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Раскрутка Е-магазина



Ссылка на сообщение Павел
14/04/2004

Ту предложение нашел

за 300 баксов на первых страницах в поисковиках.

и поддержка от 50-70 баксов в месяц

http://www.bornet.ru/

реально или всетаки не стоит этому верить.

www.i-media.ru - говоит это стоит 300-500 баксов

так всетаки кому верить?



Ссылка на сообщение Павел
14/04/2004

300-500 баксов в месяц



Ссылка на сообщение Alexey Shevchenko
14/04/2004

To Проф

Я не встретил среди клиентов i-media.ru ни одного проекта, обсуждаемого с Элфором.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
14/04/2004

Павел, если Вы не хотите ни во что вникать, то наймите нормального оптимизатора. А если хотите понимать как раскручивают Ваш магазин, наймите того же оптимизатора, но делайте все самостоятельно под его руководством.

Вопросы рекламы решайте совместно.

300 дол. нормальная цена вопроса (в среднем), но тут главное - найти достойного специалиста.



Ссылка на сообщение RaMan
14/04/2004

Реальная цена поддержки в поисковиках по высокочастотным запросам - ОТ $500. Зато с гарантией)



Ссылка на сообщение Модератор
14/04/2004

Господа, рекламу в этой ветке потихонечку сворачиваем, сворачиваем.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
14/04/2004

Только я не поняла где реклама, но сворачиваем.



Ссылка на сообщение Kostya
15/04/2004

Прошу прощения у модератора, но хотельсь бы очень узнать мнение о проге для оптимизации сайта PagePromoter.com. Предлагают купить за 300 у.е. + пакет документов по оптимизации, рекомендации и поддержка от ихнего специалиста по раскрутке вашего сайта.



Кто чего знает об этом?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
15/04/2004

http://www.oborot.ru/article/294/5



Ссылка на сообщение оценшик
15/04/2004

кстати а куда свернули то?


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