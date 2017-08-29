Оплата с применением новых ККТ
Wadim Do,
da du
da du
|3
29/08/2017
Добрый день,
Можно ли принимать оплату наличными за товары с использованием ККТ по месту регистрации ИП (квартира) при продаже товаров при отсутствии официального офиса/магазина/? Товары выдаются в другом месте - у поставщика со склада или магазина.
Предусмотрены ли какие-то санкции и штрафы за это?
Добрый день,
Можно ли принимать оплату наличными за товары с использованием ККТ по месту регистрации ИП (квартира) при продаже товаров при отсутствии официального офиса/магазина/? Товары выдаются в другом месте - у поставщика со склада или магазина.
Предусмотрены ли какие-то санкции и штрафы за это?
Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
30/08/2017
ну вообще это незаконная торговля
ну вообще это незаконная торговля
Татьяна Старцева,
Директор Налоговые стратегии
Директор Налоговые стратегии
07/09/2017
Незаконная в чем? Если ИП зарегистрирован, Касса поставлена на учет и торговля осуществляется не запрещенными товарами либо требующими специальных условий ( наркотики, алкоголь и тп)
У ИП может быть договор со складом на ответ хранение например.
А по сути вопроса смотря чем и как Вы будете торговать. Как будут оформлены документы. Сколько будет сделок в месяц?
Розничная торговля в жилом помещении невозможна.
Но вести дела из дома ИП может. Даже Директор ООО может
Незаконная в чем? Если ИП зарегистрирован, Касса поставлена на учет и торговля осуществляется не запрещенными товарами либо требующими специальных условий ( наркотики, алкоголь и тп)
У ИП может быть договор со складом на ответ хранение например.
А по сути вопроса смотря чем и как Вы будете торговать. Как будут оформлены документы. Сколько будет сделок в месяц?
Розничная торговля в жилом помещении невозможна.
Но вести дела из дома ИП может. Даже Директор ООО может
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив