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Продаю монобрендовый интернет-магазин обуви Pleaser USA



Ссылка на сообщение Михаил Скудицкий,
частное лицо Частное лицо
04/09/2017

Продаю в связи с переездом партнера. Я же имею постоянное место работы и один заниматься им возможности не имею.
Магазин построен на ocStore 2, включает в себя 85-90% актуального ассортимента Pleaser USA. Это более 3500 наименований.
Все товары имеют фото, краткие описания, данные для поиска с помощью фильтров (тип обуви, фасон, декор, цвет и так далее), микроразметку, ЧПУ.
Ознакомиться можете здесь: http://bright-shoes.ru/
Продвижением не занимался. Был просто сухой запуск с приглашением роботов от Гугл и Яндекс. Тем не менее, в режиме инкогнито по фразе "купить обувь pleaser usa" в Гугле 3 позиция в поисковой выдаче, в Яндексе 4 позиция (если откинуть первые результаты "реклама").
Средняя посещаемость 10 человек в сутки. Глубина просмотров 11 страниц. Отказы 16%. (Яндекс.Метрика))
За 13 месяцев 278 заказов (внутренняя статистика сайта). Активных покупателей, спрашивающих в почте "что с моим заказом?" 3-4 в месяц. Всем вежливо сообщаю, что заказы временно не принимаются.
Комплект продажи: домен+исходники графики+наполнение.
Цена 105000 рублей.
Так же за отдельную плату можете приобрести самописный инструмент для упрощения составления описаний и данных для фильтров. Программа, в которой выводится изображение товара, а пользователь мышкой нащелкивает предопределенные теги описания, которые идут в карточку товара и в данные для фильтров.
Стоимость программы 10000 рублей. В стоимость включена неделя технической поддержки программы.

Если интересны дополнительные подробности - спрашивайте.
WhatsApp, Viber, Telegram: +79122845007






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