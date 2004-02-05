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05/02/2004
Или созидать и творить. Кому как угодно
Или созидать и творить. Кому как угодно
05/02/2004
Слоган придумали сами, выбирали из множества предложенных тоже самими нами. Одна из пресследуемых целей - мотивировать пользователей инета на придумывание разного рода идей..Пока только есть форумы ( http://bnd.ru ), есть движущая сила, которая готова организовывать новостную ленту и общение... Посмотрим что из этого получится..
Слоган придумали сами, выбирали из множества предложенных тоже самими нами. Одна из пресследуемых целей - мотивировать пользователей инета на придумывание разного рода идей..Пока только есть форумы ( http://bnd.ru ), есть движущая сила, которая готова организовывать новостную ленту и общение... Посмотрим что из этого получится..
06/02/2004
Сдается мне, что те, кто действительно пиарит и креативит, в любом городе иль деревне, не тусуются на интернет-форумах, а зарабатывают деньги.
А основной костяк интернет-тусовки - не очень занятые товарищи.
/костяк от слова кость, ничего общего с мужским именем Костя ;)/
Хотя я могу ошибаться...
Сдается мне, что те, кто действительно пиарит и креативит, в любом городе иль деревне, не тусуются на интернет-форумах, а зарабатывают деньги.
А основной костяк интернет-тусовки - не очень занятые товарищи.
/костяк от слова кость, ничего общего с мужским именем Костя ;)/
Хотя я могу ошибаться...
07/02/2004
=Дмитрий
Слоган никуда не годится. Ищите дальше. Причем привлекайте именно ту аудиторию, для которой делаете сайт. Может не сразу, но надо стараться и ждать удачного решения. Это:
во-первых, соберет вокруг Вашего проекта людей и создаст целевых посетитетелй
во-вторых, решит Вам задачу удачного слогана.
Можно (и даже нужно) привлечь к решению проблем со слоганом на конкурсной основе за определенное вознаграждение. Этот отлично стимулирует.
Самое главное, чего Вам не хватает - это наличия технологии творческого поиска. А также умения применять разные методы стимулирования к такому действу. Вы должны понять, как это делается и какие методы существуют в мире вообще. Тогда от Вашего сайта будет толк. В его основе должен лежать реальный механизм, как например "мозговой штурм" или что-то другое. Но основа обязательно должна быть. На одной удобной коммуникации (это есть сайт и сеть интернет) далеко не уедешь.
=Дмитрий
Слоган никуда не годится. Ищите дальше. Причем привлекайте именно ту аудиторию, для которой делаете сайт. Может не сразу, но надо стараться и ждать удачного решения. Это:
во-первых, соберет вокруг Вашего проекта людей и создаст целевых посетитетелй
во-вторых, решит Вам задачу удачного слогана.
Можно (и даже нужно) привлечь к решению проблем со слоганом на конкурсной основе за определенное вознаграждение. Этот отлично стимулирует.
Самое главное, чего Вам не хватает - это наличия технологии творческого поиска. А также умения применять разные методы стимулирования к такому действу. Вы должны понять, как это делается и какие методы существуют в мире вообще. Тогда от Вашего сайта будет толк. В его основе должен лежать реальный механизм, как например "мозговой штурм" или что-то другое. Но основа обязательно должна быть. На одной удобной коммуникации (это есть сайт и сеть интернет) далеко не уедешь.
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