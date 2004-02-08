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Нужен совет по раскрутке Интернет-магазина
08/02/2004
=Ден
Так собственно об этом проекте и речь идет. Его и надо раскрутить.
=Ден
Так собственно об этом проекте и речь идет. Его и надо раскрутить.
10/02/2004
Думаю хорошо пойдет реклама в www.rusweb.ru, цена немного высоковата, но если сделаю скидочку, то рекламу увидят сразу на многих площадках по бизнесу.
Думаю хорошо пойдет реклама в www.rusweb.ru, цена немного высоковата, но если сделаю скидочку, то рекламу увидят сразу на многих площадках по бизнесу.
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