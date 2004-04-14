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Раскрутка Е-магазина
14/04/2004
Ту предложение нашел
за 300 баксов на первых страницах в поисковиках.
и поддержка от 50-70 баксов в месяц
http://www.bornet.ru/
реально или всетаки не стоит этому верить.
www.i-media.ru - говоит это стоит 300-500 баксов
так всетаки кому верить?
Ту предложение нашел
за 300 баксов на первых страницах в поисковиках.
и поддержка от 50-70 баксов в месяц
http://www.bornet.ru/
реально или всетаки не стоит этому верить.
www.i-media.ru - говоит это стоит 300-500 баксов
так всетаки кому верить?
14/04/2004
Павел, если Вы не хотите ни во что вникать, то наймите нормального оптимизатора. А если хотите понимать как раскручивают Ваш магазин, наймите того же оптимизатора, но делайте все самостоятельно под его руководством.
Вопросы рекламы решайте совместно.
300 дол. нормальная цена вопроса (в среднем), но тут главное - найти достойного специалиста.
Павел, если Вы не хотите ни во что вникать, то наймите нормального оптимизатора. А если хотите понимать как раскручивают Ваш магазин, наймите того же оптимизатора, но делайте все самостоятельно под его руководством.
Вопросы рекламы решайте совместно.
300 дол. нормальная цена вопроса (в среднем), но тут главное - найти достойного специалиста.
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