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Отдам в управление интернет-магазин
05/04/2017
Доброго времени суток!
Отдам в управление интернет-магазин детских товаров www.happybaby.ru
Магазин работал с сентября 2014 по июнь 2016. Все это время сайт продвигался в поисковиках. Была достигнута посещаемость 1450 уников в сутки.
Многие интересные позиции были выведены в ТОП 10, а все товары одноименной торговой марки "Happy Baby" в ТОП 5.
Было выполнено 1300 заказов. Максимальный доход составил 290 000 руб.
После весьма внушительного перерыва сайт естественно просел по позициям, несколько месяцев он был просто отключен.
Заключены договора и велась работа со всеми крупными поставщиками. В том числе и напрямую с производителем ТМ "Happy Baby". Мы там на очень хорошем счету. Все поставщики отгружают от 1 позиции день в день.
Любое подтверждение деятельности. Предоставлю любые бухгалтерские документы с первого дня работы магазина, а также статистику, доступ в метрику и тд.
Клиентская база - 1700 чел.
Товарных остатков ~200 000 руб.
В первую очередь, предложение будет интересно тем, у кого уже есть аналогичный действующий бизнес, вы получите дополнительный инструмент продаж.
Контакт в ПМ. Спасибо.
Прикладываю немного из метрики.
Доброго времени суток!
Отдам в управление интернет-магазин детских товаров www.happybaby.ru
Магазин работал с сентября 2014 по июнь 2016. Все это время сайт продвигался в поисковиках. Была достигнута посещаемость 1450 уников в сутки.
Многие интересные позиции были выведены в ТОП 10, а все товары одноименной торговой марки "Happy Baby" в ТОП 5.
Было выполнено 1300 заказов. Максимальный доход составил 290 000 руб.
После весьма внушительного перерыва сайт естественно просел по позициям, несколько месяцев он был просто отключен.
Заключены договора и велась работа со всеми крупными поставщиками. В том числе и напрямую с производителем ТМ "Happy Baby". Мы там на очень хорошем счету. Все поставщики отгружают от 1 позиции день в день.
Любое подтверждение деятельности. Предоставлю любые бухгалтерские документы с первого дня работы магазина, а также статистику, доступ в метрику и тд.
Клиентская база - 1700 чел.
Товарных остатков ~200 000 руб.
В первую очередь, предложение будет интересно тем, у кого уже есть аналогичный действующий бизнес, вы получите дополнительный инструмент продаж.
Контакт в ПМ. Спасибо.
Прикладываю немного из метрики.
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