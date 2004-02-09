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Продается интернет-магазин Technoland.ru + домен + онлайноператор + емайл + телефон + оптовики + рекламные связи
09/02/2004
=Эдвард
Я думаю, что вопрос по стоимости е-магазина настолько интересен, что требует некоторого размышления и написания целой статьи. Думаю, что мне стоит это сделать.
Я почти час размышлял на Вашими словами и пришел к выводу, что ответ может оказаться слишком длинным, поэтому лучше сделать это отдельной статьей здесь же - на Обороте.
Если повезет, то приведу реальные примеры.
=Эдвард
Я думаю, что вопрос по стоимости е-магазина настолько интересен, что требует некоторого размышления и написания целой статьи. Думаю, что мне стоит это сделать.
Я почти час размышлял на Вашими словами и пришел к выводу, что ответ может оказаться слишком длинным, поэтому лучше сделать это отдельной статьей здесь же - на Обороте.
Если повезет, то приведу реальные примеры.
12/02/2004
=Евгений
Я думаю, что дело здесь не в движке
Во-первых, ПР. Вы сами сказали "надо только придти и грамотно предложить тему для съемок". Это продвижение всего бизнеса в целом.
Во-вторых, передача по ТВ явно не про движок, а про магазин и его бизнес. Вы же не рассказываете, куда и какой оператор или программную функцию поставить, какой аргумент создать и пр. Это хорошо студентам в качестве примера по программированию. Но для передачи Вы явно взяли тему продаж компании, ее истории, разные интересные случаи с товаром и пр. Может ведете беседы как правильно им пользоваться или еще что-нибудь (я передачу не видел, поэтому могу догадываться о чем идет речь, но не о движке уж точно).
=Евгений
Я думаю, что дело здесь не в движке
Во-первых, ПР. Вы сами сказали "надо только придти и грамотно предложить тему для съемок". Это продвижение всего бизнеса в целом.
Во-вторых, передача по ТВ явно не про движок, а про магазин и его бизнес. Вы же не рассказываете, куда и какой оператор или программную функцию поставить, какой аргумент создать и пр. Это хорошо студентам в качестве примера по программированию. Но для передачи Вы явно взяли тему продаж компании, ее истории, разные интересные случаи с товаром и пр. Может ведете беседы как правильно им пользоваться или еще что-нибудь (я передачу не видел, поэтому могу догадываться о чем идет речь, но не о движке уж точно).
12/02/2004
Edward,
"двидок" - частный случай. К сожалению, "предприниматель не всегда может правильно оценить и выбрать" саму концепцию развития своего бизнеса с помощью Интернета.
Часто это идет от ошибочного ощущения легкости создания интернет-предприятия ("куплю магазин, и все заработает" ). А в реальности оказывается, что надо и в секторе рынка отлично разбираться, и в интернетовской специфике ориентироваться.
Олег, а статью, конечно, с удовольствием опубликуем.
Edward,
"двидок" - частный случай. К сожалению, "предприниматель не всегда может правильно оценить и выбрать" саму концепцию развития своего бизнеса с помощью Интернета.
Часто это идет от ошибочного ощущения легкости создания интернет-предприятия ("куплю магазин, и все заработает" ). А в реальности оказывается, что надо и в секторе рынка отлично разбираться, и в интернетовской специфике ориентироваться.
Олег, а статью, конечно, с удовольствием опубликуем.
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