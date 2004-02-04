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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Нужен совет по работе магазина!!!



Ссылка на сообщение B2
04/02/2004

И что Вы будете рекламировать? Наличие прайс-листа неподкрепленного товаром?

А если закупитесь, то платить за склад все-равно придется, и за офис...

Если не тянете Горбушку, поищите что-нибудь по-проще. На ул.Подольских Курс. есть ТЦ, там $200 аренда т.точки и склад бесплатно (если интересно мыльте-дам координаты). Хотя, конечно, на 2000 позиций нужно павильон на ВВЦ брать:-)

Вы, вообще, представляете что такое получить вечером со склада поставщика справку о наличии товара и сверять всю ночь со своим ассортиментом? А если не сверяться, то по каждому заказу отзваниваться поставщику? - лучше уж не вкладываться так в рекламу, а то достанете всех:-)



Ссылка на сообщение Прохожий
04/02/2004

Интернет-торговля, похоже, последнее прибежище придурков из анекдота начала перестройки-помните?- Один-я продаю Вагон чего-то, другой-я покупаю. Договорились!

Продавец пошел искать этот вагон, покупатель- пошел искать деньги. Боже, как давно это было и когда то- работало!



Ссылка на сообщение B2
04/02/2004

Помню! Я чуть было красную ртуть не продал, жаль поставщик потерялся:-)



Ссылка на сообщение North
04/02/2004

«прохожий»!!! будете прoходить мимо в следующий раз, - проходите:)

Ваша мысль меня пугает :)



Ссылка на сообщение Тумилович
05/02/2004

Всё вышесказанное почти бред

Интернет магазин это прибыльно не требует практически никаких вложений не нужен ни склад ни торговая точка даже офис если подумать не нужен Только ты ноутбук сотовый телефон с прямым номером и последние остатки со склада с ценами. А вообще это очень интересный бизнес !!!!!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
05/02/2004

Ах, розовые мечты... и воздушные замки. Подходит для маленьких детей, но взрослым людям обычно несвойственно.

Без склада и офиса ты никто, будь хоть с 3 ноутбуками и 5 сотовыми телефонами.

Бизнес - это когда у тебя минимум(жалкий минимум) - 10 покупок в день. Лучше больше. Вот это бизнес. А когда 3 покупки в месяц - это можно иметь сотовый телефон и ноутбук. Толку от тебя все равно никакого. Равно как и от этого ноутбука и телефона.

Открывается магазин на 2000 позиций по торговле аудио, видео, бытовой техники... короче всякой электроники. Тебе покупатель этот видеоплеер или ноутбук по почте вышлет, если что-то не так?...

Нет, он привезет тебе его в офис и там будет с тебя спрашивать - строго и дотошно.

И количество позиций в 2000 штук - без склада просто не обойтись. Не получится.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
05/02/2004

Роман, а вот дамы с сайта вязание тоже не готовые продукты продают (в основном), а только "воздух" предлагают, да еще ждать 2 недели, да еще приехать самой... Я хотела заказать, да съездить некогда. Это маркетинговый намек-)))

По поводу продажи автомобилей:

http://www.searchengines.ru/forum/showt ... eadid=7557



North

Работает такая схема, даже не переживайте. Главное. чтобы склад имел все Ваши позиции постоянно.



Ссылка на сообщение North
05/02/2004

Спасибо Светлана за поддержку.

Будем налаживать логистику.


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