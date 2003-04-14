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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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openwww.ru



Ссылка на сообщение Павел Коротов
14/04/2003

Году в 1998 (в первой половине) это могло бы быть актуально - Интернет был еще в диковинку, да и дорогим достаточно, и давать такой доступ с каждым купленным модемом было бы неплохой идеей. Заодно, и первых пользователей к интернет-покупкам бы приучили. Сейчас, когда киоски с интернет-картами появились на месте многочисленных снесенных пивных палаток, а самый дешевый доступ стоит смехотворные 5 у.е., вряд ли кто-то, кроме халявщиков, будет пользоваться бесплатным доступом - чем чего-то в браузере прописывать - проще карточку пойти купить, если уже надо совершить приобретение через Сеть.



Ссылка на сообщение Маринцев Валерий
15/04/2003

Ваш разговор меня подтолкнул предложить своему клиенту одну интересную вещь. ;)

Это не новинка, так многие уже делаю(правда замечал только у провайдеров), но всё же.

Их(клиентов) ИМ работает на всю Россию, но как правило 60-70% клиентов из Москвы. Почему бы не поставить компьютер, туда сайт. Пусть звонят по выделеному для этого телефону и будут на этом же ИМ, но платить за интернет не будут.

Так делает РОЛ, покупаешь карточку, звонишь по телефону, соединяешься(бесплатно) с их сайтом. Регистрируешь карточку и тебе дают логин и пароль для последующего путешествия по интернету. Можно походить по их локальному сайту, почитать новости и т.д. но за это соединение не платишь.

Тоже самое можно сделать для ИМ у которых большенство покупателей в Москве.

Почему бы и нет? Им(клиентам) халява и дальше их сайта не уйдут. ;)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/04/2003

Ну ты даешь...

Провайдер может хотя бы пулов 60 на один спец. сервер поставить. Тот же РОЛ. А ты что, если комп просто в телефон. сеть воткнешь?

"В мой магазин заходят строго по одному!" :):):)

Или там такой крутой магазин, что юзер будет пол-дня дозваниваться? Ну разве что бессмертием торговать...

Если уж юзер что решил купить, то он будет пол-часа ковыряться. А остальные отдыхают! :) Конкурент позвонит и просадит твой магазин на весь день...

Кроме того, пролетают те, кто на выделенках, а это наиболее платежеспособная часть рунета (даже если она на службе - значит контора не бедная).



И даже если ты у себя все необходимое оборудование поставишь, для того, что бы по 20 человек одновременно должны сидеть, представь, в какое идиотское положение ты юзера ставишь! Для того, что бы на другой сайт перейти, надо не ссылку нажимать. а ПЕРЕЗВАНИВАТЬ ПО ДРУГОМУ ТЕЛЕФОНУ!!! Совсем плохой :)?



Валера, умные магазины делают большие входные двери и строят огромный удобные парковки перед магазином. А ты предлагаешь перед входом выкопать огромную яму и перекинуть мостик узенький. "Проход бесплатный".



Ребятки, послухайте старика! Работайте с господином ПОКУПАТЕЛЕМ! Если он к вам пришел отдать 100$ за товар, он не будет считать 1$ за его собственный доступ в интернет. В крайнем случае - сделайте ему "специальную скидку на доступ в интернет на 1$"ю Он оценит!



И к "доктору" сходите! Вырежте этот геморрой раз и навсегда. И не запускайте болезнь!



Ссылка на сообщение ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
03/02/2004

ЗДОРОВЬЕ(СНИЖЕНИЕ ВЕСА) И КРАСОТУ КУПИТЬ МОЖНО!!!

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ОЛЬГА ОЛЕГОВНА

www.asidora.h1.ru



Ссылка на сообщение Edward
03/02/2004

Допокупались, Ольга Олеговна.

Сомневаюсь я насчет вашего здоровья.



Ссылка на сообщение Edward
03/02/2004

Наверное, есть смысл автоматически блокировать старые треды по проществию некоторого времени. А то ненормальных все больше и больше.



Ссылка на сообщение Константин
03/02/2004

Поддерживаю. Сделайте, плиз, так, что б по прошествию N месяцев, если в топике нет новых сообщений (значит он никому не интересен) топик автоматически считался закрытым. Становился "Только для чтения".



Ссылка на сообщение bornholio
03/02/2004

н-да, опенввв принес за месяц 3 покупки, т.е. баксей 10-15...

месяц подключения - 250, можно скинуть раза в 3, но все равно дорого...


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