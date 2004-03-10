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нужно организовать продажу товара через интернет



Ссылка на сообщение Alexandr
10/03/2004

Но, как сказал Генри Форд, тот кто даст наилучшее качетво за наименьшую цену - тот и станет во главе отрасли.

Если на ресурсе конечный потребитель получит отменный сервис да и к этому отличные цены, Зачем тратить время и искать еще что то? Ведь лучшее - враг хорошему.

И еще. Я свой проект выпускаю под лозунгом: "не существует более мощной комбинации по достижению успеха, чем "венчание" Высоких Технологий и Персональных Контактов. Почему? Потому что это дает Вам возможность лучше и больше использовать одну вещь, которую абсолютно все в этом мире имеют в одинаковом колличестве - ВРЕМЯ !!!

Ну сам лозунг еще в процессе доработки.



Ссылка на сообщение Alexandr
10/03/2004

Зачем продвигать кучу сайтов?

Почему гугл все ищет с одной страницы, а не работает с кучи страниц с очень узкой направланостю поиска на каждой из них?

Потому что цивилизация развиваеться в сторону упрощения "интерфейса" в "точке взаимодействия" конечного потребителя и механизмов предоставления сервиса. Например: системы криз-контроля, климат-контроля, коробка автомат наконец. Ну такой вот частный случай примера.



Ссылка на сообщение Edward
10/03/2004

Да просто это более эффективно чем один сайт. Кроме того, имея такую сеть сайтов, сделать ваш любимый "гипермаркет" - плевое дело. Т.е. всего лишь "еще один сайт" в ряду других. Я согласен, для пользователя нет нужды разбираться как он получает нужную ему информацию. В каком виде она представлена и как подана - это совсем другой вопрос. Вопрос интерфейса и юзабилити.



Ссылка на сообщение Edward
10/03/2004

>Почему гугл все ищет с одной страницы, а не работает с кучи страниц с очень узкой направланостю поиска на каждой из них?



Это я не смог понять



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

:)))) Я тоже...



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

:) Наверное он имел ввиду, что у поисковика - 1 страница, с которой ищется ВСЕ, а не 100 страниц, "поиск телевизоров", "поиск видеомагнитофонов" и т.д.

Он просто перепутал "постановку задачи" и ее "решение".



Ссылка на сообщение Alexandr
10/03/2004

Что более эффективно? вложить в раскрутку 100 ресурсов 1000 долляров чем эту же 1000 в один рессурс и представить на нем 100 маленьких трейдеров?

ТНК в Ураине показала, что выгоднее половину АЗС страны одеть в корпоративные цвета ТНК и рекламировать ТНК, чем рекламировать сотни брендов. по одному объявлению газете бесплатной рекламы...

А мысли о том что сам инет - это и есть гипер.... Для конечного пользователя проблема поиска нужного рессурса все еще актуальна. В инете легко заблудиться.

Ну а в целом, сколько людей столько и мнений.

Предлогаю тему закрыть.



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

Зачем закрыть. Как раз интересно стало. :))))

В офф-лайне, где требуется ИМЕННО физическое присутсвие - да, важно иметь все в одном месте. И ИМИДЖ важен, особенно если сервис достойный. ТНК? - отлично! я ожидаю иметь такой же сервис, как на ЛЮБОЙ колонке ТНК.

А вот в он-лайне продвигать 100 магазинов (под одним или разными брендами) - легче, чем 1 -гипер. Хотя бы с точки зрения поисковиков тех же...



И проблема поиска действительно существует. Отчасти потому, что "ищет с 1-й страницы". Искал бы с 10 - искал бы лучше! 100%!

Невозможно построить универсальный алгоритм для поиска всех товаров одинаково хорошо, если эти предложения товаров созданы не по одному шаблону.

Как нет словаря иностранных слов "вообще" - есть специализированные словари! По медицине, по технике, строительству... и т.д.



Ссылка на сообщение Alexandr
10/03/2004

Отчасти потому, что "ищет с 1-й страницы". Искал бы с 10 - искал бы лучше! 100%!

---

Все верно.

Так вот, представим теперь что "ищет не с одной страницы"

А с двух ). На одной (пусть это будет гугл и так далее) - всего понемногу, А на другой ничего кроме продаваемых товаров и услуг. Вот вы как конечный потребитель куда пойдете в поиске товара или услуги на гугл или всетаки в "гипермаркет" в котором вся информация систематизирована и упорядочена? Плюс достойный сервис и отменная цена.



Ссылка на сообщение Edward
10/03/2004

Проблема в том, что у вас долгое время неизбежно будет пустой или полупустой гипермаркет. Т.е. будут заявлены секции: бытовая техника, цветы, одежда, и пр. пр., а их прилавки пустые. В такой гипермаркет пользователь искать не пойдет. Тогда мы снова возвращаемся к идее последовательного развития.



Адресок дайте взглянуть.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
10/03/2004

=Александр

Нельзя быть всем для всех. Помните об этом, когда в следующий раз будете с жаром отстаивать идею очередного е-гипермаркета



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
10/03/2004

И о Генри Форде.

Уважаемый Александр, Генри Форд никогда не говорил таких слов.



Ссылка на сообщение Alexandr
10/03/2004

И о Генри Форде.

Уважаемый Александр, Генри Форд никогда не говорил таких слов.

---

Вам виднее )



Ссылка на сообщение Андрей
12/03/2004

Едена,

пришлите контакт на

info@trento.ru



можем обсудить размещение ваших товаров на www.trento.ru



Ссылка на сообщение Роман
12/03/2004

Андрей,

а в чем фишка размещения чьих-то товаров на trento ?

(у меня до сих пор резь в глазах)


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