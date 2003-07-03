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Раскритикуйте, пжалста :)
03/07/2003
Дружище, Несерьезно потому, что покупка таких вещей весьма спонтанна, во многом импульсивна. Т.е. "увидел - хочу! - привезли". А Вы предлагаете
"подумать 3 дня". 70% клиентов передумает.
ССР держится в рейтинге именно потому, что почти НЕ показывают пьяных. Они об этом прямо заявляют. За редчайшим исключением.
Дружище, Несерьезно потому, что покупка таких вещей весьма спонтанна, во многом импульсивна. Т.е. "увидел - хочу! - привезли". А Вы предлагаете
"подумать 3 дня". 70% клиентов передумает.
ССР держится в рейтинге именно потому, что почти НЕ показывают пьяных. Они об этом прямо заявляют. За редчайшим исключением.
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