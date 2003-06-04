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Подскажите
04/06/2003
Мерчендайзер - специалист по продвижению продукции в розничной торговле если коротко.
Штендер - выносной двусторонний щит.
Или я ошибаюсь?:)
Тока какое это имеет отношение к ПП ИНТЕРНЕТ магазинов.
Мерчендайзер - специалист по продвижению продукции в розничной торговле если коротко.
Штендер - выносной двусторонний щит.
Или я ошибаюсь?:)
Тока какое это имеет отношение к ПП ИНТЕРНЕТ магазинов.
04/06/2003
Правильно, правильно... :)
Так вот все эти ПП - ШТЕНДЕРНЫЕ программы.
Что в них говорится? Парень, одень на себя (добровольно и без обсуждения условий) мой штендер, ведущий в мой магазин с идиотскими условиями сервиса, потолочными ценами и вечным плакатом "ждите ответа в ближайшее время", и тогда я может быть тебе дам 10%, если и найдется лох, который что то купит. И при том, что у него куки не отключены и пр. идр.
Это что? партнерство?
Партнер - значит напарник. Со всеми вытекающими последствиями.
Включая влияние на политику магазина.
Вот поэтому ПП так быстро взлетели (как "новинка") иак быстро и закатились. Месяца 3 назад я искал ПП в которой стоило бы участвовать. Не нашел. (материал собирал).
Поступить в рабство предлагают многие. Партнерство никто не предлагает.
Правильно, правильно... :)
Так вот все эти ПП - ШТЕНДЕРНЫЕ программы.
Что в них говорится? Парень, одень на себя (добровольно и без обсуждения условий) мой штендер, ведущий в мой магазин с идиотскими условиями сервиса, потолочными ценами и вечным плакатом "ждите ответа в ближайшее время", и тогда я может быть тебе дам 10%, если и найдется лох, который что то купит. И при том, что у него куки не отключены и пр. идр.
Это что? партнерство?
Партнер - значит напарник. Со всеми вытекающими последствиями.
Включая влияние на политику магазина.
Вот поэтому ПП так быстро взлетели (как "новинка") иак быстро и закатились. Месяца 3 назад я искал ПП в которой стоило бы участвовать. Не нашел. (материал собирал).
Поступить в рабство предлагают многие. Партнерство никто не предлагает.
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