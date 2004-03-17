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Продается интернет-магазин
17/03/2004
Олег,
Я планирую переехать жить и работать в другое место через несколько месяцев.
Считаю, что даже интернет магазинов будет управлять трудно на растоянии.
2) Данные интернет-магазин перерастает сам себя. Он требует для дальнейшего развития создания приличной оффлайновой части. Я не хочу этим заниматся.
Пусть www.sibgsm.ru органично дополнит какой нибудь салон-связи.
А бизнес действительно не плохой получился. Мы начали в удачное время, стали первыми на рынке Е-коммерции в нашем регионе и одними из первых на рынке продажи мобильников.
Сейчас в нашем городе 5 интернет магазинов. Так, что мы не зря поработали :)
Олег,
Я планирую переехать жить и работать в другое место через несколько месяцев.
Считаю, что даже интернет магазинов будет управлять трудно на растоянии.
2) Данные интернет-магазин перерастает сам себя. Он требует для дальнейшего развития создания приличной оффлайновой части. Я не хочу этим заниматся.
Пусть www.sibgsm.ru органично дополнит какой нибудь салон-связи.
А бизнес действительно не плохой получился. Мы начали в удачное время, стали первыми на рынке Е-коммерции в нашем регионе и одними из первых на рынке продажи мобильников.
Сейчас в нашем городе 5 интернет магазинов. Так, что мы не зря поработали :)
19/03/2004
Создан на аукцион, на котором можно оставить свою заявку на покупку интернет-магазина www.sibgsm.ru
http://www.molotok.ru/?MIval=/catalog/v ... ll=4486572
Создан на аукцион, на котором можно оставить свою заявку на покупку интернет-магазина www.sibgsm.ru
http://www.molotok.ru/?MIval=/catalog/v ... ll=4486572
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