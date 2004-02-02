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Продвижение за бугром



Ссылка на сообщение Петров В. П.
02/02/2004

Уважаемый Вадим!

К Вам обращается член Попечительского Совета школы-интерната № 1 г. Горно-Алтайска Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Петров Виктор Павлович.

В школе-интернате, где я имею часть работать, воспитывается 223 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет со всей территории Республики Алтай. Правительство и Министерство образования и науки Республики Алтай уделяет значительное внимание нуждам обездоленных детей, так что живем мы неплохо. Совсем недавно построен новый спальный корпус для воспитанников, в котором есть все удобства для комфортного проживания. Питание отличное, обеспечение одеждой и обувью, правда, оставляет желать лучшего. Регион наш депрессивный, поэтому, несмотря на все старания Правительства, мы все-таки ощущаем недостаток финансирования. Современные экономические условия заставляют нас искать дополнительные источники пополнения бюджета образовательного учреждения.

У нас есть немало интересных проектов, в т.ч. несколько проектов по самофинансированию, но для внедрения их в жизнь нужны определенные средства. В частности, мы можем самостоятельно заняться обеспечением учреждения продуктами питания ( в настоящее время это делают частные предприниматели). На вырученные средства мы планируем организовать собственное производство (выпечка хлеба для собственных нужд и на продажу, подсобное хозяйство, производство изделий из дерева и металла и т. д. Мы планируем также дополнительно организовать кружки и секции спортивного, эстетического, фольклорного и т.д. направлений с привлечением лучших специалистов и оплатой их труда из собственных средств, а также приобретение для полноценного воспитания детей бытовой аудио- и видеотехники, спортинвентаря, предметов для развития художественно-эстетических способностей детей и т.д.. Все задуманные нами идеи не кажутся нам фантастическими. Как говорится, все в наших руках. Но само начало осуществления наших проектов упирается в недостаток транспортных средств в школе-интернате. Эта проблема и побудила меня обратиться к Вам за помощью. Может быть в Вашей уважаемой стране найдутся отзывчивые люди и помогут нам приобрести или доставить в интернат транспортные средства. Мы будем очень благодарны, если кто-либо поможет нам в приобретении микроавтобусов (грузового и пассажирского) и/или небольшого грузового автомобиля, пусть даже подержанного. Мы также будем рады любой финансовой или материальной помощи. Может быть Вы подскажете как нам бесплатно (поверьте, денег нет)опубликовать наш призыв о помощи в прессе или еще каким-либо иным способом. Если Вы не посчитаете возможным нам ответить - мы не будеи на Вас в обиде.

Если Вы сможете нам помочь, пожалуйста, свяжитесь с нами: shkin-04@yandex.ru





Всех Вам благ.



С уважением,

Петров В. П., член Попечительского Совета



P.S. К сожалению, с английским языком у нас дела обстоят неважно



Ссылка на сообщение kwit
02/02/2004

Уважаемый г-н Петров, дайте какой-либо счет в банке, выложите куда-нибудь на narod.ru документы, подтверждающие ваши полномочия и , думаю, и российские граждане согласятся Вам помочь.


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