручиваемый вами глорион ну никак не подходит ;)



Ссылка на сообщение Ахмед
19/09/2002

Здравствуйте!


Чем собираетесь торговать и в каком городе?


С уважением Ахмед.



Ссылка на сообщение Сидоров
20/09/2002

Цитирую дословно описание партерской программы с одного довольно мелькающего магазина -


"....Если каждый день с Вашего сайта придет хотя бы один покупатель, Вы получите 37,5 х 30 = 1125 долларов в месяц. Неплохо?





Если с Вашего сайта ежедневно к нам заходит, например, 50 человек, в конце месяца Вы получите 50 х 0.10(0.15) х 30 = 300-450 долларов США!....."


Довольно интересная математика :).


Реальный возможный заработок от партнерской программы, на мой взгляд, не может превышать 120-150. Это уровень очень хорошо посещаемого ресурса, при этом имеющего прямое отношение к товару магазина и довольно кропотливой работы вебмастера по эффективному размещению рекламы.


Даже деньги из воздуха надо зарабатывать !



Ссылка на сообщение Наталья
21/09/2002

Присоединяйтесь, Инна! Я недавнозанялась раскруткой своего сайта, пока посетителей в день порядка 50. Надо увеличить еще раз в сто, как говорят знающие люди, тогда будет прибыль. А пока все больше копейки, которые я и не снимаю. http:/zntk.narod.ru


Yfnfkmz.



Ссылка на сообщение Денис
19/06/2004

Один уважаемый магазин выплачивает одному из своих партнёров 500 долл. в месяц, а раньше было 1000. И таких партнёров у них несколько. Цена 7 центов за тематического уникального посетителя.



Ссылка на сообщение kat
24/08/2004

Кому интересно: от 7 до 12% от продажи. Средняя стоимость товаров от 1000 до 10000 руб. Клиент, пришедший по вашей ссылке, сохраняется за вами в течение года, и все его покупки приносят %. Подробности по почте.



Ссылка на сообщение bornholio
24/08/2004

настоятельно советую обращаться к рекламному брокеру - даже то что не придется самому расчитываться с партнерами уже отобьет комиссионные брокера.

Варианты clx.ru и affiliater.ru


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