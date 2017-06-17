Продаю интернет-магазин и бренд очков виртуальной реальности SMARTVR.RU - 40000 руб.
Максим Счастливый,
Директор по развитию и совладелец ООО "Портал"
Директор по развитию и совладелец ООО "Портал"
17/06/2017
Продаю интернет-магазин, домен и бренд очков виртуальной реальности smartvr.ru
Проект задуман как портал VR контента и новостей из мира виртуальной реальности со встроенным интернет-магазином торгующим продукцией под собственным брендом.
Сайт работает, домен проплачен на год вперед.
Полнофункциональный магазин на своей CMS. Автоматический импорт cсылок и описаний VR контента (приложений VR) с зарубежных сайтов, с возможностью перевода на русский. Легкое добавление и редактирование новых товаров и новостей.
Магазин специализируется на продаже очков виртуальной реальности из Китая под собственным брендом SmartVR. На закупаемые очки наносился собственный логотип SmartVR.
Контакты поставщиков очков виртуальной реальности в г. Шеньчжень (Китай) дам, дешевый и надежный канал доставки в Москву также дам.
Продаю за 40 000 руб. по причине потере интереса к теме.
Пишите +79163030100
Продаю интернет-магазин, домен и бренд очков виртуальной реальности smartvr.ru
Проект задуман как портал VR контента и новостей из мира виртуальной реальности со встроенным интернет-магазином торгующим продукцией под собственным брендом.
Сайт работает, домен проплачен на год вперед.
Полнофункциональный магазин на своей CMS. Автоматический импорт cсылок и описаний VR контента (приложений VR) с зарубежных сайтов, с возможностью перевода на русский. Легкое добавление и редактирование новых товаров и новостей.
Магазин специализируется на продаже очков виртуальной реальности из Китая под собственным брендом SmartVR. На закупаемые очки наносился собственный логотип SmartVR.
Контакты поставщиков очков виртуальной реальности в г. Шеньчжень (Китай) дам, дешевый и надежный канал доставки в Москву также дам.
Продаю за 40 000 руб. по причине потере интереса к теме.
Пишите +79163030100
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