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очень нужны советы!!!
13/10/2003
Это правильно. Посмотри как другие делают и слижи. Каталог по многим параметрам, поиск, связывание товаров в наборы и комплекты, многопараметрический заказ, экспорт данных из 1С, взаимодействие с менеджером, партнерская программа и пр. могу еще ответить на вопросы по аське. 110200076
Это правильно. Посмотри как другие делают и слижи. Каталог по многим параметрам, поиск, связывание товаров в наборы и комплекты, многопараметрический заказ, экспорт данных из 1С, взаимодействие с менеджером, партнерская программа и пр. могу еще ответить на вопросы по аське. 110200076
15/10/2003
2Nik
Что касаемо потраченного времени, то тут нет однозначного ответа. Можно с пеной у рта спорить обо всех этих книжках, но это без толку! ИМХО.
Информация приходит в нужное время к нужному человеку. Если одна и таже книжка кому-то не понравилась, а кому-то явилась откровением, тут дело не в книжке.
Лично мне Траут ничего не дал, кроме того, что многие его мысли созвучны моим.
2Nik
Что касаемо потраченного времени, то тут нет однозначного ответа. Можно с пеной у рта спорить обо всех этих книжках, но это без толку! ИМХО.
Информация приходит в нужное время к нужному человеку. Если одна и таже книжка кому-то не понравилась, а кому-то явилась откровением, тут дело не в книжке.
Лично мне Траут ничего не дал, кроме того, что многие его мысли созвучны моим.
15/10/2003
Amalka
#Но почему полностью на его слова полагаться не стоит?????#
Просто потому, что вы по разные стороны денег. И работы. Поэтому лучше говорить в несколько этапов. Первая консультация - возникнут вопросы, можно подумать на работе, с коллегами, что-то всплывет. Скорее всего исполнитель уже делал подобное и типовую часть задачи выполнит сам, а вот учесть вашу специфику, это только с вашей подачи.
Amalka
#Но почему полностью на его слова полагаться не стоит?????#
Просто потому, что вы по разные стороны денег. И работы. Поэтому лучше говорить в несколько этапов. Первая консультация - возникнут вопросы, можно подумать на работе, с коллегами, что-то всплывет. Скорее всего исполнитель уже делал подобное и типовую часть задачи выполнит сам, а вот учесть вашу специфику, это только с вашей подачи.
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