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Оцените слоган для сайта



Ссылка на сообщение Euhenio
05/02/2004

Или созидать и творить. Кому как угодно



Ссылка на сообщение Константин
05/02/2004

Творчество - это и есть создание, привнесение, творение нового (идей в частности).



Ссылка на сообщение Euhenio
05/02/2004

А реализация уже готовых идей? Или это уже не творчество?



Ссылка на сообщение Константин
05/02/2004

И да и нет.

Строитель реализует чужой проект - творчество?

Рабочиу на конвейре тоже реализует чьи то идею. Каждую минуту реализует. - творчество?



Ссылка на сообщение Euhenio
05/02/2004

ТОгда позвольте спросить, кто есть технолог на заводе, творец али как? А он как раз реализует чью то идею, чужой проект



Ссылка на сообщение Dmitry
05/02/2004

Слоган придумали сами, выбирали из множества предложенных тоже самими нами. Одна из пресследуемых целей - мотивировать пользователей инета на придумывание разного рода идей..Пока только есть форумы ( http://bnd.ru ), есть движущая сила, которая готова организовывать новостную ленту и общение... Посмотрим что из этого получится..



Ссылка на сообщение Константин
05/02/2004

мотивировать пользователей инета на придумывание разного рода идей.

-----------------

Имхо, проще всего мотивировать их на это дело не слоганом, а деньгами. Верный способ, сбоев не дает.



Ссылка на сообщение Edward
06/02/2004

Технолог - безусловно творец. Не меньший, чем конструктор.



Ссылка на сообщение Алексей
06/02/2004

Креатив - новые, НЕСТАНДАРТНЫЕ решения....Ище большее мдяяяя...



Ссылка на сообщение Вячеслав
06/02/2004

По русски английское лепим, а потом разбираемся, что это такое. И каждый тут уже "креативщик". А слоган слабоват. Так и хочется ? знак поставить. А надо ! Есть классика:"Кто владеет информацией..." Во типа этого что то и надо. Наша информация-Ваш успех! Ну я не креативщик. Думайте.



Ссылка на сообщение Dmitry
06/02/2004

Деньгами тоже можно, но лучше я думаю - возможностью трудоустроиться в хорошее место (надо чтобы потенциальные работодатели тоже следили за сайтом и кандидатами) или чем-то другим - тут нужно думать..



Ссылка на сообщение Константин
06/02/2004

:) Наивняк... ты на состав.ру, кретифф или екзекутив ходишь?

Желающих попользоваться чужими мозгами на халявку - как мышей на пшеничном поле. А вот реальные тендеры "за креатив" объявить, с премией - как кротов в Антарктиде...



Ссылка на сообщение Роман
06/02/2004

Сдается мне, что те, кто действительно пиарит и креативит, в любом городе иль деревне, не тусуются на интернет-форумах, а зарабатывают деньги.

А основной костяк интернет-тусовки - не очень занятые товарищи.

/костяк от слова кость, ничего общего с мужским именем Костя ;)/



Хотя я могу ошибаться...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
06/02/2004

Роман, в основном согласна, только зарабатывать деньги можно и тусуясь на форумах. Но это на любителя.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
07/02/2004

=Дмитрий

Слоган никуда не годится. Ищите дальше. Причем привлекайте именно ту аудиторию, для которой делаете сайт. Может не сразу, но надо стараться и ждать удачного решения. Это:

во-первых, соберет вокруг Вашего проекта людей и создаст целевых посетитетелй

во-вторых, решит Вам задачу удачного слогана.

Можно (и даже нужно) привлечь к решению проблем со слоганом на конкурсной основе за определенное вознаграждение. Этот отлично стимулирует.

Самое главное, чего Вам не хватает - это наличия технологии творческого поиска. А также умения применять разные методы стимулирования к такому действу. Вы должны понять, как это делается и какие методы существуют в мире вообще. Тогда от Вашего сайта будет толк. В его основе должен лежать реальный механизм, как например "мозговой штурм" или что-то другое. Но основа обязательно должна быть. На одной удобной коммуникации (это есть сайт и сеть интернет) далеко не уедешь.


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