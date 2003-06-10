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Опыт использования CRM в интернет-торговле
10/06/2003
И я согласен и с Нуном и Олегом. Любой нормальный бизнес априори "клиентоносимый". Другим он просто быть не может. Как осетрина не может быть "второго сорта".
И спокон веку так было. Помните? "Поставщик двора Его Величества..."
Солидного постоянного клиента надо в лицо знать, а не по БД. А копить БД разовых покупок... Можно конечно, но это на CRM.
Вобщем, как бы рано этим заниматься массово. А созрели - единицы ИМ. Да у них это и есть наверное...
И я согласен и с Нуном и Олегом. Любой нормальный бизнес априори "клиентоносимый". Другим он просто быть не может. Как осетрина не может быть "второго сорта".
И спокон веку так было. Помните? "Поставщик двора Его Величества..."
Солидного постоянного клиента надо в лицо знать, а не по БД. А копить БД разовых покупок... Можно конечно, но это на CRM.
Вобщем, как бы рано этим заниматься массово. А созрели - единицы ИМ. Да у них это и есть наверное...
10/06/2003
По вашей логики 150 лет назад и раньше клиентоотносимый (ладно не прижилось - "клиетоориентированный") менеджмент был, а сейчас не должен быть? Теперь сравниту уровень стандартной торговой фирмы 150 лет назад и сейчас.
Разница огромная, нагрузка на менеджмент возросла в разы. А требование к качеству между прочем ужесточилось.
То что у нас в России делается 15 -ти менеджерами, а на западе 2-мя это к сожалению не в нашу пользу. На западе все уже давно перешли на единую клиентскую базу, у нас у каждего менеджера своя база. Ушел менеджер - ушло 15-20 клиентов. Вы понабирайте фактов, без софта никак не обойтись.
По вашей логики 150 лет назад и раньше клиентоотносимый (ладно не прижилось - "клиетоориентированный") менеджмент был, а сейчас не должен быть? Теперь сравниту уровень стандартной торговой фирмы 150 лет назад и сейчас.
Разница огромная, нагрузка на менеджмент возросла в разы. А требование к качеству между прочем ужесточилось.
То что у нас в России делается 15 -ти менеджерами, а на западе 2-мя это к сожалению не в нашу пользу. На западе все уже давно перешли на единую клиентскую базу, у нас у каждего менеджера своя база. Ушел менеджер - ушло 15-20 клиентов. Вы понабирайте фактов, без софта никак не обойтись.
10/06/2003
Софт это ручка или карандаш - всего лишь
Так что считать надо деньги а не софт
Потому очень часто выбор не в пользу CRM (хотя это не значит что не нужно этого - НАОБОРОТ)
То что 15 менеджеров а не 2 - не только потому что никто не знает что есть такой супер софт
А еще и потому что 15 наших менеджеров стоят в 10 раз дешевле чем 2 их менеджера
Кроме того 15 наших менеджеров стоят дешевле 5 наших программистов
ну и наконец CRM сама по себе стоит дороже чем 5 наших программистов которые Вам вашу собственную CRM и создадут - под Вас
так что когда CRM будет стоить как Вынь XP - тогда и купят ее
А до тех пор - дешевле девочками по 100 долларов - да и ЛУЧШЕ
Софт это ручка или карандаш - всего лишь
Так что считать надо деньги а не софт
Потому очень часто выбор не в пользу CRM (хотя это не значит что не нужно этого - НАОБОРОТ)
То что 15 менеджеров а не 2 - не только потому что никто не знает что есть такой супер софт
А еще и потому что 15 наших менеджеров стоят в 10 раз дешевле чем 2 их менеджера
Кроме того 15 наших менеджеров стоят дешевле 5 наших программистов
ну и наконец CRM сама по себе стоит дороже чем 5 наших программистов которые Вам вашу собственную CRM и создадут - под Вас
так что когда CRM будет стоить как Вынь XP - тогда и купят ее
А до тех пор - дешевле девочками по 100 долларов - да и ЛУЧШЕ
10/06/2003
Показатели дешевизны не самый главный фактор при выборе софта, главное в выборе это показатели эффективности.
А если менеджеры не могут обслужить 15 в день клиентов это означает не то, что они плохо работают, это означает, что они близки к пределу своих возможностей!
Что в свою очередь отражается на качестве их работы!
CRM - система позволяет снять с менеджера 90% рутины из-за которой страдает качество менеджерской работы. ПОднять его на уровень системного анализа, повысить творческую составляющую в работе менеджера. Это скажется на продажах на колличестве клиентов на одного менеджера. Менеджер начнет работать прозрачно, эффективно и творчески, в свою очередь клиент будет доволен менеджером.
Показатели дешевизны не самый главный фактор при выборе софта, главное в выборе это показатели эффективности.
А если менеджеры не могут обслужить 15 в день клиентов это означает не то, что они плохо работают, это означает, что они близки к пределу своих возможностей!
Что в свою очередь отражается на качестве их работы!
CRM - система позволяет снять с менеджера 90% рутины из-за которой страдает качество менеджерской работы. ПОднять его на уровень системного анализа, повысить творческую составляющую в работе менеджера. Это скажется на продажах на колличестве клиентов на одного менеджера. Менеджер начнет работать прозрачно, эффективно и творчески, в свою очередь клиент будет доволен менеджером.
10/06/2003
А что такое показатели эффективности ?
Уж не степень ли достижения цели это эффективность ?
И уж не ДЕНЬГИ ЛИ цель коммерческой организации ?
Если менеджеры не могут обслужить находясь на пределе своих возможностей - есть масса решений
- выгнать менеджеров на улицу и нанять новых - там таких ОЧЕНЬ МНОГО
(стоимости никакой - одна экономия)
- нанять еще менеджеров (пару за копейку)
- купить супер софт за XX XXX долларов внедрить его за YY YYY долларов и потом нанять еще 5 программеров дабы его обслуживали за ZZ ZZZ долларов - а он все равно будет ПАДАТЬ И ПАДАТЬ - за что придется платить WW WWW долларов
И Что эффективнее?
Теперь предположим фирма 1С (г-н Нуралиев АУ!) делает 1С : CRM
И продает его за $600
Это покупается в дополнение к 3 менеджерам - два менеджера увольняется как несправившиеся и вместо них нанимается 1 программер 1С - студент из института
Второе решение эффективно - а первое явно нет
А что такое показатели эффективности ?
Уж не степень ли достижения цели это эффективность ?
И уж не ДЕНЬГИ ЛИ цель коммерческой организации ?
Если менеджеры не могут обслужить находясь на пределе своих возможностей - есть масса решений
- выгнать менеджеров на улицу и нанять новых - там таких ОЧЕНЬ МНОГО
(стоимости никакой - одна экономия)
- нанять еще менеджеров (пару за копейку)
- купить супер софт за XX XXX долларов внедрить его за YY YYY долларов и потом нанять еще 5 программеров дабы его обслуживали за ZZ ZZZ долларов - а он все равно будет ПАДАТЬ И ПАДАТЬ - за что придется платить WW WWW долларов
И Что эффективнее?
Теперь предположим фирма 1С (г-н Нуралиев АУ!) делает 1С : CRM
И продает его за $600
Это покупается в дополнение к 3 менеджерам - два менеджера увольняется как несправившиеся и вместо них нанимается 1 программер 1С - студент из института
Второе решение эффективно - а первое явно нет
11/06/2003
Николай. По вашей логике, раньше этот менеджмент отсутствовал, а сегодня он "вдруг" появился. И разница в торговых операциях возросла в десятки раз. Ага, точно причем именно в 23 раза. А современные требования к качеству сделаны для идиотов, потому что нормальные люди без всех этих новомодных фенечек типа ИСО 90001 объходятся да еще и как.
А то что у нас в России делается 15 менеджерами, а на западе - 2 это показатель плохой подготовки этих менеджеров. Учить их лучше надо и отбирать перед этим. А то наберут 20 -летних мальчиков и девочек со средневысшим образованием, повешают им бирки "менеджер" и бегают вокруг да около - ах, какая КРМ хорошая да пригожая.
Если менеджера не могут обслужить 15 клиентов в день, это:
- показатель их низкой квалификации
- показатель неграмотной организации работы фирмы (именно организации а не отсутствие софта)
- неверной стратегии позиционирования
Заметьте (и соберите факты если желаете) - эти причины составляют 95% истинных неудач фирмы в области работы с клиентами, персоналом и пр. Но вот КРМ не выглядывает нигде. Стало быть толку от нее - ноль.
Почему менеджер приходит со своими клиентами? Объясняю - низкая квалификация большинства менеджеров. А менеджмент это не просто ремесло, это и наука и искусство. Хотя этому можно научить. Вот кого хорошо научили, либо сам сомг это понять - тот имеет и свою клиентскую базу и хороший заработок. Вот за такми фирмы гоняются.
А поднять рабоиту менеджера на новый уровень системмного анализа, повысить его творческую жилку.. - это ему не менеджером надо быть а аналитиком, и с клиентами вообще не работать. Потому как будет только системными теориями заниматься и творческие идеи генерировать.
Работа с клиентами равно как и менеджмент начинается задолго до продажи и уж тем более какого-то новомодного софта (явно ненужного и весьма дорогого). И в этом случае КРМ делу не поможет.
Николай. По вашей логике, раньше этот менеджмент отсутствовал, а сегодня он "вдруг" появился. И разница в торговых операциях возросла в десятки раз. Ага, точно причем именно в 23 раза. А современные требования к качеству сделаны для идиотов, потому что нормальные люди без всех этих новомодных фенечек типа ИСО 90001 объходятся да еще и как.
А то что у нас в России делается 15 менеджерами, а на западе - 2 это показатель плохой подготовки этих менеджеров. Учить их лучше надо и отбирать перед этим. А то наберут 20 -летних мальчиков и девочек со средневысшим образованием, повешают им бирки "менеджер" и бегают вокруг да около - ах, какая КРМ хорошая да пригожая.
Если менеджера не могут обслужить 15 клиентов в день, это:
- показатель их низкой квалификации
- показатель неграмотной организации работы фирмы (именно организации а не отсутствие софта)
- неверной стратегии позиционирования
Заметьте (и соберите факты если желаете) - эти причины составляют 95% истинных неудач фирмы в области работы с клиентами, персоналом и пр. Но вот КРМ не выглядывает нигде. Стало быть толку от нее - ноль.
Почему менеджер приходит со своими клиентами? Объясняю - низкая квалификация большинства менеджеров. А менеджмент это не просто ремесло, это и наука и искусство. Хотя этому можно научить. Вот кого хорошо научили, либо сам сомг это понять - тот имеет и свою клиентскую базу и хороший заработок. Вот за такми фирмы гоняются.
А поднять рабоиту менеджера на новый уровень системмного анализа, повысить его творческую жилку.. - это ему не менеджером надо быть а аналитиком, и с клиентами вообще не работать. Потому как будет только системными теориями заниматься и творческие идеи генерировать.
Работа с клиентами равно как и менеджмент начинается задолго до продажи и уж тем более какого-то новомодного софта (явно ненужного и весьма дорогого). И в этом случае КРМ делу не поможет.
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