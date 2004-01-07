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Открылся новый игровой проект
07/01/2004
=Главный спорщик
Честно пытался 3 раза посмотреть Ваш сайт, но каждый раз "страница недоступна". Или как сейчас "сервер не найден". А хостинг поменять нельзя?
А то уж больно все это на скрытую рекламу похоже. А вот до самого товара не добраться.
=Главный спорщик
Честно пытался 3 раза посмотреть Ваш сайт, но каждый раз "страница недоступна". Или как сейчас "сервер не найден". А хостинг поменять нельзя?
А то уж больно все это на скрытую рекламу похоже. А вот до самого товара не добраться.
08/01/2004
=Константину & Максиму. Вообще говоря, спереть - дело не хитрое. Развить сложнее, соображалка нужна. Если есть мысли с первым, вероятно проблемы со вторым.
=Остальным приличным людям. Заранее приносим всем извинения за все. Мы только запустились, ну нету у нас денег на платных хостинг, нету. Пока. Как только, так сразу. А по поводу реализации ....... не дизайнеры мы и не вебмастера. Мы болельщики и не более.
=Константину & Максиму. Вообще говоря, спереть - дело не хитрое. Развить сложнее, соображалка нужна. Если есть мысли с первым, вероятно проблемы со вторым.
=Остальным приличным людям. Заранее приносим всем извинения за все. Мы только запустились, ну нету у нас денег на платных хостинг, нету. Пока. Как только, так сразу. А по поводу реализации ....... не дизайнеры мы и не вебмастера. Мы болельщики и не более.
08/01/2004
=Главный =)
Насчет соображалки вы конечно правы, но думаю не в моём с Константином случае =) Это всего лишь приколы, а что касается идеи проекта, то думаю, что лет 10 как она не нова.
Вам дали много ценных советов могу оформить их для вас специально.
1) Нормальный домен
2) Нормальный хостинг
3) Юзабилити и дизайн
4) Почему только хоккей?
5) Если наберете обороты - не миновать серьезных проблем с лицензией.
Все пункты кроме первого и второго - это серьёзная работа, и если вы говорите, что вы всего лишь болельшики, то для вас она в 100 раз серьезнее.
=Главный =)
Насчет соображалки вы конечно правы, но думаю не в моём с Константином случае =) Это всего лишь приколы, а что касается идеи проекта, то думаю, что лет 10 как она не нова.
Вам дали много ценных советов могу оформить их для вас специально.
1) Нормальный домен
2) Нормальный хостинг
3) Юзабилити и дизайн
4) Почему только хоккей?
5) Если наберете обороты - не миновать серьезных проблем с лицензией.
Все пункты кроме первого и второго - это серьёзная работа, и если вы говорите, что вы всего лишь болельшики, то для вас она в 100 раз серьезнее.
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