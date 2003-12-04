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Раскрутка сайта
04/12/2003
Роман, о первом месте никто не говорит, говорим о первой странице результатов!
во вторых тот же самый яндекс жует за раз до 400 страниц, при том что индексация два раза в неделю!!!
или я не прав?
Роман, о первом месте никто не говорит, говорим о первой странице результатов!
во вторых тот же самый яндекс жует за раз до 400 страниц, при том что индексация два раза в неделю!!!
или я не прав?
04/12/2003
2Константин
Ну вот 10-20 покупателей в сутки - другое дело:) Хотя так вот точно предсказывать конверсию, думаю, не вполне корректно - можно только привлечь максимальный объем ЦА и наилучшим образом (прежде всего, в 1-2 клика) "подать" ему товар.
2Max
Говорить надо о первой тройке, особенно в такой области, как "продающие" сайты. Первая страница - результат промежуточный, больше для формальной отчетности, а не для получения реальных покупателей.
2Константин
Ну вот 10-20 покупателей в сутки - другое дело:) Хотя так вот точно предсказывать конверсию, думаю, не вполне корректно - можно только привлечь максимальный объем ЦА и наилучшим образом (прежде всего, в 1-2 клика) "подать" ему товар.
2Max
Говорить надо о первой тройке, особенно в такой области, как "продающие" сайты. Первая страница - результат промежуточный, больше для формальной отчетности, а не для получения реальных покупателей.
04/12/2003
Мах, я работаю на "увеличение продаж", а не посещаемости и обнаруживаемости. Другое дело, что они взаимосвязаны.
И осмелюсь утверждать, что мои "500 хостов от поисковика" и Ваши "500 хостов от поисковика" будут все же разными хостами. :)
Сайт я и посмотрел "сходу". А там - копать и копать...
Мах, я работаю на "увеличение продаж", а не посещаемости и обнаруживаемости. Другое дело, что они взаимосвязаны.
И осмелюсь утверждать, что мои "500 хостов от поисковика" и Ваши "500 хостов от поисковика" будут все же разными хостами. :)
Сайт я и посмотрел "сходу". А там - копать и копать...
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