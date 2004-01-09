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PR-методы при раскрутке нового проекта.
09/01/2004
А Вы денег побольше киньте в РБК, там Вам помогут!
А Вы денег побольше киньте в РБК, там Вам помогут!
09/01/2004
> Здесь людей как раз больше интересуют сравнительно малобюджетные методы развития.
А "многобюджетные" это проще - идете в большое РА и заказываете. То есть смысла работать напрямую для "широкого" продвижения, имхо, немного - по времени хотя бы.
Что касается релизов "за деньги" с более скромным "размахом" - необходимость возникает тогда, когда интересующее издание отказывается опубликовать важный материал. Тут уж зависит от релиза, от компании и только потом от издания.
> RaMan, ну а можно как-то детальней оценить эффект этих самых "означенных выше способов"?
Смотря что за технологию двигать. В общем случае можно только сказать, что релиз - он, как правило, один на одну технологию (дальше просто перестает работать - я учитываю, что охвачены все основные издания по тематике); в тех же поисковиках, например, можно вылезать по все новым и новым запросам, баннерами рекламироваться постоянно итд. Другое дело, что соотношение цена/качество будет при этом ухудшаться, но привлечение заинтересованной аудитории (наиболее общая цель) будет продолжаться. Но, опять же, точно сказать навскидку не получится...
> Здесь людей как раз больше интересуют сравнительно малобюджетные методы развития.
А "многобюджетные" это проще - идете в большое РА и заказываете. То есть смысла работать напрямую для "широкого" продвижения, имхо, немного - по времени хотя бы.
Что касается релизов "за деньги" с более скромным "размахом" - необходимость возникает тогда, когда интересующее издание отказывается опубликовать важный материал. Тут уж зависит от релиза, от компании и только потом от издания.
> RaMan, ну а можно как-то детальней оценить эффект этих самых "означенных выше способов"?
Смотря что за технологию двигать. В общем случае можно только сказать, что релиз - он, как правило, один на одну технологию (дальше просто перестает работать - я учитываю, что охвачены все основные издания по тематике); в тех же поисковиках, например, можно вылезать по все новым и новым запросам, баннерами рекламироваться постоянно итд. Другое дело, что соотношение цена/качество будет при этом ухудшаться, но привлечение заинтересованной аудитории (наиболее общая цель) будет продолжаться. Но, опять же, точно сказать навскидку не получится...
09/01/2004
RaMan (кстати, не Роман ли ? :), вот это: "Что касается релизов "за деньги" с более скромным "размахом" - необходимость возникает тогда, когда интересующее издание отказывается опубликовать важный материал. Тут уж зависит от релиза, от компании и только потом от издания." я понимаю так, что издания публикуют интересные релизы забесплатно что ли?
Как-то слабо верится. :) Да и было как-то на обороте вялое обсуждение этой темы, на которой четко было определено, что все релизы, кроме крупной темы крупных компаний публикуются за денюжку. Журналистам ведь тоже кушать хочецца. :)
Или я тебя не правильно понял?
У меня "среднебюджетное" развитие. Т.е. деньги есть, но сорить ими я не буду, но и давиться за копейку - тоже.
RaMan (кстати, не Роман ли ? :), вот это: "Что касается релизов "за деньги" с более скромным "размахом" - необходимость возникает тогда, когда интересующее издание отказывается опубликовать важный материал. Тут уж зависит от релиза, от компании и только потом от издания." я понимаю так, что издания публикуют интересные релизы забесплатно что ли?
Как-то слабо верится. :) Да и было как-то на обороте вялое обсуждение этой темы, на которой четко было определено, что все релизы, кроме крупной темы крупных компаний публикуются за денюжку. Журналистам ведь тоже кушать хочецца. :)
Или я тебя не правильно понял?
У меня "среднебюджетное" развитие. Т.е. деньги есть, но сорить ими я не буду, но и давиться за копейку - тоже.
09/01/2004
Михаил, как сейчас помню, что Константин на основе своего опыта писал о том, что никто и нигде не напишет забесплатно о том, что происходит в неизвестной фирме. Ну только если это не революционная новость. :)
Сейчас поищу то обсуждение.
А координаты я оставлял: digler@rambler.ru
Михаил, как сейчас помню, что Константин на основе своего опыта писал о том, что никто и нигде не напишет забесплатно о том, что происходит в неизвестной фирме. Ну только если это не революционная новость. :)
Сейчас поищу то обсуждение.
А координаты я оставлял: digler@rambler.ru
09/01/2004
Здрасте, приехали
=Александр
Я не знаю, что читаете Вы, но Вам весьма открыто сказали, что без "конкретики не будет и патетики". Или Вы думали, что сейчас выложат все сразу вместе с цифрами и фактами. Но... откровенность за откровенность.
Но Вы демонстрируете полную закрытость, а предполагаете полную открытость???
Простите, но Вам и так уже сказали больше чем надо. Читать надо внимательнее.
Я привел свой опыт, объяснил, что не пользовался центральными интернет-СМИ, но своего эффекта добился и без этого (тем более в нашей схеме эти СМИ и не предполагались к участию). Но вот точные данные - простите это не скажу. За "спасибо" не работаем.
А закрытые темы обсуждаться могут, вот только цифр не будет.
Правильно б2 сказал - берите много денег и прямо в РБК. Но Вас, насколько я понимаю, волнует не только оптимальное использование средств, но и размер самих средств не позволяет обращаться к "монстрам" рунета. Прекрасно понимаю Вашу обеспокоенность, но мне непонятно другое: почему не отказывая монстрам рунета в праве зарабатывать деньги, вы отказываете более мелким фирмам, только на том основании, что они - не монстры???
Вот и РаМан подсказывает, что без учета тонкостей этой "новой технологии" и конкретики сказать однозначно весьма и весьма трудно - что будет работать а что нет.
По бесплатной публикации пресс-релизов... все зависит от издания и его политики. Если посчитает редактор новость интересной - может опубликовать и даром. Не посчитает - либо отвергнет либо попросит денег.
По революционным новостям. Да Константин прав! Причем полностью! Вся проблдема в том, что новость действительно должна быть РЕВОЛЮЦИОННОЙ. Например, фирма розничной инет-торговли только октрылась и за первую неделю работы продала на 100 млн. умных енотов. Вот ТАКАЯ новость еще может посчитаться революционной.
К сожалению 99% новостей в сфере е-коммерции не могут быть революционными по определению. Все революции в этой сфере давным-давно прошли.
Поэтому "либо открывай карты либо не взыщи".
Здрасте, приехали
=Александр
Я не знаю, что читаете Вы, но Вам весьма открыто сказали, что без "конкретики не будет и патетики". Или Вы думали, что сейчас выложат все сразу вместе с цифрами и фактами. Но... откровенность за откровенность.
Но Вы демонстрируете полную закрытость, а предполагаете полную открытость???
Простите, но Вам и так уже сказали больше чем надо. Читать надо внимательнее.
Я привел свой опыт, объяснил, что не пользовался центральными интернет-СМИ, но своего эффекта добился и без этого (тем более в нашей схеме эти СМИ и не предполагались к участию). Но вот точные данные - простите это не скажу. За "спасибо" не работаем.
А закрытые темы обсуждаться могут, вот только цифр не будет.
Правильно б2 сказал - берите много денег и прямо в РБК. Но Вас, насколько я понимаю, волнует не только оптимальное использование средств, но и размер самих средств не позволяет обращаться к "монстрам" рунета. Прекрасно понимаю Вашу обеспокоенность, но мне непонятно другое: почему не отказывая монстрам рунета в праве зарабатывать деньги, вы отказываете более мелким фирмам, только на том основании, что они - не монстры???
Вот и РаМан подсказывает, что без учета тонкостей этой "новой технологии" и конкретики сказать однозначно весьма и весьма трудно - что будет работать а что нет.
По бесплатной публикации пресс-релизов... все зависит от издания и его политики. Если посчитает редактор новость интересной - может опубликовать и даром. Не посчитает - либо отвергнет либо попросит денег.
По революционным новостям. Да Константин прав! Причем полностью! Вся проблдема в том, что новость действительно должна быть РЕВОЛЮЦИОННОЙ. Например, фирма розничной инет-торговли только октрылась и за первую неделю работы продала на 100 млн. умных енотов. Вот ТАКАЯ новость еще может посчитаться революционной.
К сожалению 99% новостей в сфере е-коммерции не могут быть революционными по определению. Все революции в этой сфере давным-давно прошли.
Поэтому "либо открывай карты либо не взыщи".
09/01/2004
Олег:
"По бесплатной публикации пресс-релизов... все зависит от издания и его политики. Если посчитает редактор новость интересной - может опубликовать и даром. Не посчитает - либо отвергнет либо попросит денег."
Через сто пятьдесят постов пара предметных предложений. Неплохой КПД. :)
"К сожалению 99% новостей в сфере е-коммерции не могут быть революционными по определению. Все революции в этой сфере давным-давно прошли."
Полная чушь. Все революции в этой сфере еще впереди.
Олег, большая просьба, пишите по делу. Если по делу нечего (по тем или иным причинам) - не пишите ничего.
Ничего личного. :)
Олег:
"По бесплатной публикации пресс-релизов... все зависит от издания и его политики. Если посчитает редактор новость интересной - может опубликовать и даром. Не посчитает - либо отвергнет либо попросит денег."
Через сто пятьдесят постов пара предметных предложений. Неплохой КПД. :)
"К сожалению 99% новостей в сфере е-коммерции не могут быть революционными по определению. Все революции в этой сфере давным-давно прошли."
Полная чушь. Все революции в этой сфере еще впереди.
Олег, большая просьба, пишите по делу. Если по делу нечего (по тем или иным причинам) - не пишите ничего.
Ничего личного. :)
09/01/2004
1 новость не должна быть революционной :-)
когда Белл (?) изобрел телефон, о нем что, написали все тогдашние СМИ? - нет.
но когда владелец Virgin представляя Virgin Колу на американском рынке, на настоящем танке проехал по какой то стрит через стену выстроенную из банок Кока Колы снимки и статьи были во всех газетах бесплатно :-)
революции не было :-)
2 Можно не платить :-)
цитирую: ... что все релизы, кроме крупной темы крупных компаний публикуются за денюжку. Журналистам ведь тоже кушать хочецца. были везде ...
Правильно если Жруналистам кушать хочется Вы можете им дать рыбу (деньги) или удочку (информационный повод).
Не помню фамилию Гения который в Москве одел памтяник Колхознице и Рабочему в спецовки :-) Масса статей и ролиокв по ТВ - бесплатно :-).
Александр, сделайте шаг назад и посмотрите с чего начали "_PR-методы_ при раскрутке нового проекта" а потом как все банально упростили до "эффективности площадок для размещения пресс-релизов" :-)
1 новость не должна быть революционной :-)
когда Белл (?) изобрел телефон, о нем что, написали все тогдашние СМИ? - нет.
но когда владелец Virgin представляя Virgin Колу на американском рынке, на настоящем танке проехал по какой то стрит через стену выстроенную из банок Кока Колы снимки и статьи были во всех газетах бесплатно :-)
революции не было :-)
2 Можно не платить :-)
цитирую: ... что все релизы, кроме крупной темы крупных компаний публикуются за денюжку. Журналистам ведь тоже кушать хочецца. были везде ...
Правильно если Жруналистам кушать хочется Вы можете им дать рыбу (деньги) или удочку (информационный повод).
Не помню фамилию Гения который в Москве одел памтяник Колхознице и Рабочему в спецовки :-) Масса статей и ролиокв по ТВ - бесплатно :-).
Александр, сделайте шаг назад и посмотрите с чего начали "_PR-методы_ при раскрутке нового проекта" а потом как все банально упростили до "эффективности площадок для размещения пресс-релизов" :-)
09/01/2004
> кстати, не Роман ли?
Нет, Максим:)
Релиз может быть опубликован и платно, и бесплатно - думаю, с этим вопросом все должно быть ясно:) Если туда напихать рекламных предложений - оно конечно за мани. Хотя на том же subscribe все без проблем публикуется. Другой вопрос, что такие релизы работают 1-2 раза. А потом ищем новые методы - и платим деньги:)
А новость должна быть не революционной, а содержательной - т.е. не быть высосанной из пальца. О том, что новость стала революцией, узнают уже ПОСЛЕ того, как ЭТО произошло.
Кстати, на обороте проскакивала как-то статья про правила написания релизов - Александр, поищите повнимательней...
> кстати, не Роман ли?
Нет, Максим:)
Релиз может быть опубликован и платно, и бесплатно - думаю, с этим вопросом все должно быть ясно:) Если туда напихать рекламных предложений - оно конечно за мани. Хотя на том же subscribe все без проблем публикуется. Другой вопрос, что такие релизы работают 1-2 раза. А потом ищем новые методы - и платим деньги:)
А новость должна быть не революционной, а содержательной - т.е. не быть высосанной из пальца. О том, что новость стала революцией, узнают уже ПОСЛЕ того, как ЭТО произошло.
Кстати, на обороте проскакивала как-то статья про правила написания релизов - Александр, поищите повнимательней...
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