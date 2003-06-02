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02/06/2003
Кусака, я такой человек. Если считать промойУШИн "электронным бизнесом".
Ну И что?
Проект по продаже заготовок для вышивания на западе - нормальный проект. Но я тоже не понял, что там "оценивать"? С таким же успехом я могу булочную в соседнем доме оценить.
Прибыльный проект? да, возможно прибыльный.
Получили лишние хосты и "засветку" - получили.
Стало ли у них больше покупателей, из России в частности? - вряд ли.
Чего беситься-то?
Покатит такой проект у нас? ну в принципе покатит. Но с на порядок меньшими деньгами. Народ "дачами" занят, а не вышиванием. Менталитет-с... Азия-с...
Кусака, я такой человек. Если считать промойУШИн "электронным бизнесом".
Ну И что?
Проект по продаже заготовок для вышивания на западе - нормальный проект. Но я тоже не понял, что там "оценивать"? С таким же успехом я могу булочную в соседнем доме оценить.
Прибыльный проект? да, возможно прибыльный.
Получили лишние хосты и "засветку" - получили.
Стало ли у них больше покупателей, из России в частности? - вряд ли.
Чего беситься-то?
Покатит такой проект у нас? ну в принципе покатит. Но с на порядок меньшими деньгами. Народ "дачами" занят, а не вышиванием. Менталитет-с... Азия-с...
02/06/2003
2 FFR
Вы писали: "Дорогая Евгения, хотелось бы на Ваш сайтик глянуть, а может и чего прикупить..."
А затем: "Уважаемый Олег,
Чего Вам непонятно? Когда Вы хотите увеличить свои продажи, то в первую очередь даете ссылку на свой магазин рисунков для вышивки."
Странно... Выглядит как будто вы ставите этому магазину в вину выполнение вашей собственной просьбы.
А зачем просили ссылку?
И еще откуда у вас сведения, что Евгения приводит ложные сведения о своем бизнесе? Вы имеете доступ к бухгалтерии этого магазина или вам просто так хочется?
Тут все-таки не совсем ламеры захаживают. Google PageRank этого магазина 5/10!!! И это за каких-то 3 месяца!!! Например, у сайта http://oborot.ru Google PageRank всего 3/10.
Далее, не пойму о каких 2-х годах существования этого магазина вы говорите. Посмотрите, домен их был зарегистрирован в этом году. Мое мнение (а я немного разбираюсь в электронной торговле) - это выдающийся бизнес и Евгения уже несомненно вошла в историю Интерента. Мои поздравления всем, кто участвовал в создании и раскрутке этого сайта. Хотелось бы поближе познакомиться с компанией, где создают такие выдающиеся сайты.
2 FFR
Вы писали: "Дорогая Евгения, хотелось бы на Ваш сайтик глянуть, а может и чего прикупить..."
А затем: "Уважаемый Олег,
Чего Вам непонятно? Когда Вы хотите увеличить свои продажи, то в первую очередь даете ссылку на свой магазин рисунков для вышивки."
Странно... Выглядит как будто вы ставите этому магазину в вину выполнение вашей собственной просьбы.
А зачем просили ссылку?
И еще откуда у вас сведения, что Евгения приводит ложные сведения о своем бизнесе? Вы имеете доступ к бухгалтерии этого магазина или вам просто так хочется?
Тут все-таки не совсем ламеры захаживают. Google PageRank этого магазина 5/10!!! И это за каких-то 3 месяца!!! Например, у сайта http://oborot.ru Google PageRank всего 3/10.
Далее, не пойму о каких 2-х годах существования этого магазина вы говорите. Посмотрите, домен их был зарегистрирован в этом году. Мое мнение (а я немного разбираюсь в электронной торговле) - это выдающийся бизнес и Евгения уже несомненно вошла в историю Интерента. Мои поздравления всем, кто участвовал в создании и раскрутке этого сайта. Хотелось бы поближе познакомиться с компанией, где создают такие выдающиеся сайты.
03/06/2003
2 K. T.
Вопрос был, как мне показалось не в том хорош ли этот проект, а насколько темпы развития этого проекта соответствуют, отстают или обгоняют общепринятые темпы роста продаж е-магазинов.
У этого магазина, насколько мне известно, вообще нет покупателей в России.:-( Поэтому обвинять их в PR с целью увеличить продажи бессмысленно. Да и машины вышивальные в Москве стоят около $3000. Не думаю, что там много покупателей.
"Хосты" магазину без надобности, т.к. денег не приносят. Нужны покупатели. Ваш пост был единственным профессиональным постом в тему. Остальные просто какие-то ламерские. Как я понимаю, на этот форум ходят в основном люди еще не занимающиеся электронной коммерцией, а желающие изучить это дело.
2 K. T.
Вопрос был, как мне показалось не в том хорош ли этот проект, а насколько темпы развития этого проекта соответствуют, отстают или обгоняют общепринятые темпы роста продаж е-магазинов.
У этого магазина, насколько мне известно, вообще нет покупателей в России.:-( Поэтому обвинять их в PR с целью увеличить продажи бессмысленно. Да и машины вышивальные в Москве стоят около $3000. Не думаю, что там много покупателей.
"Хосты" магазину без надобности, т.к. денег не приносят. Нужны покупатели. Ваш пост был единственным профессиональным постом в тему. Остальные просто какие-то ламерские. Как я понимаю, на этот форум ходят в основном люди еще не занимающиеся электронной коммерцией, а желающие изучить это дело.
03/06/2003
:) Вот и я про то. ТУТ то что он делает? :)
Темпы. Ну по нашим меркам - просто дрэгстер какой-то, чудовищные темпы. Но "ихним" - ну в принципе так, "домашний бизнес". Но успешный и с перспективой.
То, что в России это "не очень" - дело не в ценах, а в том, что пожилая немка или американка (и даже средних лет, и молодые) считает это нормальным занятием и даже бизнесом. Т.е. "индустрия" ремесел и народных промыслов развита на 2-3 порядка больше чем в России. У нас все это поповытравили каленом железом. Поэтому это так, занятие "для себя".
Я вижу в магазинах такие заготовки для вышивания (и строго импортные), но ни разу не видел, что бы покупали. Хотя если правильно поставить - может и пойдет.
:) Вот и я про то. ТУТ то что он делает? :)
Темпы. Ну по нашим меркам - просто дрэгстер какой-то, чудовищные темпы. Но "ихним" - ну в принципе так, "домашний бизнес". Но успешный и с перспективой.
То, что в России это "не очень" - дело не в ценах, а в том, что пожилая немка или американка (и даже средних лет, и молодые) считает это нормальным занятием и даже бизнесом. Т.е. "индустрия" ремесел и народных промыслов развита на 2-3 порядка больше чем в России. У нас все это поповытравили каленом железом. Поэтому это так, занятие "для себя".
Я вижу в магазинах такие заготовки для вышивания (и строго импортные), но ни разу не видел, что бы покупали. Хотя если правильно поставить - может и пойдет.
04/06/2003
Михаил. Если слово Ламер так испугало вас, что вы даже не удосужились прочитать самый первый вопрос, то вкратце повторю его: "... результаты неплохие... можно ли их улучшить".
А выяснять насколько они чему-то соответствуют или нет - такая задача не ставилась. Именно поэтому я как профессионал и спросил Евгению (или кто там под нее спрятался). Зачем вам это надо, т.е. какие мотивы повышения результатов. Чего мало: славы, денег, адреналина в крови... И чем вы готовы Вы готовы рискнуть, чтобы повысить результаты: деньгами, временем, здоровьем и т.д.
Что в итоге - ответа не последовало. Следовательно, вывод - этот пост не более чем ПР-акция для продвижения вышеупомянутого ресурса, типа спам.
Повторюсь, что на месте "Евгении" я бы не торопился с увеличением результатов. Тем более что они и так неплохие и всего за 2 месяца. Улучшить можно только если опять начать сначала (т.е. открутить время назад) и пойти немного иначе. Впротивном случае надо просто продолжать, а результаты со временем сами вырастут. Все просто.
Михаил. Если слово Ламер так испугало вас, что вы даже не удосужились прочитать самый первый вопрос, то вкратце повторю его: "... результаты неплохие... можно ли их улучшить".
А выяснять насколько они чему-то соответствуют или нет - такая задача не ставилась. Именно поэтому я как профессионал и спросил Евгению (или кто там под нее спрятался). Зачем вам это надо, т.е. какие мотивы повышения результатов. Чего мало: славы, денег, адреналина в крови... И чем вы готовы Вы готовы рискнуть, чтобы повысить результаты: деньгами, временем, здоровьем и т.д.
Что в итоге - ответа не последовало. Следовательно, вывод - этот пост не более чем ПР-акция для продвижения вышеупомянутого ресурса, типа спам.
Повторюсь, что на месте "Евгении" я бы не торопился с увеличением результатов. Тем более что они и так неплохие и всего за 2 месяца. Улучшить можно только если опять начать сначала (т.е. открутить время назад) и пойти немного иначе. Впротивном случае надо просто продолжать, а результаты со временем сами вырастут. Все просто.
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