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Продается сайт.
27/11/2003
Господа, в настоящий момент покупатель найден (точнее идут переговоры по деталям). Так что исходя из соображений этики временно прошу считать топик закрытым... Временно, поскольку в случае если с клиентом ничего не получится - снова возникнет предмет для разговора. В любом случае обязательно сообщу о переходе или непереходе прав на сайт :)
Степану: Поскольку ваше сообщение значится до офиц. объявления о "закрытии" вопроса - ссылочку с кратким описанием высылаю просто для ознакомления.
Роману: Желаю удачи в непростом деле.
Господа, в настоящий момент покупатель найден (точнее идут переговоры по деталям). Так что исходя из соображений этики временно прошу считать топик закрытым... Временно, поскольку в случае если с клиентом ничего не получится - снова возникнет предмет для разговора. В любом случае обязательно сообщу о переходе или непереходе прав на сайт :)
Степану: Поскольку ваше сообщение значится до офиц. объявления о "закрытии" вопроса - ссылочку с кратким описанием высылаю просто для ознакомления.
Роману: Желаю удачи в непростом деле.
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