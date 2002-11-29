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Партнерские программы Рунета
29/11/2002
Господин шопонлайн напишите вы где ссылку на то куда вам поступает заказов на 2 3 тыс. баксов в день? Хочется подсмотретьт... Или сии магазины по настоящему виртуальны?
Что касается партнерок - можно поискать и найти порядочную и хорошую контору. есть они в Рунете. Да и стерет господин шопонлайн.
Господин шопонлайн напишите вы где ссылку на то куда вам поступает заказов на 2 3 тыс. баксов в день? Хочется подсмотретьт... Или сии магазины по настоящему виртуальны?
Что касается партнерок - можно поискать и найти порядочную и хорошую контору. есть они в Рунете. Да и стерет господин шопонлайн.
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