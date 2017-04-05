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Отдам в управление интернет-магазин



Ссылка на сообщение klubok
05/04/2017

Доброго времени суток!

Отдам в управление интернет-магазин детских товаров www.happybaby.ru

Магазин работал с сентября 2014 по июнь 2016. Все это время сайт продвигался в поисковиках. Была достигнута посещаемость 1450 уников в сутки.

Многие интересные позиции были выведены в ТОП 10, а все товары одноименной торговой марки "Happy Baby" в ТОП 5.

Было выполнено 1300 заказов. Максимальный доход составил 290 000 руб.

После весьма внушительного перерыва сайт естественно просел по позициям, несколько месяцев он был просто отключен.

Заключены договора и велась работа со всеми крупными поставщиками. В том числе и напрямую с производителем ТМ "Happy Baby". Мы там на очень хорошем счету. Все поставщики отгружают от 1 позиции день в день.

Любое подтверждение деятельности. Предоставлю любые бухгалтерские документы с первого дня работы магазина, а также статистику, доступ в метрику и тд.

Клиентская база - 1700 чел.

Товарных остатков ~200 000 руб.

В первую очередь, предложение будет интересно тем, у кого уже есть аналогичный действующий бизнес, вы получите дополнительный инструмент продаж.

Контакт в ПМ. Спасибо.

Прикладываю немного из метрики.

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Ссылка на сообщение Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
10/04/2017

Здравствуйте. Можно Ваши контакты. Заинтересовало ваше предложение.



Ссылка на сообщение Евгений Левин,
Генеральный директор ИП Левин Е.А.
Москва, Россия
04/05/2017

Актуально.



Ссылка на сообщение Анна Анна,
Директор Магазин на диване
Москва, Россия
06/05/2017

Здравствуйте! Можно подробности по http://happybaby.ru/?



Ссылка на сообщение Евгений Левин,
Генеральный директор ИП Левин Е.А.
Москва, Россия
06/05/2017

Анна Анна:

Здравствуйте! Можно подробности по http://happybaby.ru/?


Ответил в ПМ.



Ссылка на сообщение Денис Денис,
Директор по развитию и совладелец .
Москва, Россия
06/05/2017

Вышлите, пожалуйста, подробную информацию по вашему предложению.



Ссылка на сообщение Евгений Левин,
Генеральный директор ИП Левин Е.А.
Москва, Россия
06/05/2017

Что именно интересует? Общая информация изложена в этом топике. Более детально я готов обсуждать в ПМ или при личной беседе.



Ссылка на сообщение Евгений Левин,
Генеральный директор ИП Левин Е.А.
Москва, Россия
10/11/2017

Предложение актуально.



Ссылка на сообщение Rafael Asriev,
ИП Магазин постельного белья
Moscow, Russia
11/11/2017

Евгений Левин:

Предложение актуально.

Условия можно в личку?



Ссылка на сообщение Анна Иванова,
Директор ООО Натали
Москва, Россия
11/11/2017

И мне пожалуйста условия


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