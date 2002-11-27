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Партнерские программы Рунета
27/11/2002
У меня к Вам ПОВТОРНАЯ (!!) просьба. Поднять мою переписку с Вашим офисов за 19.11.
Там изложены претензии к Вашей деятельности. Я так понимаю, что у Вас нет алгоритма работы с претензиями, а письма пошли в корзину? Признайте это и я повторю все что писал там, плюс добавлю статистику.
У меня к Вам ПОВТОРНАЯ (!!) просьба. Поднять мою переписку с Вашим офисов за 19.11.
Там изложены претензии к Вашей деятельности. Я так понимаю, что у Вас нет алгоритма работы с претензиями, а письма пошли в корзину? Признайте это и я повторю все что писал там, плюс добавлю статистику.
28/11/2002
Основные претензии у вас насколько я понимаю связаны с тем что вам не сразу по первому требованию были выплачены заработанные вами деньги (1$). С чем это связано вам было корректно сообщено - в связи с громадным количеством платежей модератор физически в тот момент не мог успеть их все обработать, исходя из этого сформировалась временная очередь для проверки корректности заработанных средств. Ваши же претезии по поводу невыполнения нами своих обязательств просто смешны. Вы же не шумите в аэропорте что они жулики когда рейс самолета откладывается на некоторое время? Если вы не умеете работать корректно и считаете что мир должен крутится вокруг вас - что ж, значит нам не по пути.
Основные претензии у вас насколько я понимаю связаны с тем что вам не сразу по первому требованию были выплачены заработанные вами деньги (1$). С чем это связано вам было корректно сообщено - в связи с громадным количеством платежей модератор физически в тот момент не мог успеть их все обработать, исходя из этого сформировалась временная очередь для проверки корректности заработанных средств. Ваши же претезии по поводу невыполнения нами своих обязательств просто смешны. Вы же не шумите в аэропорте что они жулики когда рейс самолета откладывается на некоторое время? Если вы не умеете работать корректно и считаете что мир должен крутится вокруг вас - что ж, значит нам не по пути.
28/11/2002
Какой аэропорт?! Вы что летчик, у Вас самолеты летают и как далеко!?
Вы деньги партнерам в назначенный Вами же срок не выплачиваете, у форс-мажор возведен в перманентную стадию, о чем можно наблюдать посетив ваш форум.
У Вас в FAQ написано.
===============
Вопрос: Как быстро я получу заработанные деньги и каковы минимальные выплаты?
Ваш Ответ: Заработанные суммы зачисляются на Ваш аккаунт 1 раз в сутки.
Минимальных сумм для выплат в нашей системе не установлено,
и поэтому Вы можете забирать причитающиеся Вам деньги хоть каждый день.
====================
Все написанное Выше является ложью.
Вы обманываете своих клиентов. На самом деле минимальная сумма выплат у вас существует. А деньги в связи с перманентным форс-мажором получать можно неделями.
Когда я написал вам в письме о том, что хорошо бы исправить текст в FAQ, то получил от Вас ответ «придет время исправим». Хороший ответ правда? Как долго вы собираетесь обманывать народ? Но это как я и обещал начало. Самое интересное это Ваша статистика.
Какой аэропорт?! Вы что летчик, у Вас самолеты летают и как далеко!?
Вы деньги партнерам в назначенный Вами же срок не выплачиваете, у форс-мажор возведен в перманентную стадию, о чем можно наблюдать посетив ваш форум.
У Вас в FAQ написано.
===============
Вопрос: Как быстро я получу заработанные деньги и каковы минимальные выплаты?
Ваш Ответ: Заработанные суммы зачисляются на Ваш аккаунт 1 раз в сутки.
Минимальных сумм для выплат в нашей системе не установлено,
и поэтому Вы можете забирать причитающиеся Вам деньги хоть каждый день.
====================
Все написанное Выше является ложью.
Вы обманываете своих клиентов. На самом деле минимальная сумма выплат у вас существует. А деньги в связи с перманентным форс-мажором получать можно неделями.
Когда я написал вам в письме о том, что хорошо бы исправить текст в FAQ, то получил от Вас ответ «придет время исправим». Хороший ответ правда? Как долго вы собираетесь обманывать народ? Но это как я и обещал начало. Самое интересное это Ваша статистика.
28/11/2002
1. Выплаты в ДЕНЬГАХ совершаются в момент обращения.
2. Для улучшения работы с нашими клиентами было введено использование сервиса WebMoney – "глобальной информационной системой трансферта имущественных прав, открытая для свободного использования всеми желающими." На ее использование наложено ограничение - минимальная сумма выплаты составляет 1$, о чем и сообщено на странице запроса денег для всех клиентов.
3. Даже вы, хотя утверждаете что получили деньги через несколько недель получили их на самом деле на второй день. Интересно, что кроме вас у нас еще 5 тысяч клиентов и ни один из них не поднимал вопрос о том что им что то задержали. Исключение лишь подтверждают правило, не так ли?
4. В случае продолжения клеветы без доказательств на систему Globo Cliks, мы будем вынуждены обратится в судебные инстанции для пресечения действий указанных в законодательстве РФ.
1. Выплаты в ДЕНЬГАХ совершаются в момент обращения.
2. Для улучшения работы с нашими клиентами было введено использование сервиса WebMoney – "глобальной информационной системой трансферта имущественных прав, открытая для свободного использования всеми желающими." На ее использование наложено ограничение - минимальная сумма выплаты составляет 1$, о чем и сообщено на странице запроса денег для всех клиентов.
3. Даже вы, хотя утверждаете что получили деньги через несколько недель получили их на самом деле на второй день. Интересно, что кроме вас у нас еще 5 тысяч клиентов и ни один из них не поднимал вопрос о том что им что то задержали. Исключение лишь подтверждают правило, не так ли?
4. В случае продолжения клеветы без доказательств на систему Globo Cliks, мы будем вынуждены обратится в судебные инстанции для пресечения действий указанных в законодательстве РФ.
29/11/2002
Алексей Жавнерчик,Вы удивительный человек! Вы что не видете о чем я пишу? Вы не отвечаете на мои вопросы.И продолжаете врать, я не получил деньги на следующи й день после заказа ни в первом ни во втором случае. Жалобы на Вас ни знаю как сейчас может быть уже промодерировали, бвли и не однакратно на Вашем же форуме и не только. Так кто занимается кливетой. Я писал о том что информация на Вашем сайте не соответствует действительности. ПОВТОРЯЮ (!!!)
У Вас в FAQ написано.
===============
Вопрос: Как быстро я получу заработанные деньги и каковы минимальные выплаты?
Ваш Ответ: Заработанные суммы зачисляются на Ваш аккаунт 1 раз в сутки.
Минимальных сумм для выплат в нашей системе не установлено,
и поэтому Вы можете забирать причитающиеся Вам деньги хоть каждый день.
====================
Как Вы это прокоментируете, Вам нужно все повторять?!
Ответьте на это, а потом продолжим.
Алексей Жавнерчик,Вы удивительный человек! Вы что не видете о чем я пишу? Вы не отвечаете на мои вопросы.И продолжаете врать, я не получил деньги на следующи й день после заказа ни в первом ни во втором случае. Жалобы на Вас ни знаю как сейчас может быть уже промодерировали, бвли и не однакратно на Вашем же форуме и не только. Так кто занимается кливетой. Я писал о том что информация на Вашем сайте не соответствует действительности. ПОВТОРЯЮ (!!!)
У Вас в FAQ написано.
===============
Вопрос: Как быстро я получу заработанные деньги и каковы минимальные выплаты?
Ваш Ответ: Заработанные суммы зачисляются на Ваш аккаунт 1 раз в сутки.
Минимальных сумм для выплат в нашей системе не установлено,
и поэтому Вы можете забирать причитающиеся Вам деньги хоть каждый день.
====================
Как Вы это прокоментируете, Вам нужно все повторять?!
Ответьте на это, а потом продолжим.
29/11/2002
Я решил прокомментировать последний постинг начальника из Globo Cliks по пунктам.
=============
1. Выплаты в ДЕНЬГАХ совершаются в момент обращения.
====================
Что же Вы сами себе противоречите? Вы же писали о долгих ручных проверках накрутчиков, вот и в письме от , еще раз подтверждаете, клиентов тысячи ( ой ли?) , пока каждого в ручную проверишь несколько дней проходит, более того пишите что, - «для серьезных партнеров сроки по выплатам соблюдаются», ( а для остальных соответственно нет) что же вы у себя в правилах не написали что последние существуют ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ КЛИЕНТОВ ( как вы определяете критерий "серьезности" клиента). А для всех прочих клиентов Вы не считаете нужным соблюдать правила. Так напишите об этом у себя на сайте!
НАШИ ПРАВИЛА ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ.
2. Для улучшения работы с нашими клиентами было введено использование сервиса WebMoney – "глобальной информационной системой трансферта имущественных прав, открытая для свободного использования всеми желающими." На ее использование наложено ограничение - минимальная сумма выплаты составляет 1$, о чем и сообщено на странице запроса денег для всех клиентов.
=====================
Да , действительно, но только о том что лимит существует клиент узнает в последний момент уже собравгшись заказывать заработанную сумму,
До этого в FAQ утверждается отсутствие лимита на выплаты. Я уже дважды писал Вам об этом.
===============
2. Даже вы, хотя утверждаете что получили деньги через несколько недель получили их на самом деле на второй день.
=================
Ложь, лично я получил в первом случае через 5 дней , во втором через четыре.
Но на Вашем форуме читал и о недельных задержках
===========
Интересно, что кроме вас у нас еще 5 тысяч клиентов и ни один из них не поднимал вопрос о том что им что то задержали. Исключение лишь подтверждают правило, не так ли?
===============
Так ведь это не так, и Вы сами об этом хорошо знаете, поднимали этот вопрос и неоднократно.
==============
4. В случае продолжения клеветы без доказательств на систему Globo Cliks, мы будем вынуждены обратится в судебные инстанции для пресечения действий указанных в законодательстве РФ.
=============
Вперед на винные склады, уважаемый! Вы бы лучше чем со мной пререкаться, вели бы бизнес аккуратнее .
Я решил прокомментировать последний постинг начальника из Globo Cliks по пунктам.
=============
1. Выплаты в ДЕНЬГАХ совершаются в момент обращения.
====================
Что же Вы сами себе противоречите? Вы же писали о долгих ручных проверках накрутчиков, вот и в письме от , еще раз подтверждаете, клиентов тысячи ( ой ли?) , пока каждого в ручную проверишь несколько дней проходит, более того пишите что, - «для серьезных партнеров сроки по выплатам соблюдаются», ( а для остальных соответственно нет) что же вы у себя в правилах не написали что последние существуют ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ КЛИЕНТОВ ( как вы определяете критерий "серьезности" клиента). А для всех прочих клиентов Вы не считаете нужным соблюдать правила. Так напишите об этом у себя на сайте!
НАШИ ПРАВИЛА ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ.
2. Для улучшения работы с нашими клиентами было введено использование сервиса WebMoney – "глобальной информационной системой трансферта имущественных прав, открытая для свободного использования всеми желающими." На ее использование наложено ограничение - минимальная сумма выплаты составляет 1$, о чем и сообщено на странице запроса денег для всех клиентов.
=====================
Да , действительно, но только о том что лимит существует клиент узнает в последний момент уже собравгшись заказывать заработанную сумму,
До этого в FAQ утверждается отсутствие лимита на выплаты. Я уже дважды писал Вам об этом.
===============
2. Даже вы, хотя утверждаете что получили деньги через несколько недель получили их на самом деле на второй день.
=================
Ложь, лично я получил в первом случае через 5 дней , во втором через четыре.
Но на Вашем форуме читал и о недельных задержках
===========
Интересно, что кроме вас у нас еще 5 тысяч клиентов и ни один из них не поднимал вопрос о том что им что то задержали. Исключение лишь подтверждают правило, не так ли?
===============
Так ведь это не так, и Вы сами об этом хорошо знаете, поднимали этот вопрос и неоднократно.
==============
4. В случае продолжения клеветы без доказательств на систему Globo Cliks, мы будем вынуждены обратится в судебные инстанции для пресечения действий указанных в законодательстве РФ.
=============
Вперед на винные склады, уважаемый! Вы бы лучше чем со мной пререкаться, вели бы бизнес аккуратнее .
29/11/2002
Хотелось бы продолжить тему.
Все о чем я писал выше все же мелочи.
Ну не соответствуют правила выплаты денег Globo Clicks тому, что есть на самом деле, так бог с ними.
Ну, разделили в Globo Clicks клиентов на «серьезных» и не серьезных.
Это в конце концов не смертельно.
Вместо того, чтобы отписываться взяли бы да и подогнали собственные правила Globo Clicks под реальность.
Например, почему не написать в правилах о лимите в заказе денег, почему не написать что выдача производится в течении двух недель? ( например). Почему не написать, что клиенты разделяются от количества показов? Все это можно сделать, и в общем то не делается только из за крайне неумного менеджмента.
Но вот что меня настораживает больше всего.
Баннеры рекламодателей системы Globo Clicks висели у меня вверху страниц, и были более чем профессиональны, с хорошей ротацией. А внизу тех же страниц были баннеры баннерной сети, того же формата, но CTR у последних был в три раза выше чем у баннеров Globo Clicks . Интересный факт, правда?
Практически у любой баннерной сети есть общая статистика, где можно узнать сколько сайтов участвует сегодня а иногда и какие, сколько показов, какой средний CTR сети. Казалось бы, будь такая статистика открытой у Globo Clicks, да еще для каждой партнерской программы и каждого вебиздателя, не было бы неясностей. Но почему то, такой открытой статистики нет. Почему? Сейчас, в принципе я не могу быть уверенным, что рекламодателю показывают те же цифры что и вебиздателю.
Согласитесь , такие вещи как: не соблюдения системой Globo Clicks собственных правил, отсутствие единой общей статистики и при этом еще крайне заниженное CTR, говорит о многом…
Хотелось бы продолжить тему.
Все о чем я писал выше все же мелочи.
Ну не соответствуют правила выплаты денег Globo Clicks тому, что есть на самом деле, так бог с ними.
Ну, разделили в Globo Clicks клиентов на «серьезных» и не серьезных.
Это в конце концов не смертельно.
Вместо того, чтобы отписываться взяли бы да и подогнали собственные правила Globo Clicks под реальность.
Например, почему не написать в правилах о лимите в заказе денег, почему не написать что выдача производится в течении двух недель? ( например). Почему не написать, что клиенты разделяются от количества показов? Все это можно сделать, и в общем то не делается только из за крайне неумного менеджмента.
Но вот что меня настораживает больше всего.
Баннеры рекламодателей системы Globo Clicks висели у меня вверху страниц, и были более чем профессиональны, с хорошей ротацией. А внизу тех же страниц были баннеры баннерной сети, того же формата, но CTR у последних был в три раза выше чем у баннеров Globo Clicks . Интересный факт, правда?
Практически у любой баннерной сети есть общая статистика, где можно узнать сколько сайтов участвует сегодня а иногда и какие, сколько показов, какой средний CTR сети. Казалось бы, будь такая статистика открытой у Globo Clicks, да еще для каждой партнерской программы и каждого вебиздателя, не было бы неясностей. Но почему то, такой открытой статистики нет. Почему? Сейчас, в принципе я не могу быть уверенным, что рекламодателю показывают те же цифры что и вебиздателю.
Согласитесь , такие вещи как: не соблюдения системой Globo Clicks собственных правил, отсутствие единой общей статистики и при этом еще крайне заниженное CTR, говорит о многом…
29/11/2002
Михаил, на самом деле мы ведем учет пожеланий наших клиентов и в данный момент готовится новая верси сайта, на которой будут освещены многие из так затронувших вас вопросов. По поводу же возможности двойных стандартов, занижения ктр банеров в своей системе это совершенно не так. Холдин Интернет Медиа Групп создан не на пожертования а является компанией с многомилиионными оборотами, причем в основном в офф-лайн бизнисе. Для нас наше имя стоит гораздо дороже, чем мелочная выгода от тех действий, которые вы пытаетесь нам приписать.
Михаил, на самом деле мы ведем учет пожеланий наших клиентов и в данный момент готовится новая верси сайта, на которой будут освещены многие из так затронувших вас вопросов. По поводу же возможности двойных стандартов, занижения ктр банеров в своей системе это совершенно не так. Холдин Интернет Медиа Групп создан не на пожертования а является компанией с многомилиионными оборотами, причем в основном в офф-лайн бизнисе. Для нас наше имя стоит гораздо дороже, чем мелочная выгода от тех действий, которые вы пытаетесь нам приписать.
29/11/2002
Вообщем я тему заводил дабы узнать о обеих системах.С работой GCL я разобрался более менее. Там есть и свои плюсы и минусы. Но я, как рекламодатель больше, заинтересован в том, чтобы моя партнерка,которую я планирую открыть получила как можно лучшую рекламу.
Поэтому хотелось бы услышать что говорят о CLX . Есть ли у кого опыт работы с ними или может какая нить Инфа. Я вот читал , что там очен много "мертвых сайтов" то есть почти с нулевой посещаемостью ... но с другой стороны бесплатная регистрация (в отличии от GCL) как бы большой плюс, так как платить 200-300 долларов за сервис + процент с операций это уже извините меня - ОБДИРАЛОВО....
Вообщем я тему заводил дабы узнать о обеих системах.С работой GCL я разобрался более менее. Там есть и свои плюсы и минусы. Но я, как рекламодатель больше, заинтересован в том, чтобы моя партнерка,которую я планирую открыть получила как можно лучшую рекламу.
Поэтому хотелось бы услышать что говорят о CLX . Есть ли у кого опыт работы с ними или может какая нить Инфа. Я вот читал , что там очен много "мертвых сайтов" то есть почти с нулевой посещаемостью ... но с другой стороны бесплатная регистрация (в отличии от GCL) как бы большой плюс, так как платить 200-300 долларов за сервис + процент с операций это уже извините меня - ОБДИРАЛОВО....
29/11/2002
Бесплатный сыр, к сожалению сами знаете где бывает, так или иначе Вы платите.
У меня сложилось впечатление, что сейчас в рунете нет партнерской системы, которая бы меня удовлетворяла как рекламодатела ( у меня есть свой магазин ), как и вебиздателя. В тоже время продвигать свою собственную программу для магазина может быть достаточно накладно, если ждать от программы существенных результатов. Тут нужно понять что за магазин , чем торгует, и в том же духе. Но все же я бы советовал продвигать сейчас свою программу самому.
Бесплатный сыр, к сожалению сами знаете где бывает, так или иначе Вы платите.
У меня сложилось впечатление, что сейчас в рунете нет партнерской системы, которая бы меня удовлетворяла как рекламодатела ( у меня есть свой магазин ), как и вебиздателя. В тоже время продвигать свою собственную программу для магазина может быть достаточно накладно, если ждать от программы существенных результатов. Тут нужно понять что за магазин , чем торгует, и в том же духе. Но все же я бы советовал продвигать сейчас свою программу самому.
29/11/2002
Свой магазин я здесь не рекламирую, просто нет в этом необходимости.
Свою партнерку действительно делать тяжело, софт конечно можно и готовый найти, я правда не искал. Своя партнерская программа хороша тем что все зависит от тебяю Чем плоха, так это тем что может быть не так выгодна вебиздателю, но в рунете выбирать не с чего. Если бы Ядекс, например сделал свою систему работы с партнерками+ подключив к этому ЯдексДеньги. Этому можно было бы доверять, а пока я не виду ничего серьезного.
Свой магазин я здесь не рекламирую, просто нет в этом необходимости.
Свою партнерку действительно делать тяжело, софт конечно можно и готовый найти, я правда не искал. Своя партнерская программа хороша тем что все зависит от тебяю Чем плоха, так это тем что может быть не так выгодна вебиздателю, но в рунете выбирать не с чего. Если бы Ядекс, например сделал свою систему работы с партнерками+ подключив к этому ЯдексДеньги. Этому можно было бы доверять, а пока я не виду ничего серьезного.
29/11/2002
черт, изза 1 бакса все мозги проел... обдиралово видете ли, свой магазин у него :) и приносит он бешеную прибыль в виде 3 долларов в месяц, правильно зачем его здесь рекламировать, не дай бог 4 бакса начнет приносить, что с такими деньгами делать, как тратить...
а теперь по делу - партнерку написать не сложно - да месяц делов и 300 баксов - и то обдиралово (конечно не покликовую)
черт, изза 1 бакса все мозги проел... обдиралово видете ли, свой магазин у него :) и приносит он бешеную прибыль в виде 3 долларов в месяц, правильно зачем его здесь рекламировать, не дай бог 4 бакса начнет приносить, что с такими деньгами делать, как тратить...
а теперь по делу - партнерку написать не сложно - да месяц делов и 300 баксов - и то обдиралово (конечно не покликовую)
29/11/2002
Слава, "мозги я проел" Вашей конторе CLX, не из за одного бакса.
Я Вам глупым сразу написал, что могу это подарить на его на витамины.
Магазин у меня англоязычный, так что от русского трафа ( хуже его в мире нет ), тем более от таких придурков как ты, я ничего хорошего не жду.
Что касается вашей ржавой конторы, мне было интересно есть ли что то в рунете похожее на www.clickbank.com
Оказалось пока нет.
Ты Слава, следи за речью и учись с клиентами работать, а не шэйвом заниматься.
Мозги Вам проесть тяжело, для этого как минимум нужно что бы они были....
Слава, "мозги я проел" Вашей конторе CLX, не из за одного бакса.
Я Вам глупым сразу написал, что могу это подарить на его на витамины.
Магазин у меня англоязычный, так что от русского трафа ( хуже его в мире нет ), тем более от таких придурков как ты, я ничего хорошего не жду.
Что касается вашей ржавой конторы, мне было интересно есть ли что то в рунете похожее на www.clickbank.com
Оказалось пока нет.
Ты Слава, следи за речью и учись с клиентами работать, а не шэйвом заниматься.
Мозги Вам проесть тяжело, для этого как минимум нужно что бы они были....
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