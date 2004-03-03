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нужно организовать продажу товара через интернет
03/03/2004
Темы - бытовая техника, швейцарские часы. Перезвоните 85014311668, 1076271.
Темы - бытовая техника, швейцарские часы. Перезвоните 85014311668, 1076271.
03/03/2004
Лена, если Вам действительно надо выбрать вариант решения (аренда или покупка), рекомендую ознакомиться с несколькими статьями на эту тему:
http://www.oborot.ru/article/116/2
http://www.oborot.ru/article/117/2
http://www.oborot.ru/article/118/2
http://www.oborot.ru/article/119/2
На мой взгляд, там описаны все недостатки и преимущества каждого из вариантов. Однако судя по Вашим вопросам - только, пожалуйста, не обижайтесь - по-моему, Вы еще не до конца представляете себе схему работы проекта.
Например, уверяю Вас, что в большинстве случаев Вам придется тратиться на рекламу вне зависимости от "аренды" или "покупки". Как правило, с арендой предлагается первоначальная оптимизация и регистрация в каталогах / поисковиках, которая большого эффекта не дает. К тому же, бытовая техника - тема довольно конкурентная, так что для получения хорошей отдачи, приготовьтесь выделять хорошие бюджеты на продвижение.
PS. Еще один совет - я бы разделил темы часов и бытовой техники. Все-таки, это довольно разные товарные группы. И пользователям будет проще разобраться, да и каждый из сайтов будет легче продвигать в поисковых машинах.
Лена, если Вам действительно надо выбрать вариант решения (аренда или покупка), рекомендую ознакомиться с несколькими статьями на эту тему:
http://www.oborot.ru/article/116/2
http://www.oborot.ru/article/117/2
http://www.oborot.ru/article/118/2
http://www.oborot.ru/article/119/2
На мой взгляд, там описаны все недостатки и преимущества каждого из вариантов. Однако судя по Вашим вопросам - только, пожалуйста, не обижайтесь - по-моему, Вы еще не до конца представляете себе схему работы проекта.
Например, уверяю Вас, что в большинстве случаев Вам придется тратиться на рекламу вне зависимости от "аренды" или "покупки". Как правило, с арендой предлагается первоначальная оптимизация и регистрация в каталогах / поисковиках, которая большого эффекта не дает. К тому же, бытовая техника - тема довольно конкурентная, так что для получения хорошей отдачи, приготовьтесь выделять хорошие бюджеты на продвижение.
PS. Еще один совет - я бы разделил темы часов и бытовой техники. Все-таки, это довольно разные товарные группы. И пользователям будет проще разобраться, да и каждый из сайтов будет легче продвигать в поисковых машинах.
04/03/2004
Совсем не о том разговор. Определитесь с доставкой купленных через интернет товаров и менеджментом магазина. Это затраты и существенно поболее чем просто купить движок. Как Вы будете доставлять товар, допустим в Крым или Владивосток. А если нет доставки, то нет и интернет-магазина, смысл теряется. Тогда просто делаете для начала сайт с обычным прайс-листом.
Совсем не о том разговор. Определитесь с доставкой купленных через интернет товаров и менеджментом магазина. Это затраты и существенно поболее чем просто купить движок. Как Вы будете доставлять товар, допустим в Крым или Владивосток. А если нет доставки, то нет и интернет-магазина, смысл теряется. Тогда просто делаете для начала сайт с обычным прайс-листом.
04/03/2004
Все уперлось в организацию работы. Именно это и я предлагал Лене в самом начале. Почитать статьи и некоторые обсуждения в форуме, чтобы знать что надо делать, и каков порядок этих действий. Лена, Вы весьма слабо еще ориентируетесь в организации е-бизнеса, поэтому сразу схватились за 3 или 4 этап, пропустив первые 2 (причем весьма необходимые) этапа.
Поэтому предлагаю Вам еще раз заняться ликбезом, а уже потом разворачивать ИМ. По-другому просто не получится.
Все уперлось в организацию работы. Именно это и я предлагал Лене в самом начале. Почитать статьи и некоторые обсуждения в форуме, чтобы знать что надо делать, и каков порядок этих действий. Лена, Вы весьма слабо еще ориентируетесь в организации е-бизнеса, поэтому сразу схватились за 3 или 4 этап, пропустив первые 2 (причем весьма необходимые) этапа.
Поэтому предлагаю Вам еще раз заняться ликбезом, а уже потом разворачивать ИМ. По-другому просто не получится.
10/03/2004
А с чего вы ызяли, что тема быт техники и швейцарских часов - разные темы?
Это типичный магазин формата "Дорогой подарок".
По поводу того, свое или арендовать, то я сторонник альянса 10-50 проектов для создания одного громадного e-гипермаркета. Зачем регестрить кучу мелких магазинов, каждый из них "разгонять", когда можно совместными усилиями создать один рессурс, который по своему асортименту и ценам задавит всех остальных.
Да и для конечного потребителя удобно: все от цемента до путевки в Таиланд на одном ресурсе.
И если такой рессурс появиться, то потребители будут не в гугл идти в поисках своего товара, а именно в этот гипермаркет.
Есть идеи о том как за один вечер "разогнать" такой проект до неслыханого числа посещений.
Кстати, сейчас и сам такой проект воплощаю в жизнь.
До открытия осталось 2-3 недели.
А с чего вы ызяли, что тема быт техники и швейцарских часов - разные темы?
Это типичный магазин формата "Дорогой подарок".
По поводу того, свое или арендовать, то я сторонник альянса 10-50 проектов для создания одного громадного e-гипермаркета. Зачем регестрить кучу мелких магазинов, каждый из них "разгонять", когда можно совместными усилиями создать один рессурс, который по своему асортименту и ценам задавит всех остальных.
Да и для конечного потребителя удобно: все от цемента до путевки в Таиланд на одном ресурсе.
И если такой рессурс появиться, то потребители будут не в гугл идти в поисках своего товара, а именно в этот гипермаркет.
Есть идеи о том как за один вечер "разогнать" такой проект до неслыханого числа посещений.
Кстати, сейчас и сам такой проект воплощаю в жизнь.
До открытия осталось 2-3 недели.
10/03/2004
" Зачем регестрить кучу мелких магазинов, каждый из них "разгонять", когда можно совместными усилиями создать один рессурс,"
---------
Затем, что разогнать 50 сайтов чохом проще, чем 1 "гипер".
:) Вот плы ли бы эти ребята не на Титанике, а на 50 более мелких кораблях - и померло бы всего ничего, а может и вообще никто...
и для конечного потребителя удобно: все от цемента до путевки в Таиланд на одном ресурсе.
---------
Чем же ему удобнее? любой (ЛЮБОЙ) магазин от другого не дальше 2-3 кликов, что они на одном сервере, что размазаны... Какая разница?
Кроме того, некто ХХ продающий цемент, сработал хреново, а "осадок" ляжет на весь ваш гипер...
Тут (в он-лайн) как раз офф-лайновые методы - не очень... Сам интернет - это тот самый "гипер".
Есть идеи о том как за один вечер "разогнать" такой проект до неслыханого числа посещений.
--------
:) Вообще то магазину нужны продажи, а не посещения...
Был у меня один такой знаёмый "разгонщик". Он своих клиентов (сайты), ставил как стартовую страницу на компы в своих интернет-кафе... Ну еще в САР их заряжал...
А х..рен ли толку?
" Зачем регестрить кучу мелких магазинов, каждый из них "разгонять", когда можно совместными усилиями создать один рессурс,"
---------
Затем, что разогнать 50 сайтов чохом проще, чем 1 "гипер".
:) Вот плы ли бы эти ребята не на Титанике, а на 50 более мелких кораблях - и померло бы всего ничего, а может и вообще никто...
и для конечного потребителя удобно: все от цемента до путевки в Таиланд на одном ресурсе.
---------
Чем же ему удобнее? любой (ЛЮБОЙ) магазин от другого не дальше 2-3 кликов, что они на одном сервере, что размазаны... Какая разница?
Кроме того, некто ХХ продающий цемент, сработал хреново, а "осадок" ляжет на весь ваш гипер...
Тут (в он-лайн) как раз офф-лайновые методы - не очень... Сам интернет - это тот самый "гипер".
Есть идеи о том как за один вечер "разогнать" такой проект до неслыханого числа посещений.
--------
:) Вообще то магазину нужны продажи, а не посещения...
Был у меня один такой знаёмый "разгонщик". Он своих клиентов (сайты), ставил как стартовую страницу на компы в своих интернет-кафе... Ну еще в САР их заряжал...
А х..рен ли толку?
10/03/2004
Вообще то магазину нужны продажи, а не посещения...
---
Нет посещений - нет продаж.
Был у меня один такой знаёмый "разгонщик". Он своих клиентов (сайты),
---
Разогнать и накрутить счетчик - разные вещи.
Я говорю о сознательном наборе конечным покупателем доменного имени в строке адреса броузера.
Вообще то магазину нужны продажи, а не посещения...
---
Нет посещений - нет продаж.
Был у меня один такой знаёмый "разгонщик". Он своих клиентов (сайты),
---
Разогнать и накрутить счетчик - разные вещи.
Я говорю о сознательном наборе конечным покупателем доменного имени в строке адреса броузера.
10/03/2004
Нет посещений - нет продаж.
---------
Кто бы спорил... Но посещения - это не цель, а способ. Один из...
Но посещения с STV 50% и 0,05% - это, согласитесь, разные посещения.
Разогнать и накрутить счетчик - разные вещи.
Я говорю о сознательном наборе конечным покупателем доменного имени в строке адреса броузера.
----------
:) Тоже не спорю... Но заставить юзера к вам прийти - задача не трудная. даже не обманывая его.
А вот заставить его открыть свой кошелечек - уже репу свою надо почесать...
Нет посещений - нет продаж.
---------
Кто бы спорил... Но посещения - это не цель, а способ. Один из...
Но посещения с STV 50% и 0,05% - это, согласитесь, разные посещения.
Разогнать и накрутить счетчик - разные вещи.
Я говорю о сознательном наборе конечным покупателем доменного имени в строке адреса броузера.
----------
:) Тоже не спорю... Но заставить юзера к вам прийти - задача не трудная. даже не обманывая его.
А вот заставить его открыть свой кошелечек - уже репу свою надо почесать...
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