Оцените дизайн

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Алексей Гавриленко,
Руководитель проекта cashbacki.ru
Руководитель проекта cashbacki.ru
29/06/2017
Привет всем! Вот пришел за советом. Создал сайт cashbacki.ru , старался как для себя. Но видно с фантазией у меня сложно. Взгляните и вы, может вы увидите, чего не хватает, а где перебор. Буду рад советам и дельной критике.
Привет всем! Вот пришел за советом. Создал сайт cashbacki.ru , старался как для себя. Но видно с фантазией у меня сложно. Взгляните и вы, может вы увидите, чего не хватает, а где перебор. Буду рад советам и дельной критике.
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