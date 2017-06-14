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Помогите оценить удобство сайта.
Екатерина Стратонова,
* Калипсо, Воронеж
* Калипсо, Воронеж
14/06/2017
Добрый день, коллеги! Посмотрите, пожалуйста, сайт http://www.kalipso-express.ru. Легко ли найти нужный товар, есть ли факторы, которые мешают сделают покупку?
Добрый день, коллеги! Посмотрите, пожалуйста, сайт http://www.kalipso-express.ru. Легко ли найти нужный товар, есть ли факторы, которые мешают сделают покупку?
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