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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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нужно организовать продажу товара через интернет



Ссылка на сообщение Лена
03/03/2004

Темы - бытовая техника, швейцарские часы. Перезвоните 85014311668, 1076271.



Ссылка на сообщение Лена
03/03/2004

Какое отношение Вы имеете к этому сайту? Я не могу сообразить, что мне интересней аренда или сайт?



Ссылка на сообщение Лена
03/03/2004

Более подробно о себе. Есть стабильный of-line магазин бытовой техники и швейцарских часов. Хотелось бы продавать все это через интернет магазин, схему организации работы представляю. Подскажите, что выгоднее свой сайт или аренда, расскрутка сайта и помощь в создании сайта?



Ссылка на сообщение Ник
03/03/2004

Лена, естественно лучше иметь свой собственный ресурс, "заточенный" под Ваш бизнес и Ваши пожелания. Это же ВАШ бизнес. Зачем быть зависимым от кого-то? Да и элемент доверия определенно существует.



Ссылка на сообщение Лена
03/03/2004

Зато этот сайт будет уже расскручен, а мне как раз это и надо. А не так чтобы вложить деньги во все это и сидеть ждать.



Ссылка на сообщение Edward
03/03/2004

Аренда выгоднее, если готовы выделить бюджет в 200-400 $ ежемесячно, чтобы снять с себя все технические вопросы.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
03/03/2004

Лена, если Вам действительно надо выбрать вариант решения (аренда или покупка), рекомендую ознакомиться с несколькими статьями на эту тему:

http://www.oborot.ru/article/116/2

http://www.oborot.ru/article/117/2

http://www.oborot.ru/article/118/2

http://www.oborot.ru/article/119/2



На мой взгляд, там описаны все недостатки и преимущества каждого из вариантов. Однако судя по Вашим вопросам - только, пожалуйста, не обижайтесь - по-моему, Вы еще не до конца представляете себе схему работы проекта.



Например, уверяю Вас, что в большинстве случаев Вам придется тратиться на рекламу вне зависимости от "аренды" или "покупки". Как правило, с арендой предлагается первоначальная оптимизация и регистрация в каталогах / поисковиках, которая большого эффекта не дает. К тому же, бытовая техника - тема довольно конкурентная, так что для получения хорошей отдачи, приготовьтесь выделять хорошие бюджеты на продвижение.



PS. Еще один совет - я бы разделил темы часов и бытовой техники. Все-таки, это довольно разные товарные группы. И пользователям будет проще разобраться, да и каждый из сайтов будет легче продвигать в поисковых машинах.



Ссылка на сообщение Vadim
04/03/2004

Совсем не о том разговор. Определитесь с доставкой купленных через интернет товаров и менеджментом магазина. Это затраты и существенно поболее чем просто купить движок. Как Вы будете доставлять товар, допустим в Крым или Владивосток. А если нет доставки, то нет и интернет-магазина, смысл теряется. Тогда просто делаете для начала сайт с обычным прайс-листом.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
04/03/2004

Все уперлось в организацию работы. Именно это и я предлагал Лене в самом начале. Почитать статьи и некоторые обсуждения в форуме, чтобы знать что надо делать, и каков порядок этих действий. Лена, Вы весьма слабо еще ориентируетесь в организации е-бизнеса, поэтому сразу схватились за 3 или 4 этап, пропустив первые 2 (причем весьма необходимые) этапа.

Поэтому предлагаю Вам еще раз заняться ликбезом, а уже потом разворачивать ИМ. По-другому просто не получится.



Ссылка на сообщение Захар
09/03/2004

меня эта тема тоже очень интерисует, если есть предложения, пишите по мылу



Ссылка на сообщение Alexandr
10/03/2004

А с чего вы ызяли, что тема быт техники и швейцарских часов - разные темы?

Это типичный магазин формата "Дорогой подарок".

По поводу того, свое или арендовать, то я сторонник альянса 10-50 проектов для создания одного громадного e-гипермаркета. Зачем регестрить кучу мелких магазинов, каждый из них "разгонять", когда можно совместными усилиями создать один рессурс, который по своему асортименту и ценам задавит всех остальных.

Да и для конечного потребителя удобно: все от цемента до путевки в Таиланд на одном ресурсе.

И если такой рессурс появиться, то потребители будут не в гугл идти в поисках своего товара, а именно в этот гипермаркет.

Есть идеи о том как за один вечер "разогнать" такой проект до неслыханого числа посещений.

Кстати, сейчас и сам такой проект воплощаю в жизнь.

До открытия осталось 2-3 недели.



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

" Зачем регестрить кучу мелких магазинов, каждый из них "разгонять", когда можно совместными усилиями создать один рессурс,"

---------

Затем, что разогнать 50 сайтов чохом проще, чем 1 "гипер".

:) Вот плы ли бы эти ребята не на Титанике, а на 50 более мелких кораблях - и померло бы всего ничего, а может и вообще никто...



и для конечного потребителя удобно: все от цемента до путевки в Таиланд на одном ресурсе.

---------

Чем же ему удобнее? любой (ЛЮБОЙ) магазин от другого не дальше 2-3 кликов, что они на одном сервере, что размазаны... Какая разница?

Кроме того, некто ХХ продающий цемент, сработал хреново, а "осадок" ляжет на весь ваш гипер...

Тут (в он-лайн) как раз офф-лайновые методы - не очень... Сам интернет - это тот самый "гипер".



Есть идеи о том как за один вечер "разогнать" такой проект до неслыханого числа посещений.

--------

:) Вообще то магазину нужны продажи, а не посещения...

Был у меня один такой знаёмый "разгонщик". Он своих клиентов (сайты), ставил как стартовую страницу на компы в своих интернет-кафе... Ну еще в САР их заряжал...

А х..рен ли толку?



Ссылка на сообщение Alexandr
10/03/2004

Вообще то магазину нужны продажи, а не посещения...

---

Нет посещений - нет продаж.



Был у меня один такой знаёмый "разгонщик". Он своих клиентов (сайты),

---

Разогнать и накрутить счетчик - разные вещи.

Я говорю о сознательном наборе конечным покупателем доменного имени в строке адреса броузера.



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

Нет посещений - нет продаж.

---------

Кто бы спорил... Но посещения - это не цель, а способ. Один из...

Но посещения с STV 50% и 0,05% - это, согласитесь, разные посещения.



Разогнать и накрутить счетчик - разные вещи.

Я говорю о сознательном наборе конечным покупателем доменного имени в строке адреса броузера.

----------

:) Тоже не спорю... Но заставить юзера к вам прийти - задача не трудная. даже не обманывая его.

А вот заставить его открыть свой кошелечек - уже репу свою надо почесать...



Ссылка на сообщение Edward
10/03/2004

надо продвигать сеть сайтов, а не один, пусть и большой. Такой подход гораздо более надежен, а в техническом плане не так сильно отличается от вашего "гипермаркета"


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