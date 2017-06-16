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Оцените мебельный интернет-магазин.
Евгений Есенин,
администратор AUROOM
администратор AUROOM
16/06/2017
Здравствуйте.
http://auroom.shop
Аудит, естественно, не прошу, но что самое ужасное сразу бросается в глаза?
Пикчи категорий в стадии наполнения. Древо категорий планирую переосмыслить.
Жесткая критика приветствуется.
Спасибо!
Здравствуйте.
http://auroom.shop
Аудит, естественно, не прошу, но что самое ужасное сразу бросается в глаза?
Пикчи категорий в стадии наполнения. Древо категорий планирую переосмыслить.
Жесткая критика приветствуется.
Спасибо!
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