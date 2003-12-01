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ПБОЮЛ



Ссылка на сообщение Олег Т
01/12/2003

Большое спасибо.

А какие это места? Понятно, что налоговая, регпалата и банк. А вот во всякие фонды тоже потребуется? И вообще - какие фонды обходить надо и как они называются? И что от меня им будет требоваться?



Ссылка на сообщение Олег Т
01/12/2003

Классную ссылку нашел на тему регистрации:



http://www.st-standart.ru/registration/pbul.htm



Рекомендую. Почти все расписано подробно.



Ссылка на сообщение А.Б.
24/12/2003

Вчера в новостях говорили, что вроде бы уже действует система "одного окна". Или журналисты напутали, и разговор шел только о 2004 годе? Кто-нибудь из уважаемых присутствующих в курсе?



Ссылка на сообщение Edward
24/12/2003

С нового года. Это будет очередная попытка "одного" окна



Ссылка на сообщение Игорь
26/12/2003

Сам ПБОЮЛ уже давно. Около года назад пришел в налоговую консультацию см. http://www.1mnk.ru/

Для предпринимателя очень удобно за сравнительно небольшую плату. И регистрация, и ведение твоих дел - одним словом, у тебя голова не болит.



Ссылка на сообщение света
20/01/2004

Сегодня была в налоговой,так и не поняла с чего нужно начинать регистрацию ПБОЮЛ и какие документы собирать для предоставления, помоги.

заранее благодарю. Света.


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