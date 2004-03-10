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нужно организовать продажу товара через интернет
10/03/2004
Но, как сказал Генри Форд, тот кто даст наилучшее качетво за наименьшую цену - тот и станет во главе отрасли.
Если на ресурсе конечный потребитель получит отменный сервис да и к этому отличные цены, Зачем тратить время и искать еще что то? Ведь лучшее - враг хорошему.
И еще. Я свой проект выпускаю под лозунгом: "не существует более мощной комбинации по достижению успеха, чем "венчание" Высоких Технологий и Персональных Контактов. Почему? Потому что это дает Вам возможность лучше и больше использовать одну вещь, которую абсолютно все в этом мире имеют в одинаковом колличестве - ВРЕМЯ !!!
Ну сам лозунг еще в процессе доработки.
Но, как сказал Генри Форд, тот кто даст наилучшее качетво за наименьшую цену - тот и станет во главе отрасли.
Если на ресурсе конечный потребитель получит отменный сервис да и к этому отличные цены, Зачем тратить время и искать еще что то? Ведь лучшее - враг хорошему.
И еще. Я свой проект выпускаю под лозунгом: "не существует более мощной комбинации по достижению успеха, чем "венчание" Высоких Технологий и Персональных Контактов. Почему? Потому что это дает Вам возможность лучше и больше использовать одну вещь, которую абсолютно все в этом мире имеют в одинаковом колличестве - ВРЕМЯ !!!
Ну сам лозунг еще в процессе доработки.
10/03/2004
Зачем продвигать кучу сайтов?
Почему гугл все ищет с одной страницы, а не работает с кучи страниц с очень узкой направланостю поиска на каждой из них?
Потому что цивилизация развиваеться в сторону упрощения "интерфейса" в "точке взаимодействия" конечного потребителя и механизмов предоставления сервиса. Например: системы криз-контроля, климат-контроля, коробка автомат наконец. Ну такой вот частный случай примера.
Зачем продвигать кучу сайтов?
Почему гугл все ищет с одной страницы, а не работает с кучи страниц с очень узкой направланостю поиска на каждой из них?
Потому что цивилизация развиваеться в сторону упрощения "интерфейса" в "точке взаимодействия" конечного потребителя и механизмов предоставления сервиса. Например: системы криз-контроля, климат-контроля, коробка автомат наконец. Ну такой вот частный случай примера.
10/03/2004
Да просто это более эффективно чем один сайт. Кроме того, имея такую сеть сайтов, сделать ваш любимый "гипермаркет" - плевое дело. Т.е. всего лишь "еще один сайт" в ряду других. Я согласен, для пользователя нет нужды разбираться как он получает нужную ему информацию. В каком виде она представлена и как подана - это совсем другой вопрос. Вопрос интерфейса и юзабилити.
Да просто это более эффективно чем один сайт. Кроме того, имея такую сеть сайтов, сделать ваш любимый "гипермаркет" - плевое дело. Т.е. всего лишь "еще один сайт" в ряду других. Я согласен, для пользователя нет нужды разбираться как он получает нужную ему информацию. В каком виде она представлена и как подана - это совсем другой вопрос. Вопрос интерфейса и юзабилити.
10/03/2004
Что более эффективно? вложить в раскрутку 100 ресурсов 1000 долляров чем эту же 1000 в один рессурс и представить на нем 100 маленьких трейдеров?
ТНК в Ураине показала, что выгоднее половину АЗС страны одеть в корпоративные цвета ТНК и рекламировать ТНК, чем рекламировать сотни брендов. по одному объявлению газете бесплатной рекламы...
А мысли о том что сам инет - это и есть гипер.... Для конечного пользователя проблема поиска нужного рессурса все еще актуальна. В инете легко заблудиться.
Ну а в целом, сколько людей столько и мнений.
Предлогаю тему закрыть.
Что более эффективно? вложить в раскрутку 100 ресурсов 1000 долляров чем эту же 1000 в один рессурс и представить на нем 100 маленьких трейдеров?
ТНК в Ураине показала, что выгоднее половину АЗС страны одеть в корпоративные цвета ТНК и рекламировать ТНК, чем рекламировать сотни брендов. по одному объявлению газете бесплатной рекламы...
А мысли о том что сам инет - это и есть гипер.... Для конечного пользователя проблема поиска нужного рессурса все еще актуальна. В инете легко заблудиться.
Ну а в целом, сколько людей столько и мнений.
Предлогаю тему закрыть.
10/03/2004
Зачем закрыть. Как раз интересно стало. :))))
В офф-лайне, где требуется ИМЕННО физическое присутсвие - да, важно иметь все в одном месте. И ИМИДЖ важен, особенно если сервис достойный. ТНК? - отлично! я ожидаю иметь такой же сервис, как на ЛЮБОЙ колонке ТНК.
А вот в он-лайне продвигать 100 магазинов (под одним или разными брендами) - легче, чем 1 -гипер. Хотя бы с точки зрения поисковиков тех же...
И проблема поиска действительно существует. Отчасти потому, что "ищет с 1-й страницы". Искал бы с 10 - искал бы лучше! 100%!
Невозможно построить универсальный алгоритм для поиска всех товаров одинаково хорошо, если эти предложения товаров созданы не по одному шаблону.
Как нет словаря иностранных слов "вообще" - есть специализированные словари! По медицине, по технике, строительству... и т.д.
Зачем закрыть. Как раз интересно стало. :))))
В офф-лайне, где требуется ИМЕННО физическое присутсвие - да, важно иметь все в одном месте. И ИМИДЖ важен, особенно если сервис достойный. ТНК? - отлично! я ожидаю иметь такой же сервис, как на ЛЮБОЙ колонке ТНК.
А вот в он-лайне продвигать 100 магазинов (под одним или разными брендами) - легче, чем 1 -гипер. Хотя бы с точки зрения поисковиков тех же...
И проблема поиска действительно существует. Отчасти потому, что "ищет с 1-й страницы". Искал бы с 10 - искал бы лучше! 100%!
Невозможно построить универсальный алгоритм для поиска всех товаров одинаково хорошо, если эти предложения товаров созданы не по одному шаблону.
Как нет словаря иностранных слов "вообще" - есть специализированные словари! По медицине, по технике, строительству... и т.д.
10/03/2004
Отчасти потому, что "ищет с 1-й страницы". Искал бы с 10 - искал бы лучше! 100%!
---
Все верно.
Так вот, представим теперь что "ищет не с одной страницы"
А с двух ). На одной (пусть это будет гугл и так далее) - всего понемногу, А на другой ничего кроме продаваемых товаров и услуг. Вот вы как конечный потребитель куда пойдете в поиске товара или услуги на гугл или всетаки в "гипермаркет" в котором вся информация систематизирована и упорядочена? Плюс достойный сервис и отменная цена.
Отчасти потому, что "ищет с 1-й страницы". Искал бы с 10 - искал бы лучше! 100%!
---
Все верно.
Так вот, представим теперь что "ищет не с одной страницы"
А с двух ). На одной (пусть это будет гугл и так далее) - всего понемногу, А на другой ничего кроме продаваемых товаров и услуг. Вот вы как конечный потребитель куда пойдете в поиске товара или услуги на гугл или всетаки в "гипермаркет" в котором вся информация систематизирована и упорядочена? Плюс достойный сервис и отменная цена.
10/03/2004
Проблема в том, что у вас долгое время неизбежно будет пустой или полупустой гипермаркет. Т.е. будут заявлены секции: бытовая техника, цветы, одежда, и пр. пр., а их прилавки пустые. В такой гипермаркет пользователь искать не пойдет. Тогда мы снова возвращаемся к идее последовательного развития.
Адресок дайте взглянуть.
Проблема в том, что у вас долгое время неизбежно будет пустой или полупустой гипермаркет. Т.е. будут заявлены секции: бытовая техника, цветы, одежда, и пр. пр., а их прилавки пустые. В такой гипермаркет пользователь искать не пойдет. Тогда мы снова возвращаемся к идее последовательного развития.
Адресок дайте взглянуть.
12/03/2004
Едена,
пришлите контакт на
info@trento.ru
можем обсудить размещение ваших товаров на www.trento.ru
Едена,
пришлите контакт на
info@trento.ru
можем обсудить размещение ваших товаров на www.trento.ru
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