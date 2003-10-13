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очень нужны советы!!!



Ссылка на сообщение Mishael
13/10/2003

Это правильно. Посмотри как другие делают и слижи. Каталог по многим параметрам, поиск, связывание товаров в наборы и комплекты, многопараметрический заказ, экспорт данных из 1С, взаимодействие с менеджером, партнерская программа и пр. могу еще ответить на вопросы по аське. 110200076



Ссылка на сообщение Nik
15/10/2003

Орешин Михаил:

Последняя книга в русском издании получилась не ахти. К тому же лучше всё таки начинать с азов т.е. "Основ...". Хотя это уже кому как нравится.



А "Позиционирования" Траута стоят потраченного времени?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
15/10/2003

2Nik

Что касаемо потраченного времени, то тут нет однозначного ответа. Можно с пеной у рта спорить обо всех этих книжках, но это без толку! ИМХО.

Информация приходит в нужное время к нужному человеку. Если одна и таже книжка кому-то не понравилась, а кому-то явилась откровением, тут дело не в книжке.

Лично мне Траут ничего не дал, кроме того, что многие его мысли созвучны моим.



Ссылка на сообщение Nik
15/10/2003

Светлана:

Я спросил именно про них, потому что Михаил не отнёс траутовские "Позиционирования" к рекомендуемым книгам. Согласитесь, плохие книги они для всех плохие и откровением стать вряд ли могут.



Ссылка на сообщение Сергей
15/10/2003

Amalka

#Но почему полностью на его слова полагаться не стоит?????#

Просто потому, что вы по разные стороны денег. И работы. Поэтому лучше говорить в несколько этапов. Первая консультация - возникнут вопросы, можно подумать на работе, с коллегами, что-то всплывет. Скорее всего исполнитель уже делал подобное и типовую часть задачи выполнит сам, а вот учесть вашу специфику, это только с вашей подачи.


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