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Продаю интернет-магазин и бренд очков виртуальной реальности SMARTVR.RU - 40000 руб.



Ссылка на сообщение Максим Счастливый,
Директор по развитию и совладелец ООО "Портал"
17/06/2017

Продаю интернет-магазин, домен и бренд очков виртуальной реальности smartvr.ru

Проект задуман как портал VR контента и новостей из мира виртуальной реальности со встроенным интернет-магазином торгующим продукцией под собственным брендом.

Сайт работает, домен проплачен на год вперед.

Полнофункциональный магазин на своей CMS. Автоматический импорт cсылок и описаний VR контента (приложений VR) с зарубежных сайтов, с возможностью перевода на русский. Легкое добавление и редактирование новых товаров и новостей.

Магазин специализируется на продаже очков виртуальной реальности из Китая под собственным брендом SmartVR. На закупаемые очки наносился собственный логотип SmartVR.

Контакты поставщиков очков виртуальной реальности в г. Шеньчжень (Китай) дам, дешевый и надежный канал доставки в Москву также дам.

Продаю за 40 000 руб. по причине потере интереса к теме.

Пишите +79163030100






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