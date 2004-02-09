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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продается интернет-магазин Technoland.ru + домен + онлайноператор + емайл + телефон + оптовики + рекламные связи



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/02/2004

=Эдвард

Я думаю, что вопрос по стоимости е-магазина настолько интересен, что требует некоторого размышления и написания целой статьи. Думаю, что мне стоит это сделать.

Я почти час размышлял на Вашими словами и пришел к выводу, что ответ может оказаться слишком длинным, поэтому лучше сделать это отдельной статьей здесь же - на Обороте.

Если повезет, то приведу реальные примеры.



Ссылка на сообщение Edward
09/02/2004

Будем ждать. Тема безусловно полезная, поскольку по объективным причинам, предприниматель не всегда может правильно оценить и выбрать тот приславутый "двидок" для интернет-магазина.



Ссылка на сообщение Евгений
09/02/2004

/// тот приславутый "двидок" для интернет-магазина.



Спасибо Едвард, что напомнили про любимое.



Региональный ИМ построенный на том самом двидке - цветет и пахнет :)



Не давно по телеку про него передачу запустили. Все бесплатно, нужно только прийти и грамотно предложить тему для съемок



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
12/02/2004

=Евгений

Я думаю, что дело здесь не в движке

Во-первых, ПР. Вы сами сказали "надо только придти и грамотно предложить тему для съемок". Это продвижение всего бизнеса в целом.

Во-вторых, передача по ТВ явно не про движок, а про магазин и его бизнес. Вы же не рассказываете, куда и какой оператор или программную функцию поставить, какой аргумент создать и пр. Это хорошо студентам в качестве примера по программированию. Но для передачи Вы явно взяли тему продаж компании, ее истории, разные интересные случаи с товаром и пр. Может ведете беседы как правильно им пользоваться или еще что-нибудь (я передачу не видел, поэтому могу догадываться о чем идет речь, но не о движке уж точно).



Ссылка на сообщение Павел Коротов
12/02/2004

Edward,

"двидок" - частный случай. К сожалению, "предприниматель не всегда может правильно оценить и выбрать" саму концепцию развития своего бизнеса с помощью Интернета.



Часто это идет от ошибочного ощущения легкости создания интернет-предприятия ("куплю магазин, и все заработает" ). А в реальности оказывается, что надо и в секторе рынка отлично разбираться, и в интернетовской специфике ориентироваться.



Олег, а статью, конечно, с удовольствием опубликуем.



Ссылка на сообщение Edward
12/02/2004

всецело согласен. Был бы полезен цикл статей, где эти вопросы разделены.


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