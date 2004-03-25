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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продается интернет-магазин



Ссылка на сообщение Nik
25/03/2004

Кривотолки... А конкретно? Что входит в цену 2500? cmapm@bk.ru



Ссылка на сообщение Евгений
26/03/2004

Nik,



продается доменное имя + софт (магазин, бекофис, партнерская программа)



Ссылка на сообщение МагИНФО
31/03/2004

Владу:

Конечно, к теме продажи магазина это мало относится, но как представитель "глухомани" не могу не высказаться.

Мне совсем не обидно, что жители Москвы бросаются словечками типа "глухомань", просто меня удивляет зашоренность сознания некоторых Москвичей. Они думают, что за МКАД жизнь кончается и что за пределами Москвы если и есть безнес, то это или нефть или свинофермы.

Так вот Влад, по секрету, Вам скажу, что Интернет есть в каждом городе России, и даже в самых "засранных" городишках найдутся и профессиональные веб-дизайнеры и классные программисты. А главный секрет, Влад, в том, что в провинции есть деньги! И есть бизнес. И есть очень богатые люди.

Теперь ближе к теме. Я далеко от Барнаула, но я тоже живу в довольно крупном и развитом "глухоманском" городе. Я вижу, что на каждую семью здесь по несколько сотовых, причем люди постоянно меняют свои аппараты на более новые модели. Более того, в провинции нет такой конкуренции интернет-магазинов, как в Москве и эффективная в данном случае реклама в оффлайне стоит гораздо дешевле. То что именно не в Москве, а в провинции сейчас ТЕ самые прибыли я вижу по тому, как москвичи пытаются сейчас скупать все и вся в моем городе.


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