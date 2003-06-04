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Подскажите



Ссылка на сообщение А.Р.
04/06/2003

Мерчендайзер - специалист по продвижению продукции в розничной торговле если коротко.

Штендер - выносной двусторонний щит.

Или я ошибаюсь?:)

Тока какое это имеет отношение к ПП ИНТЕРНЕТ магазинов.



Ссылка на сообщение Nik
04/06/2003

Мерчендайзер не продвигает продукцию. Он продвигает розничный магазин, управляет ассортиментом, расстановкой товаров, выбирает общюю направленность.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
04/06/2003

Правильно, правильно... :)

Так вот все эти ПП - ШТЕНДЕРНЫЕ программы.

Что в них говорится? Парень, одень на себя (добровольно и без обсуждения условий) мой штендер, ведущий в мой магазин с идиотскими условиями сервиса, потолочными ценами и вечным плакатом "ждите ответа в ближайшее время", и тогда я может быть тебе дам 10%, если и найдется лох, который что то купит. И при том, что у него куки не отключены и пр. идр.

Это что? партнерство?

Партнер - значит напарник. Со всеми вытекающими последствиями.

Включая влияние на политику магазина.

Вот поэтому ПП так быстро взлетели (как "новинка") иак быстро и закатились. Месяца 3 назад я искал ПП в которой стоило бы участвовать. Не нашел. (материал собирал).

Поступить в рабство предлагают многие. Партнерство никто не предлагает.


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