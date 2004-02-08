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Нужен совет по раскрутке Интернет-магазина



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
08/02/2004

=Ден

Так собственно об этом проекте и речь идет. Его и надо раскрутить.



Ссылка на сообщение Den
08/02/2004

Насколько я понимаю, mpu.ru и i-mpu.ru позиционируются как разные проекты, хотя видно, что "гены" общие.



Ссылка на сообщение Тумилович
08/02/2004

Den

Проект mpu.ru казлы я там работал. После того как я раскрутил этот магазин меня уволили.



Ссылка на сообщение Тумилович
08/02/2004

Дизайн i-mpu.ru я украл с ихнего сайта положил его на готовый магазин за 39$ и получился i-mpu.ru кстати они работают нелегально у них нет кассы и они не зарегистрированны соответственно налогов не платят.



Ссылка на сообщение Константин
08/02/2004

Тогда как они тебя могли "уволить", если " они работают нелегально у них нет кассы и они не зарегистрированны ".

Просто передрались? :))))

Детский сад какой то...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/02/2004

=Тумилович

А если сразу сделать нормальный проект? Не передирать ни у кого и не копировать кого-то? Может это лучше будет? Попытайтесь, думаю, что это гораздо лучший вариант, чем раскручивать заведомо провальный проект.

Будьте отличным от других и Вас заметят.



Ссылка на сообщение Алексей
09/02/2004

Не знаю насчет двух-трех региональных оптовиков в месяц.... К нам только с Яндекса минимум одна заявка на региональное диллерство в день... А оптовый прайс просматривается гораздо чаще...И это только результат открутки контекста на том же яндексе :)



Ссылка на сообщение Тумилович
09/02/2004

я уверен что проект не "провальный" т.к. отдача всётаки есть а дизайн я думаю всётаки поменяю когда соберу

достаточно денег Спасибо за критику всеравно.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/02/2004

=Тумилович

Будем ждать.

Удачи!



Ссылка на сообщение Андрей
10/02/2004

Думаю хорошо пойдет реклама в www.rusweb.ru, цена немного высоковата, но если сделаю скидочку, то рекламу увидят сразу на многих площадках по бизнесу.



Ссылка на сообщение B2
11/02/2004

Что-то Andre все никак настроение не поймает :)



Ссылка на сообщение Константин
11/02/2004

Шибко оно у него юркое и склизкое... Надо бы сачёк по-больше взять...



Ссылка на сообщение Павел Коротов
12/02/2004

pricegrabber.ru / priceok.ru не смотрели?



Ссылка на сообщение Дмитрий
12/02/2004

>>pricegrabber.ru / priceok.ru не смотрели?



они там уже есть :)



Ссылка на сообщение Дмитрий
12/02/2004

причем в нескольких реинкорнациях :))


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