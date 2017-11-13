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Продаю онлайн-кассу Эвотор
13/11/2017
Касса не была никогда зарегистрирована. Покупалась в Сбербанке в январе, но использовать не стали. Комплект: Онлайн-касса Эвотор стандарт, 1D сканер штрих-кода, блок питания. Продаю не дорого , но срочно. Могу отправить в регион. 15000 руб. http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/ ... rtterminal
Касса не была никогда зарегистрирована. Покупалась в Сбербанке в январе, но использовать не стали. Комплект: Онлайн-касса Эвотор стандарт, 1D сканер штрих-кода, блок питания. Продаю не дорого , но срочно. Могу отправить в регион. 15000 руб. http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/ ... rtterminal
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