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07/02/2004
Дмитрий! Вот тут тебе уже несколько раз подсказывают, объяви конкурс или тендер.
А у меня как раз для этого инструмент обновлен- www.kupim.ru. Захочешь поставить договорную цену-пиши ее=0. Но за деньги и результат требовать можно. Или пока силенок не накопили? Тогда сам с компаний шустрее шевелите мозгами, книжки почитайте.Все проблемы решаются в системе координат "время-деньги". И нужна определенная площадь для решения каждой задачи (либо назови-произведение)
Чем меньше денег, тем больше времени уйдет на решение.
Успехов.
Дмитрий! Вот тут тебе уже несколько раз подсказывают, объяви конкурс или тендер.
А у меня как раз для этого инструмент обновлен- www.kupim.ru. Захочешь поставить договорную цену-пиши ее=0. Но за деньги и результат требовать можно. Или пока силенок не накопили? Тогда сам с компаний шустрее шевелите мозгами, книжки почитайте.Все проблемы решаются в системе координат "время-деньги". И нужна определенная площадь для решения каждой задачи (либо назови-произведение)
Чем меньше денег, тем больше времени уйдет на решение.
Успехов.
13/12/2004
Слоган - Мы творим креатив!!
или проблемы с творчеством?? вам поможет доктор креатив... Самое главное чтобы было не понятно, но со смыслом...
----------------
:):):):):)
Сами-то поняли, что написали?
Что такое "креатив"? - это ТВОРЧЕСТВО.
По вашему получается:
- Мы творим творчество!
- вам поможет доктор творчества! (типа вылечит вас навсегда!) :):)
Слоган - Мы творим креатив!!
или проблемы с творчеством?? вам поможет доктор креатив... Самое главное чтобы было не понятно, но со смыслом...
----------------
:):):):):)
Сами-то поняли, что написали?
Что такое "креатив"? - это ТВОРЧЕСТВО.
По вашему получается:
- Мы творим творчество!
- вам поможет доктор творчества! (типа вылечит вас навсегда!) :):)
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