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Оцените слоган для сайта



Ссылка на сообщение Вячеслав
07/02/2004

Дмитрий! Вот тут тебе уже несколько раз подсказывают, объяви конкурс или тендер.

А у меня как раз для этого инструмент обновлен- www.kupim.ru. Захочешь поставить договорную цену-пиши ее=0. Но за деньги и результат требовать можно. Или пока силенок не накопили? Тогда сам с компаний шустрее шевелите мозгами, книжки почитайте.Все проблемы решаются в системе координат "время-деньги". И нужна определенная площадь для решения каждой задачи (либо назови-произведение)

Чем меньше денег, тем больше времени уйдет на решение.

Успехов.



Ссылка на сообщение $lavick
13/12/2004

Слоган - Мы творим креатив!!

или проблемы с творчеством?? вам поможет доктор креатив... Самое главное чтобы было не понятно, но со смыслом...



Ссылка на сообщение Константин
13/12/2004

Слоган - Мы творим креатив!!

или проблемы с творчеством?? вам поможет доктор креатив... Самое главное чтобы было не понятно, но со смыслом...

----------------

:):):):):)

Сами-то поняли, что написали?

Что такое "креатив"? - это ТВОРЧЕСТВО.

По вашему получается:

- Мы творим творчество!

- вам поможет доктор творчества! (типа вылечит вас навсегда!) :):)


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