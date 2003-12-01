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ПБОЮЛ
01/12/2003
Большое спасибо.
А какие это места? Понятно, что налоговая, регпалата и банк. А вот во всякие фонды тоже потребуется? И вообще - какие фонды обходить надо и как они называются? И что от меня им будет требоваться?
Большое спасибо.
А какие это места? Понятно, что налоговая, регпалата и банк. А вот во всякие фонды тоже потребуется? И вообще - какие фонды обходить надо и как они называются? И что от меня им будет требоваться?
01/12/2003
Классную ссылку нашел на тему регистрации:
http://www.st-standart.ru/registration/pbul.htm
Рекомендую. Почти все расписано подробно.
Классную ссылку нашел на тему регистрации:
http://www.st-standart.ru/registration/pbul.htm
Рекомендую. Почти все расписано подробно.
26/12/2003
Сам ПБОЮЛ уже давно. Около года назад пришел в налоговую консультацию см. http://www.1mnk.ru/
Для предпринимателя очень удобно за сравнительно небольшую плату. И регистрация, и ведение твоих дел - одним словом, у тебя голова не болит.
Сам ПБОЮЛ уже давно. Около года назад пришел в налоговую консультацию см. http://www.1mnk.ru/
Для предпринимателя очень удобно за сравнительно небольшую плату. И регистрация, и ведение твоих дел - одним словом, у тебя голова не болит.
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