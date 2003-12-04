/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Раскрутка сайта



Ссылка на сообщение Max
04/12/2003

Роман, о первом месте никто не говорит, говорим о первой странице результатов!



во вторых тот же самый яндекс жует за раз до 400 страниц, при том что индексация два раза в неделю!!!



или я не прав?



Ссылка на сообщение Max
04/12/2003

Роман, о первом месте никто не говорит, говорим о первой странице результатов!



во вторых тот же самый яндекс жует за раз до 400 страниц, при том что индексация два раза в неделю!!!



или я не прав?



Ссылка на сообщение Роман
04/12/2003

Max, а зачем первая страница результатов? Это десяток-другой человек в день.

Хотя м.б. по какой-нибудь эксклюзивной теме вроде разведения мор.свинок на Луне и будет толк :)



Ссылка на сообщение RaMan
04/12/2003

2Константин

Ну вот 10-20 покупателей в сутки - другое дело:) Хотя так вот точно предсказывать конверсию, думаю, не вполне корректно - можно только привлечь максимальный объем ЦА и наилучшим образом (прежде всего, в 1-2 клика) "подать" ему товар.



2Max

Говорить надо о первой тройке, особенно в такой области, как "продающие" сайты. Первая страница - результат промежуточный, больше для формальной отчетности, а не для получения реальных покупателей.



Ссылка на сообщение Константин
04/12/2003

Мах, я работаю на "увеличение продаж", а не посещаемости и обнаруживаемости. Другое дело, что они взаимосвязаны.

И осмелюсь утверждать, что мои "500 хостов от поисковика" и Ваши "500 хостов от поисковика" будут все же разными хостами. :)



Сайт я и посмотрел "сходу". А там - копать и копать...



Ссылка на сообщение Max
04/12/2003

70% людей не идет дальше второй страницы



Ссылка на сообщение Max
04/12/2003

Константин, все возможно в наше время :)



Ссылка на сообщение Константин
04/12/2003

2 RaMan.

При прочих равных условиях (конкурентоспособные цены и сервис доставки и пр) я достаточно точно спрогнозирую STV на уровне 3-5%.



Ссылка на сообщение salvia
05/12/2003

Мне на e-mail пришло много предложений. Вот разобраться бы. Что нам действительно поможет?!



Ссылка на сообщение Константин
05/12/2003

:) Перешлите эти предложения мне, (без имен, без фамилий, под кодовыми номерами - предл.1, предл.2 ти т.д.)

Я на вскидку гляну, кого сразу отшить можно, а кто толковые вещи предлагает и с ним у вас будет повод предметно поговорить.

Эта "услуга" бесплатная, salvia.



Ссылка на сообщение salvia
05/12/2003

Константин

На самом деле Вы уже нам понравились. Потолкую с руководством.



Ссылка на сообщение Константин
05/12/2003

:) Т.е. есть смысл выслать свое "предложение"?



Ссылка на сообщение salvia
05/12/2003

Высылайте


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены