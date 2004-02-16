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Обсудим бесплатный движок OSCOMMERCE
16/02/2004
slavas нормально ставится и нормально работает тот ос-коммерц. Нормально видится поисковиками(правда надо доставить пару модулей, но это просто). И поэтому надо бы специалиста к нему, хотя бы на время.
А потом сделать "рядом" еще один магазин на тех же данных и таком же движке, но немного измененный, а "рядом" еще один...
И "оптимизаторы" тихо покурят в сторонке, рядом со своими дорвеями :)
А затрат-то будет всего еще на пару "хостингов", т.е. еще плюсь 100-150 баксов в год...
slavas нормально ставится и нормально работает тот ос-коммерц. Нормально видится поисковиками(правда надо доставить пару модулей, но это просто). И поэтому надо бы специалиста к нему, хотя бы на время.
А потом сделать "рядом" еще один магазин на тех же данных и таком же движке, но немного измененный, а "рядом" еще один...
И "оптимизаторы" тихо покурят в сторонке, рядом со своими дорвеями :)
А затрат-то будет всего еще на пару "хостингов", т.е. еще плюсь 100-150 баксов в год...
17/02/2004
OS-коммерс хорош всегда в том смысле, что тестируется миллионами заинтересованных людей по всему миру. А заказной движок будет тестироваться кем? Да Вашими клиентами, которые вовсе не горят желанием оказываться в роли тестеров. Итого - часть возможной прибыли уплыла в голубые дали.
Конечно, и платные движки иногда сделаны качественно.
Иными словами, я бы в Вашей ситуации начал с проверенных OS-движков, а заплатить бабки умникам всегда еще успеете.
OS-коммерс хорош всегда в том смысле, что тестируется миллионами заинтересованных людей по всему миру. А заказной движок будет тестироваться кем? Да Вашими клиентами, которые вовсе не горят желанием оказываться в роли тестеров. Итого - часть возможной прибыли уплыла в голубые дали.
Конечно, и платные движки иногда сделаны качественно.
Иными словами, я бы в Вашей ситуации начал с проверенных OS-движков, а заплатить бабки умникам всегда еще успеете.
17/02/2004
...Только разработка под Ваши конкретные нужды.
Я воспользовался с самого начала "Конструктором" (как всегда из-за нехватки денег и желания хоть как-то сэкономить). На сегодняшний день у меня переработано под мои нужды порядка 40% робота. По деньгам это вылетело еще в 1,5 первоначальной стоимости. Плюс (или минус) время и геморой на доработки, составление задания и ТД. Плюс, я сам не программер,--ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ по жизни и гуманитарий по образованию -- теперь получше некоторых профи разбираюсь в MySQL, PHP и прочих премудростях такого рода. И это при том, что у меня в штате профи программер. И все это вместо того, что бы делом заниматься!
Теперь готовлю деньги на НОВЫЙ движок по собственному тех. заданию, потому как дорабатывать конструктор дальше уже не имеет смысла.
...Только разработка под Ваши конкретные нужды.
Я воспользовался с самого начала "Конструктором" (как всегда из-за нехватки денег и желания хоть как-то сэкономить). На сегодняшний день у меня переработано под мои нужды порядка 40% робота. По деньгам это вылетело еще в 1,5 первоначальной стоимости. Плюс (или минус) время и геморой на доработки, составление задания и ТД. Плюс, я сам не программер,--ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ по жизни и гуманитарий по образованию -- теперь получше некоторых профи разбираюсь в MySQL, PHP и прочих премудростях такого рода. И это при том, что у меня в штате профи программер. И все это вместо того, что бы делом заниматься!
Теперь готовлю деньги на НОВЫЙ движок по собственному тех. заданию, потому как дорабатывать конструктор дальше уже не имеет смысла.
17/02/2004
Валерий
Не знаю, какой там у вас профи, но я бы ему круче сайта "Вот я, вот моя кошка, а это мы с друзьми на Новый год". Как и у вышезаявленного профи у вас та же проблема с метатегами и титлами - они все одинаковые и не зависят от страницы, тем более нет привязки к товарам. В итоге Гугле выдает одну!! ссылку по запросу cd.tut.by, Яндекс 23/87 - но их этих 23-х лишь одна ведет на ваш сайт, а остальные левые. И как же вы развиваете интернет бизнес, если вас не знают крупнейшие поисковики? При вашем количестве страниц и товаров нормально проиндексированный поисковиками сайт должен иметь тысячи страниц в поисковиках...
Валерий
Не знаю, какой там у вас профи, но я бы ему круче сайта "Вот я, вот моя кошка, а это мы с друзьми на Новый год". Как и у вышезаявленного профи у вас та же проблема с метатегами и титлами - они все одинаковые и не зависят от страницы, тем более нет привязки к товарам. В итоге Гугле выдает одну!! ссылку по запросу cd.tut.by, Яндекс 23/87 - но их этих 23-х лишь одна ведет на ваш сайт, а остальные левые. И как же вы развиваете интернет бизнес, если вас не знают крупнейшие поисковики? При вашем количестве страниц и товаров нормально проиндексированный поисковиками сайт должен иметь тысячи страниц в поисковиках...
17/02/2004
я поработал в 2-х конторах на разных движках в одной теме... первая -дорогой движок, но денег на раскрутку не давали. вторая - давали денег, но функционально движок не потянет серьезную работу - буду делать дорогой.
Если количество заказов небольшое и серьезная раскрутка и работа по клиентам не планируется (расчет скидок, сетевой маркетинг) - вполне можно обойтись дешевым движком.
я поработал в 2-х конторах на разных движках в одной теме... первая -дорогой движок, но денег на раскрутку не давали. вторая - давали денег, но функционально движок не потянет серьезную работу - буду делать дорогой.
Если количество заказов небольшое и серьезная раскрутка и работа по клиентам не планируется (расчет скидок, сетевой маркетинг) - вполне можно обойтись дешевым движком.
17/02/2004
2 Edward - доработка и запуск кого?
Не далее как вчера снес нафиг замученную версию того коммерса и поставил новую. Результат - 3-4 часа.
Теперь надо заполнить базу и м.б. что-нибудь еще подправить. Но "подправки" вполне можно делать 1(один) раз в неделю, а то и в месяц. Итого, при указанной Вами з/п - 50 - 150$ (вторая цифра ближе к истине) на установку магазина.
Еще что-то надо потратить на заполнение.
2 Edward - доработка и запуск кого?
Не далее как вчера снес нафиг замученную версию того коммерса и поставил новую. Результат - 3-4 часа.
Теперь надо заполнить базу и м.б. что-нибудь еще подправить. Но "подправки" вполне можно делать 1(один) раз в неделю, а то и в месяц. Итого, при указанной Вами з/п - 50 - 150$ (вторая цифра ближе к истине) на установку магазина.
Еще что-то надо потратить на заполнение.
18/02/2004
Доработка и запуск интернет-магазина как не трудно догадаться.
Ответный вопрос аналогичного качества: 3-4 часа для кого? И сколько мучили ту версию, которую перед этим снесли ;)
Я к тому, что хорошо когда удается сочетать талант организатора и коммерсанта с усидчивостью и кучей времени "самоделкина".
Далее, я не верю в автономную, безотказную работу софта, возможно, за исключением самых примитивных вариантов. И чем сложнее этот софт, тем больше у него поводов сломаться. Это значит, что магазин "делающий деньги", т.е. магазин с приличным оборотом обязан иметь тех.сапорт. За 150$ он будет соответствующего качества, проще говоря "никакого".
Доработка и запуск интернет-магазина как не трудно догадаться.
Ответный вопрос аналогичного качества: 3-4 часа для кого? И сколько мучили ту версию, которую перед этим снесли ;)
Я к тому, что хорошо когда удается сочетать талант организатора и коммерсанта с усидчивостью и кучей времени "самоделкина".
Далее, я не верю в автономную, безотказную работу софта, возможно, за исключением самых примитивных вариантов. И чем сложнее этот софт, тем больше у него поводов сломаться. Это значит, что магазин "делающий деньги", т.е. магазин с приличным оборотом обязан иметь тех.сапорт. За 150$ он будет соответствующего качества, проще говоря "никакого".
18/02/2004
2 Edward
----------
Ответный вопрос аналогичного качества: 3-4 часа для кого? И сколько мучили ту версию, которую перед этим снесли
----------
:)
Ответ - для веб-программиста
Мучали долго, но мучали с целью понять - а надо ли ставить всю эту фигню?
Теперь понятно - надо. В ближайшее время наполним, м.б. чуть-чуть "обточим" и будет работать. Возможно будет работать еще на нескольких сайтах. Есть бредовая идея сделать на его основе витрину для разных услуг: страхование, ИТ, туризм, стрительство. Основной плюс этой идеи для меня - обновлять витрину будут сами работники фирм.
Про техсаппорт.
Болеро.ру - большой магазин? А, например, Бегун - большая рекламная площадка? А Зенон - ничего такой провайдер и хостинг провайдер? А топ-лист от мейл.ру - солидный счетчик?
Так вот саппорт у них никакой, просто никакой - от ответов "не нравится не ешьте"(что еще простительно для бесплатных сервисов типа топ-листа), до некомпетентности сотрудников - "плавают" в собственных условиях предоставления услуги, путают технические термины, отвечают на почту через месяц(когда уже все решили по телефону и успели забыть)
Так что для обычного интернет-магазина "эконом-класса" можно просто забыть(и забить) на молниеносную техподдержку.
2 Edward
----------
Ответный вопрос аналогичного качества: 3-4 часа для кого? И сколько мучили ту версию, которую перед этим снесли
----------
:)
Ответ - для веб-программиста
Мучали долго, но мучали с целью понять - а надо ли ставить всю эту фигню?
Теперь понятно - надо. В ближайшее время наполним, м.б. чуть-чуть "обточим" и будет работать. Возможно будет работать еще на нескольких сайтах. Есть бредовая идея сделать на его основе витрину для разных услуг: страхование, ИТ, туризм, стрительство. Основной плюс этой идеи для меня - обновлять витрину будут сами работники фирм.
Про техсаппорт.
Болеро.ру - большой магазин? А, например, Бегун - большая рекламная площадка? А Зенон - ничего такой провайдер и хостинг провайдер? А топ-лист от мейл.ру - солидный счетчик?
Так вот саппорт у них никакой, просто никакой - от ответов "не нравится не ешьте"(что еще простительно для бесплатных сервисов типа топ-листа), до некомпетентности сотрудников - "плавают" в собственных условиях предоставления услуги, путают технические термины, отвечают на почту через месяц(когда уже все решили по телефону и успели забыть)
Так что для обычного интернет-магазина "эконом-класса" можно просто забыть(и забить) на молниеносную техподдержку.
18/02/2004
Забить/не забить опять таки определяется просто. Нужно посчитать стоимость простоя (а значит упущенную прибыль). Одно дело - маленький интернет-магазин, у которого пять покупателей в день. Другое дело озон, где счет идет на сотни. Цена простоя должна быть выше затрат на тех.саппорт. От этого и нужно отталкиваться, подбирая адекватный уровень тех.поддержки
Забить/не забить опять таки определяется просто. Нужно посчитать стоимость простоя (а значит упущенную прибыль). Одно дело - маленький интернет-магазин, у которого пять покупателей в день. Другое дело озон, где счет идет на сотни. Цена простоя должна быть выше затрат на тех.саппорт. От этого и нужно отталкиваться, подбирая адекватный уровень тех.поддержки
18/02/2004
OSC я использовал за основу. полноценный e-магазин ине не нужен но удобный класификатор, система выбора модификаций оказалась очень удобной. Я мог написать подобное сам, опыт есть. Но переделка под мои нужды заняла (без забивки базы товаров) 1 мес. Писать было б дольше. В плане индексаци и ипоисковиков - в статьях пишу теги ручками, а в описаниях товаров (95% страниц) - автоматом вставляю текст из описания.
результат меня устраивает:
OSC я использовал за основу. полноценный e-магазин ине не нужен но удобный класификатор, система выбора модификаций оказалась очень удобной. Я мог написать подобное сам, опыт есть. Но переделка под мои нужды заняла (без забивки базы товаров) 1 мес. Писать было б дольше. В плане индексаци и ипоисковиков - в статьях пишу теги ручками, а в описаниях товаров (95% страниц) - автоматом вставляю текст из описания.
результат меня устраивает:
19/02/2004
ответстввенный за всю техническую часть интернет магазина.
Мы пошли таким путём: купили немного подтюненый оскомммерц за 200уе (включая дизайн с темлейтер.ру) мы запустили его сразу, сразу же наняли програмиста, который и по сей день трудится над поддержкой и развитием этого движка, не оскоммерца, а "общего движка" потому как постоянно идет доработка под нужды магазина, очень много "национальных" особенностей, которые нучтены в оригинальном оскоммерце, а к текущему моменту принято решение уже постепенно заменять части оскоммерца на собсственные скрипты, потому как при растущей загрузке как с фронт так и с бек оффиса движка он уже не удовлетворяет.
пример апгрейда: ведение нескольких поставщиков товаров (включая вариант, когда один товар может быть поставляться разными постащиками).
пример апгрейда: множественные системы отчетов и статистики, которой так нехватает оскомерцу.
пример неудовлетворения: распараделивание работы фронт офиса и бекофиса, для работы в интернете и локально в офисе, соответственно.
но прошу учесть, что столь серьезные доработки проведены, потому что оскомерц был единственным и полным програмным решением для магазина, то есть начиная с заказа и заканчивая выпиской документов занимаемся на нашем движке.
да, у нас интернет магазин 100%
ответстввенный за всю техническую часть интернет магазина.
Мы пошли таким путём: купили немного подтюненый оскомммерц за 200уе (включая дизайн с темлейтер.ру) мы запустили его сразу, сразу же наняли програмиста, который и по сей день трудится над поддержкой и развитием этого движка, не оскоммерца, а "общего движка" потому как постоянно идет доработка под нужды магазина, очень много "национальных" особенностей, которые нучтены в оригинальном оскоммерце, а к текущему моменту принято решение уже постепенно заменять части оскоммерца на собсственные скрипты, потому как при растущей загрузке как с фронт так и с бек оффиса движка он уже не удовлетворяет.
пример апгрейда: ведение нескольких поставщиков товаров (включая вариант, когда один товар может быть поставляться разными постащиками).
пример апгрейда: множественные системы отчетов и статистики, которой так нехватает оскомерцу.
пример неудовлетворения: распараделивание работы фронт офиса и бекофиса, для работы в интернете и локально в офисе, соответственно.
но прошу учесть, что столь серьезные доработки проведены, потому что оскомерц был единственным и полным програмным решением для магазина, то есть начиная с заказа и заканчивая выпиской документов занимаемся на нашем движке.
да, у нас интернет магазин 100%
22/02/2004
1. Никто почему-то не дал ссылку на место где можно узнать об ОСК много больше
http://osc-ru.my777.biz
2. Я согласен с уже прозвучавшими здесь мыслями на тот счет, что у автора темы совсем неверных подход к делу. Попытка сделать за бесплатно описаный магазин - просто глупо, простите уж. Пологать, что не разбираясь в програмирование и т.п. удастся на базе ОСК сделать все что надо. Это несколько наивно. Одно дело, если бы вы были веб-разработчиком, тогда да. ОСК - это ваш выбор, ваша палочка выручалочка. Но для Вас, так или иначе придется тратиться на разработку магазина. И это нормально. А уж на базе чего он будет сделан, всемирно известного популярного движка, или чьей-то секретной разработки. Это вопрос уже совсем другого выбора. Что выйдет дешевле? Тоже открыйтый вопрос, но скорее всего на базе ОСК все же будет дешевле. Или по крайней мере лучше по соотношению цена\качества. Правда, при условии что вы наймедете добросоветного и недорого специалиста.
3. По поводу того, что ОСК дыряв, легко ломается. Можно от оратора этих слов примеры студию? На серьезные уязывимости позволяющие взломать магазин.
Все народно известные уязывимости незначительны, да и были в старых версиях, приемущественно.
http://www.oborot.ru/forum/read/1651/2
http://www.oborot.ru/forum/read/1651/2
http://www.oborot.ru/forum/read/1651/2
1. Никто почему-то не дал ссылку на место где можно узнать об ОСК много больше
http://osc-ru.my777.biz
2. Я согласен с уже прозвучавшими здесь мыслями на тот счет, что у автора темы совсем неверных подход к делу. Попытка сделать за бесплатно описаный магазин - просто глупо, простите уж. Пологать, что не разбираясь в програмирование и т.п. удастся на базе ОСК сделать все что надо. Это несколько наивно. Одно дело, если бы вы были веб-разработчиком, тогда да. ОСК - это ваш выбор, ваша палочка выручалочка. Но для Вас, так или иначе придется тратиться на разработку магазина. И это нормально. А уж на базе чего он будет сделан, всемирно известного популярного движка, или чьей-то секретной разработки. Это вопрос уже совсем другого выбора. Что выйдет дешевле? Тоже открыйтый вопрос, но скорее всего на базе ОСК все же будет дешевле. Или по крайней мере лучше по соотношению цена\качества. Правда, при условии что вы наймедете добросоветного и недорого специалиста.
3. По поводу того, что ОСК дыряв, легко ломается. Можно от оратора этих слов примеры студию? На серьезные уязывимости позволяющие взломать магазин.
Все народно известные уязывимости незначительны, да и были в старых версиях, приемущественно.
http://www.oborot.ru/forum/read/1651/2
http://www.oborot.ru/forum/read/1651/2
http://www.oborot.ru/forum/read/1651/2
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