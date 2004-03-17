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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Продается интернет-магазин



Ссылка на сообщение Евгений
17/03/2004

Олег,



Я планирую переехать жить и работать в другое место через несколько месяцев.

Считаю, что даже интернет магазинов будет управлять трудно на растоянии.



2) Данные интернет-магазин перерастает сам себя. Он требует для дальнейшего развития создания приличной оффлайновой части. Я не хочу этим заниматся.

Пусть www.sibgsm.ru органично дополнит какой нибудь салон-связи.



А бизнес действительно не плохой получился. Мы начали в удачное время, стали первыми на рынке Е-коммерции в нашем регионе и одними из первых на рынке продажи мобильников.

Сейчас в нашем городе 5 интернет магазинов. Так, что мы не зря поработали :)



Ссылка на сообщение Евгений
17/03/2004

МАГИНФО



просим, недороже денег :)



партнеров много, но все они местные :)



Ссылка на сообщение Сергей
17/03/2004

Скиньте пожалуйста на почту более подробную информацию по магазину (кол-во клиентов, конкурентов, прибыль, ситуация в регионе и т.д и т.п)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
18/03/2004

=Евгений

Я рад что у Вас все удачно получилось. Это успех и я поздравляю Вас с этим. Желаю и на новом месте достичь таких же рубежей, а по возможности и превзойти их.



Ссылка на сообщение Евгений
19/03/2004

Создан на аукцион, на котором можно оставить свою заявку на покупку интернет-магазина www.sibgsm.ru



http://www.molotok.ru/?MIval=/catalog/v ... ll=4486572



Ссылка на сообщение Роман
19/03/2004

Евгений, а молоток уже перестал брать процент или пофиг?



Ссылка на сообщение Евгений
19/03/2004

Ну если кто то приведем нам покупателя - почему бы не поделится :)



Ссылка на сообщение Константин
19/03/2004

WaW! за 2500! С запасом телефонов продаете? Сколько штук и каких? Или "список поставщиков прилагается"? Или просто запятую забыли поставить?



Ссылка на сообщение Евгений
20/03/2004

Константин, продается только доменной имя + софт. Указанная цена на аукционе начальная.

Но продажа возможна и по этой цене - в надежные руки



Ссылка на сообщение Editor
21/03/2004

А зачем ещё создавать Интернет-магазин в России, если не для продажи?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
22/03/2004

"А зачем ещё создавать Интернет-магазин в России, если не для продажи?"



Этот вопрос, наверное, надо задавать представителям "М.Видео" или eHouse.



Ссылка на сообщение МагИНФО
25/03/2004

"А зачем ещё создавать Интернет-магазин в России, если не для продажи?"

Да, странное утверждение. Если бы оно было сделано пару лет назад, я бы может и согласился. По-моему вполне достаточно успешных примеров, чтобы так не говорить...



Ссылка на сообщение Влад
25/03/2004

Не пошел этот бизнес у ребят, вот они и спешат успеть что-то сорвать напоследок. В Москве давно уже не те прибыли, что говорить за глохомань. И нечего прикрываться всякими там переездами ...



Ссылка на сообщение Евгений
25/03/2004

Влад,



бесполезно спорить глухомань Барнаул или нет.



А вот качество отношений между людьми у нас напорядок выше. Люди заинтересованы, в том что бы помочь ближнему, а не утопить его.



Процветания вам :)



Ссылка на сообщение Влад
25/03/2004

Евгений, вот только не надо говорить какие у нас люди добродушные в России, особенно коммерсанты. Всё совсем наоборот, я в бизнесе с 88-го года. Больше не дискутирую.


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