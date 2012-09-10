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Оптимизация затрат за % от экономии
12:31
Совместно со своей командой оказываем сервис по экономии накладных расходов компании. Своего рода аутсорсинг и аудит закупок. Абсолютно любых и по всей России.
Схема работы предельно проста:
1. Клиент отправляет нам счета/кп от поставщиков;
2. Мы проводим детальный аудит закупки, связываемся с текущим поставщиком, получаем у него скидку;
3. Отправляем новый счет клиенту на тот же товар/услугу, но уже с меньшей стоимостью;
4. Клиент платит 20% от фактически сэкономленных денежных средств по счету. К примеру, изначально отправлен счет на 100 000 руб, мы получили скидку и отправили клиенту новый счет на 90 000 руб. Экономия в этом случае 10 000 руб, из которых 20% (2000 руб) - наш гонорар.
Оплата по факту поставки товара/получения услуги, то есть мы заинтересованы в том, чтобы клиент получил качественный товар/услугу.
Если сэкономить не получается, значит мы бесплатно проконтролировали закупку и вынесли вердикт, что цена хорошая, можно закупать.
Помогаем также экономить и частным лицам: покупка нового авто, строительство дома, ремонт квартиры. Всё может стоить дешевле.
Немного статистики:
Средний процент удачных сделок за текущий год (получена экономия) - 77,9%
Средний размер скидки - 15,6%
Общее количество отработанных заявок - 1471
Мне доверяют:
Ресо-Гарантия - страховая компания - http://www.reso.ru/
КрасоткаПро - интернет-магазин косметики - http://www.krasotkapro.ru/
Фабрика Скиф - производство мебельных комплектующих - http://www.skifltd.com/
Zorgtech - крупнейший производитель сенсорных информационных киосков - http://zorgtech.ru/
Биже.Ру - интернет-магазин бижутерии и аксессуаров - http://bije.ru/
Группа компаний Генезис - проектно-строительное предприятие - https://barentsproject.ru/
Силов - завод морской техники - http://seelowe.ru/
и многие-многие другие
Как выглядит аудит (пример выполненной работы по заявке):
Добрый день,
По Вашей заявке от 1.06 на закупку бетона на сумму 351 270 руб сообщаем следующее:
Всего проанализировано поставщиков - 29
Максимальная цена - 394 542 руб
Минимальная цена - 309 127 руб
Среднерыночная цена - 361 261 руб
Проведены переговоры с начальным поставщиком. Получена дополнительная скидка в размере 28 690 руб. Счет в приложении.
Также в приложении счет от альтернативного поставщика на сумму 309 127 руб. Общий размер экономии 42 143 руб.
Сведения об альтернативном поставщике:
Дата регистрации юр. лица: 10.09.2012
Оборот за 2015 год - 43 346 812 руб
Арбитражные дела отсутствуют
Более подробная информация по ссылке https://proverk.ru/kontragent/
Контакты:
Москва +7 499 394 75 49
Санкт-Петербург +7 812 967 73 96
hello@renaturusov.ru
www.renaturusov.ru
facebook.com/pricenegotiator
Видео об услуге
https://www.youtube.com/watch?v=c2pJPBWDUtA
Совместно со своей командой оказываем сервис по экономии накладных расходов компании. Своего рода аутсорсинг и аудит закупок. Абсолютно любых и по всей России.
Схема работы предельно проста:
1. Клиент отправляет нам счета/кп от поставщиков;
2. Мы проводим детальный аудит закупки, связываемся с текущим поставщиком, получаем у него скидку;
3. Отправляем новый счет клиенту на тот же товар/услугу, но уже с меньшей стоимостью;
4. Клиент платит 20% от фактически сэкономленных денежных средств по счету. К примеру, изначально отправлен счет на 100 000 руб, мы получили скидку и отправили клиенту новый счет на 90 000 руб. Экономия в этом случае 10 000 руб, из которых 20% (2000 руб) - наш гонорар.
Оплата по факту поставки товара/получения услуги, то есть мы заинтересованы в том, чтобы клиент получил качественный товар/услугу.
Если сэкономить не получается, значит мы бесплатно проконтролировали закупку и вынесли вердикт, что цена хорошая, можно закупать.
Помогаем также экономить и частным лицам: покупка нового авто, строительство дома, ремонт квартиры. Всё может стоить дешевле.
Немного статистики:
Средний процент удачных сделок за текущий год (получена экономия) - 77,9%
Средний размер скидки - 15,6%
Общее количество отработанных заявок - 1471
Мне доверяют:
Ресо-Гарантия - страховая компания - http://www.reso.ru/
КрасоткаПро - интернет-магазин косметики - http://www.krasotkapro.ru/
Фабрика Скиф - производство мебельных комплектующих - http://www.skifltd.com/
Zorgtech - крупнейший производитель сенсорных информационных киосков - http://zorgtech.ru/
Биже.Ру - интернет-магазин бижутерии и аксессуаров - http://bije.ru/
Группа компаний Генезис - проектно-строительное предприятие - https://barentsproject.ru/
Силов - завод морской техники - http://seelowe.ru/
и многие-многие другие
Как выглядит аудит (пример выполненной работы по заявке):
Добрый день,
По Вашей заявке от 1.06 на закупку бетона на сумму 351 270 руб сообщаем следующее:
Всего проанализировано поставщиков - 29
Максимальная цена - 394 542 руб
Минимальная цена - 309 127 руб
Среднерыночная цена - 361 261 руб
Проведены переговоры с начальным поставщиком. Получена дополнительная скидка в размере 28 690 руб. Счет в приложении.
Также в приложении счет от альтернативного поставщика на сумму 309 127 руб. Общий размер экономии 42 143 руб.
Сведения об альтернативном поставщике:
Дата регистрации юр. лица: 10.09.2012
Оборот за 2015 год - 43 346 812 руб
Арбитражные дела отсутствуют
Более подробная информация по ссылке https://proverk.ru/kontragent/
Контакты:
Москва +7 499 394 75 49
Санкт-Петербург +7 812 967 73 96
hello@renaturusov.ru
www.renaturusov.ru
facebook.com/pricenegotiator
Видео об услуге
https://www.youtube.com/watch?v=c2pJPBWDUtA
12:32
Приветствую всех!
Буду рад ответить на любые вопросы.
Первые три заявки (от разных компаний) отработаем бесплатно, чтобы Вы могли протестить услугу.
Приветствую всех!
Буду рад ответить на любые вопросы.
Первые три заявки (от разных компаний) отработаем бесплатно, чтобы Вы могли протестить услугу.
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