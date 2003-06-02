/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Оцените пожалуйста...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
02/06/2003

Кусака, я такой человек. Если считать промойУШИн "электронным бизнесом".

Ну И что?

Проект по продаже заготовок для вышивания на западе - нормальный проект. Но я тоже не понял, что там "оценивать"? С таким же успехом я могу булочную в соседнем доме оценить.

Прибыльный проект? да, возможно прибыльный.

Получили лишние хосты и "засветку" - получили.

Стало ли у них больше покупателей, из России в частности? - вряд ли.

Чего беситься-то?

Покатит такой проект у нас? ну в принципе покатит. Но с на порядок меньшими деньгами. Народ "дачами" занят, а не вышиванием. Менталитет-с... Азия-с...



Ссылка на сообщение Михаил
02/06/2003

2 FFR

Вы писали: "Дорогая Евгения, хотелось бы на Ваш сайтик глянуть, а может и чего прикупить..."



А затем: "Уважаемый Олег,

Чего Вам непонятно? Когда Вы хотите увеличить свои продажи, то в первую очередь даете ссылку на свой магазин рисунков для вышивки."



Странно... Выглядит как будто вы ставите этому магазину в вину выполнение вашей собственной просьбы.

А зачем просили ссылку?



И еще откуда у вас сведения, что Евгения приводит ложные сведения о своем бизнесе? Вы имеете доступ к бухгалтерии этого магазина или вам просто так хочется?

Тут все-таки не совсем ламеры захаживают. Google PageRank этого магазина 5/10!!! И это за каких-то 3 месяца!!! Например, у сайта http://oborot.ru Google PageRank всего 3/10.



Далее, не пойму о каких 2-х годах существования этого магазина вы говорите. Посмотрите, домен их был зарегистрирован в этом году. Мое мнение (а я немного разбираюсь в электронной торговле) - это выдающийся бизнес и Евгения уже несомненно вошла в историю Интерента. Мои поздравления всем, кто участвовал в создании и раскрутке этого сайта. Хотелось бы поближе познакомиться с компанией, где создают такие выдающиеся сайты.



Ссылка на сообщение FFR
02/06/2003

Миша!!!!!

Дай ссылочу пожалуйста!!!



Ссылка на сообщение Freech
03/06/2003

Кто же такой Михаил, может быть сам Михаил Матаев - президент компании join2day или один из владельцев сайта, раскрученный этой компанией ???

Ну а PageRank далеко не единственный показатель успешности проекта



Ссылка на сообщение Михаил
03/06/2003

2 K. T.

Вопрос был, как мне показалось не в том хорош ли этот проект, а насколько темпы развития этого проекта соответствуют, отстают или обгоняют общепринятые темпы роста продаж е-магазинов.



У этого магазина, насколько мне известно, вообще нет покупателей в России.:-( Поэтому обвинять их в PR с целью увеличить продажи бессмысленно. Да и машины вышивальные в Москве стоят около $3000. Не думаю, что там много покупателей.



"Хосты" магазину без надобности, т.к. денег не приносят. Нужны покупатели. Ваш пост был единственным профессиональным постом в тему. Остальные просто какие-то ламерские. Как я понимаю, на этот форум ходят в основном люди еще не занимающиеся электронной коммерцией, а желающие изучить это дело.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/06/2003

:) Вот и я про то. ТУТ то что он делает? :)

Темпы. Ну по нашим меркам - просто дрэгстер какой-то, чудовищные темпы. Но "ихним" - ну в принципе так, "домашний бизнес". Но успешный и с перспективой.



То, что в России это "не очень" - дело не в ценах, а в том, что пожилая немка или американка (и даже средних лет, и молодые) считает это нормальным занятием и даже бизнесом. Т.е. "индустрия" ремесел и народных промыслов развита на 2-3 порядка больше чем в России. У нас все это поповытравили каленом железом. Поэтому это так, занятие "для себя".

Я вижу в магазинах такие заготовки для вышивания (и строго импортные), но ни разу не видел, что бы покупали. Хотя если правильно поставить - может и пойдет.



Ссылка на сообщение Олег
04/06/2003

Михаил. Если слово Ламер так испугало вас, что вы даже не удосужились прочитать самый первый вопрос, то вкратце повторю его: "... результаты неплохие... можно ли их улучшить".

А выяснять насколько они чему-то соответствуют или нет - такая задача не ставилась. Именно поэтому я как профессионал и спросил Евгению (или кто там под нее спрятался). Зачем вам это надо, т.е. какие мотивы повышения результатов. Чего мало: славы, денег, адреналина в крови... И чем вы готовы Вы готовы рискнуть, чтобы повысить результаты: деньгами, временем, здоровьем и т.д.

Что в итоге - ответа не последовало. Следовательно, вывод - этот пост не более чем ПР-акция для продвижения вышеупомянутого ресурса, типа спам.

Повторюсь, что на месте "Евгении" я бы не торопился с увеличением результатов. Тем более что они и так неплохие и всего за 2 месяца. Улучшить можно только если опять начать сначала (т.е. открутить время назад) и пойти немного иначе. Впротивном случае надо просто продолжать, а результаты со временем сами вырастут. Все просто.



Ссылка на сообщение Сердитый
24/06/2003

Евгения,

А как можно посмотреть посещаемость на вашем сайте, что то не верится , что можно продать на такую сумму



Ссылка на сообщение Олег
24/06/2003

Скорее всего там не в посещаемости дело, а в сумме каждого покупателя, которую он оставил на этом сайте. Хотя не скрою и мне тоже было бы интересно посмотреть статистику.



Ссылка на сообщение FFR
25/06/2003

Дык ктож вам ее покажет?

Я у него просто линк просил и того то нету....

Лохохо......



Ссылка на сообщение Олег
25/06/2003

Жаль, если так...:(



Ссылка на сообщение gane
17/01/2004

лохи открывайте кошельки и ждите как вас натянут эти ребятки из join2day они уж вам пораскажут как деньги текут из вашег кармана в их



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
17/01/2004

Насчет кошельков не будем торопиться. Даже Михаилу при всем уважении к нему и всем его старании я свой кошелек не открою и денег не дам. Хотя его странное молчание на наши вопросы заставляет задуматься... или подождать еще немного.


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены