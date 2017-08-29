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Оплата с применением новых ККТ



Ссылка на сообщение Wadim Do,
da du
3
29/08/2017

Добрый день,
Можно ли принимать оплату наличными за товары с использованием ККТ по месту регистрации ИП (квартира) при продаже товаров при отсутствии официального офиса/магазина/? Товары выдаются в другом месте - у поставщика со склада или магазина.
Предусмотрены ли какие-то санкции и штрафы за это?



Ссылка на сообщение Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
30/08/2017

ну вообще это незаконная торговля



Ссылка на сообщение Татьяна Старцева,
Директор Налоговые стратегии
07/09/2017

Незаконная в чем? Если ИП зарегистрирован, Касса поставлена на учет и торговля осуществляется не запрещенными товарами либо требующими специальных условий ( наркотики, алкоголь и тп)

У ИП может быть договор со складом на ответ хранение например.

А по сути вопроса смотря чем и как Вы будете торговать. Как будут оформлены документы. Сколько будет сделок в месяц?

Розничная торговля в жилом помещении невозможна.
Но вести дела из дома ИП может. Даже Директор ООО может


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