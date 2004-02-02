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По поводу правил форума...
02/02/2004
Да, видимо пришло время сделать Обороту следующий шаг в своем развитии. Если мне не изменяет память, то Павел Коротов что-то такое обещал нам еще в декабре прошлого года - что, мол, ждите новостей и перемен. Было бы неплохо учесть некоторые наши пожелания.
Например, новичкам, прежде чем задать свой вопрос - смотреть предыдущие обсуждения - может такой вопрос уже задавали. Структурировать обсуждения по темам. Неплохо бы в меню справа вынести все топики форума, а то получается что некоторые как-бы "исчезают" и найти их можно открыв полную версию первой страницы. А это не всегда удобно, да и забываешь частенько об этом. Иногда пропускаешь таким образом важные вещи. Да и повторы иногда раздражают, типа "прошу критики". Ладно бы раз в месяц, а то два сразу в один день... и словно под копирку вопросы, с разницей в адресах.
Поэтому вижу 2 выхода: либо разделять форум по тематике, либо ужесточать правила.
Да, видимо пришло время сделать Обороту следующий шаг в своем развитии. Если мне не изменяет память, то Павел Коротов что-то такое обещал нам еще в декабре прошлого года - что, мол, ждите новостей и перемен. Было бы неплохо учесть некоторые наши пожелания.
Например, новичкам, прежде чем задать свой вопрос - смотреть предыдущие обсуждения - может такой вопрос уже задавали. Структурировать обсуждения по темам. Неплохо бы в меню справа вынести все топики форума, а то получается что некоторые как-бы "исчезают" и найти их можно открыв полную версию первой страницы. А это не всегда удобно, да и забываешь частенько об этом. Иногда пропускаешь таким образом важные вещи. Да и повторы иногда раздражают, типа "прошу критики". Ладно бы раз в месяц, а то два сразу в один день... и словно под копирку вопросы, с разницей в адресах.
Поэтому вижу 2 выхода: либо разделять форум по тематике, либо ужесточать правила.
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